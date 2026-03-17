自由開講》中國退潮之後──尼泊爾選舉與區域政治的真空效應

◎ 劉哲廷

尼泊爾的全國選舉，被視為去年「Z世代抗議」的制度化延伸。但若只把焦點放在青年是否能把憤怒轉化為選票，反而低估了這場選舉的國際意義。真正的背景是：中國經濟動能衰退，區域權力結構鬆動，小國開始面對「後中國紅利時代」的現實。

過去十餘年，中國以基建融資與市場承諾，為南亞與東南亞提供一種替代發展模式。對夾在中國與印度之間的尼泊爾而言，這意味著地緣政治槓桿：可以在兩大國之間擺盪，換取資源與談判空間。然而當中國自身面臨房地產危機、地方債壓力與內需疲弱，其對外投射能力自然收縮。對尼泊爾來說，這不是單純的外資減少，而是整個發展想像的崩解。從饒舌歌手轉戰政壇、身為Z世代革命精神領袖的夏哈，在其所屬政黨以史無前例的差距贏得國會多數席次後，預料將成為尼泊爾下一任總理。（法新社資料照）

去年抗議的核心訴求──反貪腐、反失業、要求世代正義──其實與中國因素密切相關。當外部資金成為政治分配的來源，貪腐往往以「建設」為名合法化；當經濟成長依賴外力，本地產業轉型便被延宕。年輕人不只在反對老政客，他們在質疑一種依附型經濟結構。這也是為何新興的全國獨立黨能迅速崛起，並由Balendra Shah這類象徵世代斷裂的人物出線，對抗老派權力代表Khadga Prasad Sharma Oli。

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但國際層面的變數更為複雜。中國影響力下降，並不代表尼泊爾獲得真正自主。印度勢必強化其傳統勢力範圍，美國與歐洲也可能以民主與供應鏈安全為名重新布局。當大國競逐重新洗牌，小國的政治選擇往往被迫外溢為外交表態。選票的方向，可能被解讀為對某一方陣營的傾斜。

中國衰退所帶來的，不只是資金縮水，而是威權發展敘事的裂縫。長期以來，「效率優先」被用來合理化集權與壓制；示意圖。（路透檔案照）更深層的問題是：中國衰退所帶來的，不只是資金縮水，而是威權發展敘事的裂縫。長期以來，「效率優先」被用來合理化集權與壓制。但若經濟無法持續兌現承諾，威權的正當性便開始流失。這種示範效應，會在周邊國家引發心理鬆動──人民開始意識到，強人政治未必等於繁榮。

鬆動不等於進步。經濟放緩也可能催生民族主義與保護主義。中國若轉向更內向、更強硬的路線，區域摩擦將增加；供應鏈重組若排除部分國家，將加劇經濟不均。尼泊爾這類高度依賴勞務輸出與外匯的小國，首當其衝。尼泊爾的選舉是一次雙重考驗：對內，是能否打破「外資—貪腐—外流」的循環；對外，是能否在權力真空中維持戰略平衡，而非淪為新一輪博弈的籌碼。中國的退潮讓區域海岸線重新顯露，沙灘上的裂縫也更加清晰。

真正的挑戰在於，小國是否能在大國陰影淡去時，建立屬於自己的制度韌性。否則，即便換了年輕面孔，只要經濟模式未變、依附結構未改，政治仍會在動盪中原地踏步。中國的衰敗，既是風險，也是窗口。問題不在於它是否影響周邊國家，而在於周邊國家，是否準備好在沒有巨人背書的情況下，承擔自主的重量。



（作者為詩人、自由工作者）

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