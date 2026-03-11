自由開講》美伊戰爭迴響 台電與中油兩個啞巴媳婦快掛了

◎ 廖惠珠

美以伊戰爭一起，台電與中油預計又要再當冤大頭了。（資料照）

2月28日美國與以色列聯合空襲伊朗，國際油氣市場大亂，隨著戰情的更迭，價格雖有起伏，但漲價已是鐵定事實。2025年台電在多方努力下，賺了約700億而稍彌補4千多億元的虧損，原企盼2026年較平穩的油氣價格可持續帶來利潤，以接續縮小剩餘3千多億元的虧損，無奈美伊戰爭一起，3月4日行政院國安會即祭出穩定物價作法，預判台電與中油又要再當冤大頭，之前兩家公司鉅額虧損金額，尚須靠經常性的借新還舊借款來支應，真不知，接下來如何籌錢來配合行政院的穩定物價政策。

就筆者所知，目前全台三個最大債主，分別是台電、台積電與中油。不同的是，台積電是為了因應更賺錢的新投資方案而借錢，而台電與中油則是借新還舊。以台電而言，2025年的利息支出一年就近3百億元。

2025年台電每個月的資產負債表超級悽慘，其總負債占資產的比例在4月份時甚至高達94%，後續數月雖因陸續賺錢而略有降低，但仍都高居90%以上。若非是國營事業，銀行早就逃之夭夭，不敢借給這樣的公司了。

上述問題，中央部會並非不知情，行政院原也編列數千億元的預算給台電，以協助台電正常運作。惟，藍白立委聯手封殺，其理由主要有四點：1.非核家園的錯誤政策造成虧損；2.補貼會扭曲價格；3.台電需要改革而非補貼；4.擔心增加政府財政負擔。

行政院原先也編列數千億的預算給台電，卻遭藍白立委聯手封殺；圖為立法院（資料照）

筆者完全理解藍白立委的善意，但藍白綠的政治爭執，在承平時期，大家吵吵，小小付出一些成本，就罷了。如今美伊戰爭，能源價格再度飆漲，筆者超級擔心，兩家公司運作不順，會波及大眾的權益。

在荷姆茲海峽被伊朗挾持下，全球油氣需求國家，必須急速找到新油氣賣家。台灣超過30%的天然氣供應中斷，亦處於搶貨之列。俗謂，有錢好辦事，誰可以拿出大筆現金，誰就可以先搶到現貨。偏偏中油與台電兩家公司的資產負債表超級差，筆者真不知道，台電與中油如何從銀行取得足夠的資金，如何去國際搶貨。

俄烏戰爭後，筆者就常呼籲，應盡速補足中油與台電的大量虧損，讓兩家公司經營步入正軌，但狗吠火車，沒什效果。值此美伊戰爭緊急時期，再次呼籲藍白綠立委們及行政院可以重提編列補貼預算，或盡速協助中油與台電適當調漲售價，方可突破此波國際搶貨困境，以度過天然氣短缺危機，避免斷氣、缺電影響產業發展或民生需求。

在荷姆茲海峽被伊朗挾持下，國際油氣市場大亂。台灣受其影響，超過30%的天然氣供應中斷。（路透）

（作者為淡江大學經濟系教授）

