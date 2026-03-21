自由開講》從「考公躺平」看中共官僚結構的深層危機

◎ 宗介

近年中國經濟下行壓力加劇，就業市場競爭激烈，「考公熱」再度升溫。然而，與過去強調仕途發展、政治前途不同，如今不少考生關注的不是升遷，而是「清閒單位」。網路熱傳「公務員躺平地圖」「最閒崗位排名」，將總工會、政協、工商聯、氣象局、地震局、老幹部局、文聯、供銷社、地方誌辦等機構形容為「上岸即躺平」的選項，甚至連中國菸草集團、國家電網等國企也被納入「穩定低壓」清單。

這一現象並非單純的戲謔文化，而是體制內外焦慮交織的結果。

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首先，是政治風險上升帶來的避險心理。在高壓反腐常態化背景下，權力部門成為高風險區域。「多做多錯、少做少錯、不做不錯」的心理在部分基層蔓延。反腐本身具有必要性，但若監督機制與責任界線模糊，決策風險無法清晰界定，官員自然傾向降低存在感。於是，「清水衙門」比「核心部門」更具吸引力。中國高失業率造成年輕人一窩蜂考公務員。（路透檔案照）

其次，是體制內部的高度內捲化。在財政壓力增大的情況下，許多基層單位人手不足、績效考核強化、任務層層加碼，基層公務員加班成常態。當晉升通道狹窄、收入成長有限、政治風險卻持續上升，理性選擇便從「向上競逐」轉為「降低消耗」。這種行為轉向，本質上是一種制度激勵失衡的反映。

第三，是經濟安全感下降對職業價值觀的重塑。根據智聯招聘報告，年輕人職場需求回歸「安全與生存」。當市場部門不穩定、裁員頻繁，公職的穩定編制與社會保障成為風險對沖工具。然而，如果連體制內都出現「清閒優先」的選擇邏輯，說明吸引力已不在使命感，而在低風險與低責任。

更深層的問題在於，當「躺平」成為廣泛話語，意味著制度信任感正在流失。若公務員群體普遍抱持「混一天算一天」心態，公共治理效率必然受影響。長期而言，怠政與過度保守會削弱政策執行力，也可能形成惡性循環——壓力越大，行動越少；行動越少，問責越重。若公務員群體普遍抱持「混一天算一天」心態，公共治理效率必然受影響。（資料照，擷取自網路）

此外，網路熱傳的「清閒單位指南」之所以引發共鳴，恰恰因為它觸及真實體感。年輕世代對「政治前途」的熱情下降，某種程度上顯示對體制未來穩定性的疑慮。當升遷不再代表光明前景，而可能伴隨更高風險，價值排序自然重構。

總體而言，「考公躺平」並非單一世代問題，而是經濟壓力、政治高壓與官僚激勵失衡交織的結果。它折射出的是一種深層制度焦慮：當風險高於回報，責任重於權力，個體便會選擇收縮。若無法從制度設計與經濟結構上回應這種焦慮，「躺平」恐將不只是網路玩笑，而會成為官場與社會雙重低動能的長期常態。

（作者為研究生）

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