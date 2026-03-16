自由開講》假打詐真維穩 中共數位東廠新枷鎖

◎ 楊智強

隨著中共「兩會」登場，公安部日前公布《網絡預防犯罪法案》草案，法律名義上披著「打詐」的外衣，實為中共擴張數位威權、限縮公民自由的利刃，預計將會速審通過。對經常往返兩岸的台灣民眾而言，其潛在風險正刻不容緩地逼近。

草案最具爭議之處，在於將「翻牆」處罰從警告升級為正式裁罰，並對所有境外通訊管道實施堅壁清野的管制。無論是使用境外eSIM卡或海外社群帳號，未來皆須納入實名監控，坐實了中共打詐只是口號，剷除監控死角才是目的。任何未經官方備案的網路連線，都可能被羅織入罪，被指摘「跨境違法活動」，原本自由的數位足跡，淪為呈堂證供。中國對所有境外通訊管道實施堅壁清野的管制。無論是使用境外eSIM卡或海外社群帳號，未來皆須納入實名監控；圖為示意圖。（美聯社資料照）

有關裁量權擴張的草案內容，尤其令人毛骨悚然。凡涉及「網絡跨境違法活動」者，處罰後仍可被限制出境六個月至三年。控管模式將「違法」的解釋權，完全交給中共官方。當今中美博弈與國際緊張的局勢，一位赴中國交流的台灣教授、商務人士或記者，可能僅因手機內留存敏感新聞、轉發海外評論，或使用未經備案的VPN，恐被冠以「損害國家安全」之名。「移動限制」已成為中共新型態政治威懾工具，隨時可能被失蹤、被限制出境，再次揭示了兩岸天差地遠的價值鴻溝。

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中共實施網路實名制已逾十年，電信詐騙卻不減反增。過去屢有報導指出，中國電信運營商向詐騙集團出售個資與電話卡，官方卻從未確實究責。若實名制真能止詐，何須疊床架屋？顯然，「打詐」只是包裝維穩目的的政治遮羞布。中共實施網路實名制已逾十年，電信詐騙卻不減反增；示意圖。（資料照）

面對中共以法治為名，行長臂管轄之實，台灣社會對「鄭習會」莫再懷有不切實際的幻象。當中共數位監控已演化為實質的人身枷鎖，台灣人民能否自覺？所擁有的網路自由，絕非理所當然。在極權主義的陰影下，任何以自由為代價的交流，終將淪為被予取予求的俎上肉。面對中共持續擴張的法律戰與數位枷鎖，政府應進一步升級赴中風險提示，特別是針對學術、商務與宗教交流等高風險群體，提供具體的法律指引。

（作者為社會科教師）

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