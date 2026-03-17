自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中國退潮之後──尼泊爾選舉與區域政治的真空效應

2026/03/17 19:00

◎ 劉哲廷

尼泊爾的全國選舉，被視為去年「Z世代抗議」的制度化延伸。但若只把焦點放在青年是否能把憤怒轉化為選票，反而低估了這場選舉的國際意義。真正的背景是：中國經濟動能衰退，區域權力結構鬆動，小國開始面對「後中國紅利時代」的現實。

過去十餘年，中國以基建融資與市場承諾，為南亞與東南亞提供一種替代發展模式。對夾在中國與印度之間的尼泊爾而言，這意味著地緣政治槓桿：可以在兩大國之間擺盪，換取資源與談判空間。然而當中國自身面臨房地產危機、地方債壓力與內需疲弱，其對外投射能力自然收縮。對尼泊爾來說，這不是單純的外資減少，而是整個發展想像的崩解從饒舌歌手轉戰政壇、身為Z世代革命精神領袖的夏哈，在其所屬政黨以史無前例的差距贏得國會多數席次後，預料將成為尼泊爾下一任總理。（法新社資料照）從饒舌歌手轉戰政壇、身為Z世代革命精神領袖的夏哈，在其所屬政黨以史無前例的差距贏得國會多數席次後，預料將成為尼泊爾下一任總理。（法新社資料照）

去年抗議的核心訴求──反貪腐、反失業、要求世代正義──其實與中國因素密切相關。當外部資金成為政治分配的來源，貪腐往往以「建設」為名合法化；當經濟成長依賴外力，本地產業轉型便被延宕。年輕人不只在反對老政客，他們在質疑一種依附型經濟結構。這也是為何新興的全國獨立黨能迅速崛起，並由Balendra Shah這類象徵世代斷裂的人物出線，對抗老派權力代表Khadga Prasad Sharma Oli。

但國際層面的變數更為複雜。中國影響力下降，並不代表尼泊爾獲得真正自主。印度勢必強化其傳統勢力範圍，美國與歐洲也可能以民主與供應鏈安全為名重新布局。當大國競逐重新洗牌，小國的政治選擇往往被迫外溢為外交表態。選票的方向，可能被解讀為對某一方陣營的傾斜

中國衰退所帶來的，不只是資金縮水，而是威權發展敘事的裂縫。長期以來，「效率優先」被用來合理化集權與壓制；示意圖。（路透檔案照）中國衰退所帶來的，不只是資金縮水，而是威權發展敘事的裂縫。長期以來，「效率優先」被用來合理化集權與壓制；示意圖。（路透檔案照）更深層的問題是：中國衰退所帶來的，不只是資金縮水，而是威權發展敘事的裂縫。長期以來，「效率優先」被用來合理化集權與壓制。但若經濟無法持續兌現承諾，威權的正當性便開始流失。這種示範效應，會在周邊國家引發心理鬆動──人民開始意識到，強人政治未必等於繁榮。

鬆動不等於進步。經濟放緩也可能催生民族主義與保護主義。中國若轉向更內向、更強硬的路線，區域摩擦將增加；供應鏈重組若排除部分國家，將加劇經濟不均。尼泊爾這類高度依賴勞務輸出與外匯的小國，首當其衝。尼泊爾的選舉是一次雙重考驗：對內，是能否打破「外資—貪腐—外流」的循環；對外，是能否在權力真空中維持戰略平衡，而非淪為新一輪博弈的籌碼。中國的退潮讓區域海岸線重新顯露，沙灘上的裂縫也更加清晰。

真正的挑戰在於，小國是否能在大國陰影淡去時，建立屬於自己的制度韌性。否則，即便換了年輕面孔，只要經濟模式未變、依附結構未改，政治仍會在動盪中原地踏步。中國的衰敗，既是風險，也是窗口。問題不在於它是否影響周邊國家，而在於周邊國家，是否準備好在沒有巨人背書的情況下，承擔自主的重量。


（作者為詩人、自由工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書