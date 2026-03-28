自由開講》禁用詞照妖鏡：國家不能從語言失守

◎ 再米

北京公布涉台禁用詞的目的很清楚，先把台灣從政治實體改寫成地方概念，再把一切主權、法制與對外關係塞進「內政」框架；示意圖。（歐新社檔案照）

北京公布的涉台禁用詞清單，不是編輯規範，而是降格台灣的操作手冊。台灣不得稱「國家」，我國機關名稱多須加引號，「中華民國總統」更被明令禁稱；法律被矮化成「有關規定」，「兩岸三地」也遭封殺。這套語言工程的目的很清楚：先把台灣從政治實體改寫成地方概念，再把一切主權、法制與對外關係塞進「內政」框架。今天被收編的是詞語，明天被收編的就是文件、制度與談判位置。

放在這個脈絡下看，賴總統日前公開使用「中國大陸」，爭議就不只是口氣軟硬，而是國家敘事是否出現鬆動。我國法制上的「大陸地區」，是憲政架構下處理特殊往來的制度用語；北京慣用的「中國大陸」，卻常預設中國包含台灣。兩者看似只差幾字，背後卻是完全不同的主體定位。交流可以釋出善意，但善意若從語言失守開始，最後失去的就不只是措辭，而是台灣對自身地位的定義權。

請繼續往下閱讀...

總統賴清德出席海基會舉辦的「中國台商春節活動」時，談話多次提及「中國大陸」，引發外界關注。（資料照）

更該被追問的，其實是國民黨。長期自稱守護中華民國、反對一國兩制，卻又把「九二共識」、「一中各表」當作兩岸往來的通關密語；然而北京如今連「中華民國總統」都不准說，對「各表」更從未承認。當對岸連字面都不接受，所謂「各表換尊重」就只剩自我安慰。若還把改口稱為務實，把含糊包裝成降溫，和平就會一步步滑成降格，交流也會一步步變成默認對方框架。

因此，檢驗標準其實很簡單。執政者必須守住敘事紀律，清楚區分我方法制語言與北京統戰語彙；國民黨更該公開表態，是否拒絕降格稱謂，是否堅持以中華民國憲政名稱對外，是否主張兩岸交流文件與發言全面揭露，接受社會檢驗。和平當然重要，但真正的和平，絕不建立在自我消音的字典上。當北京連名稱都不承認，台灣更不能替它完成降格工程。禁用詞清單已把底線寫得很白，現在該把立場寫清楚的，是台灣所有掌握政治話語權的人。

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法