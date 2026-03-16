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自由開講》當在野黨替敵人宣傳「斬首成功率」

2026/03/16 12:40

◎ 郭索

在「戰鬥藍」發起人趙少康舉辦的「軍購特別預算該怎麼審」研討會中，前空軍副司令張延廷談及美以對伊朗的「斬首作戰」時表示，中國對台灣元首進行斬首的成功機率可能很高。（資料照）在「戰鬥藍」發起人趙少康舉辦的「軍購特別預算該怎麼審」研討會中，前空軍副司令張延廷談及美以對伊朗的「斬首作戰」時表示，中國對台灣元首進行斬首的成功機率可能很高。（資料照）

近日媒體報導，「戰鬥藍」發起人趙少康舉辦「軍購特別預算該怎麼審」研討會，會中邀請多位立委與退役將領出席討論國防議題。會中前空軍副司令張延廷談及美國與以色列對伊朗的「斬首作戰」時表示，中共對台灣進行斬首行動是可能的選項之一，甚至認為中國對台灣元首進行斬首的成功機率可能更高。相關言論一出，引發社會議論，因為在討論國家安全與元首維安的場合，本應聚焦於如何提升防護與反制能力，卻反而強調敵方行動「容易成功」，不免讓人質疑，這樣的發言究竟是在提醒風險，還是在替敵方宣傳威嚇效果？

從任何正常國家的安全政治來看，當出現「元首可能遭到斬首」的討論時，合理的政治反應應該是提出具體防範措施，例如強化總統維安體系、增加戰時指揮備援、提升反滲透與情報反制能力，以及檢討戰時指揮體系的分散部署。美國在九一一事件後，便建立更加嚴密的總統安全體系與多層備援指揮架構；以色列長期面對高強度安全威脅，也維持嚴密的領導層防護與緊急接替制度。換言之，真正負責任的安全討論，應該是如何補強制度、提升能力，而不是只強調威脅本身。

更值得警惕的是，反覆強調「敵人斬首容易成功」的說法，本身就可能落入敵方認知作戰的敘事框架。中共長期對台進行心理戰與輿論戰，其中一個核心目標，就是削弱台灣社會對政府與國家安全體系的信任，並放大中國軍事威脅所帶來的心理壓力。如果在台灣內部的政治討論中，不斷出現「政府到處都是共諜」、「元首動態早被掌握」、「斬首成功率很高」等說法，那麼在效果上反而可能替敵方擴散恐嚇敘事，對社會信心造成負面影響

中共長期對台進行心理戰與輿論戰，核心目標就是要削弱台灣社會對政府與國家安全體系的信任，並放大中國軍事威脅所帶來的心理壓力；示意圖。（路透檔案照）中共長期對台進行心理戰與輿論戰，核心目標就是要削弱台灣社會對政府與國家安全體系的信任，並放大中國軍事威脅所帶來的心理壓力；示意圖。（路透檔案照）

在民主政治中，在野黨監督政府的國防政策本來就是正常現象，但監督的目的應該是讓國家更安全，而不是公開放大安全漏洞。涉及元首維安、戰時指揮體系與反滲透工作的議題，通常在各國都屬於高度敏感的國安領域，政黨可以要求政府檢討、要求預算或制度改善，但不會在公開場合反覆強調國家的弱點。因為這些訊息不只是選民在看，潛在敵對勢力同樣也在觀察與蒐集。

如果真的認為台灣存在共諜問題或維安漏洞，負責任的政治人物應該提出具體改革方案，例如支持強化國安法與反滲透法、增加情報機構資源、完善保防制度、提升元首維安與危機備援能力，而不是停留在危言聳聽的威脅敘事。國家安全需要的是制度建設與長期投入，而不是政治口水與恐嚇式言論

在面對中共長期軍事威脅與認知作戰的情況下，台灣社會更需要理性的國安討論。指出威脅本身並沒有錯，但真正重要的是如何建立防護能力、強化制度韌性。當政治人物只強調敵人多強、國家多弱，卻沒有提出任何具體解決方案時，這樣的言論不僅無助於國家安全，反而可能削弱社會信心。國家安全不是政治操作的工具，而是所有政黨都應共同守護的底線。

（作者為自由評論者）

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