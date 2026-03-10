自由開講》盤點DET試辦情形 規劃長期藥價調整機制刻不容緩

◎ 黃金舜

賴總統上任以來，積極推動健康臺灣相關政策，我身為健康臺灣推動委員會的委員，於會議中也積極針對各項藥品管理政策提出建言，前幾日甫結束的第7次委員會，總統提出將「藥品費用支出目標制」（Drug Expenditure Target, DET）暫緩三年，並著重未來藥品韌性政策。我除對此政策方向表達支持外，也認為仍應秉持「醫療品質提升」之初衷，由系統性解決問題之下列方向著手：

一、檢討藥品「地板價」：

目前「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」對於各類劑型之藥品，訂有地板價，然而在近年各項製藥成本上漲時，卻並未隨之調整；示意圖，圖中藥物與本文無關。（資料照）目前「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」對於各類劑型之藥品，訂有地板價，然而在近年各項製藥成本上漲時，卻並未隨之調整，2019年曾有調升地板價之草案，其後卻不了了之；我認為除應定期檢討藥品之地板價外，對於已經與地板價齊平給付價格之藥品，仍可能面臨醫療院所「殺價」，導致藥廠無法賺取合理利潤，應明訂對於已達地板價之給付項目，醫療院所若仍殺價，則透過回收機制（Claw back），讓相關資源能夠回歸健保運用，或用以扶植核心必要藥品之藥廠，以確保該類藥品韌性，避免產生缺藥危機。

二、開源節流、維護市場公平及競爭性：

而對於健保已收載之藥品，應於現有制度外，另行盤點部分已過專利期，但健保定價較他國相比仍較高者，特案重新訂定合理支付價格；另針對學名藥，目前國內藥廠皆需接受食藥署查廠，以確保藥品品質，我認為對於進口之學名藥，亦應建立類似之監督機制，以確保符合PIC/S GMP之標準，同時確立藥品市場公平及競爭性。臺灣健保制度已逾三十年，長年藥費占比逾健保總額百分之二十五，近年甚至已成長至近三成，每年花費逾二千億在藥品費用。（資料照）

臺灣健保制度已逾三十年，長年藥費占比逾健保總額百分之二十五，近年甚至已成長至近三成，每年花費逾二千億在藥品費用，因此由2013年起試辦之DET制度，亦是為了解決健保藥費過度增長的手段之一，然至今已逾十載，當年出生的嬰兒，已是小學畢業之學子，該制度雖為健保省下了可觀的費用，卻也因為不斷砍價，導致部分藥品退出臺灣，以及部分藥品市場過度寡占，進一步肇生如2024年生理食鹽水缺藥事件。是時候檢視這目前「試辦」制度之優缺點，規劃「長期」制度了。

（作者為總統府國策顧問暨藥師公會全聯會榮譽理事長）

