自由開講》美伊戰火下的中國作偽危機

◎ 蕭錫惠

2026年2月28日，美以聯手發動「咆哮雄獅行動」。這場戰爭不僅改變中東權力結構，也成為一次制度壓力測試。戰場沒有修辭空間，它只保留結果。美以聯手發動「咆哮雄獅行動」。這場戰爭不僅改變中東權力結構，也成為一次制度壓力測試；圖為伊朗多處遭轟炸。（歐新社檔案照）

一、實戰的校閱：制度如何製造失真

戰爭首先校閱的不是武器型號，而是資訊是否能真實抵達決策核心。長期被宣稱高度整合的防空與指揮體系，在高強度聯合作戰面前顯露斷層。問題未必始於技術，而往往源於制度。

在恐懼型治理下，風險首先來自上級的不滿，而非外部敵人。於是資訊向上修飾，數據趨於安全，判斷優先自保。當升遷依附忠誠而非績效，真實便成為成本；當政治安全高於專業判斷，效率便讓位於風險規避。虛報因此成為理性選擇，而非偶發錯誤。任何以忠誠替代真實的制度，終將在現實面前失去時間。

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對照之下，多域整合與即時決策的協同，建立在長期演訓與制度信任之上。戰場的殘酷在於，它會將多年累積的組織習慣，在數小時內轉化為勝負差距。口號不能縮短反應時間，宣傳不能彌補資訊延遲。

二、能源與經濟：物理邏輯的邊界

作偽可以修飾國內生產毛額，卻無法製造石油。荷姆茲海峽受阻的風險，使能源供應成為經濟韌性的試紙。對高度依賴外部能源的工業體系而言，油價是成本與就業的連鎖反應，而非抽象數字。當地方債務承壓、內需尚未修復，外部衝擊便成為放大器。統計口徑可以調整，原物料價格卻不受敘事支配。經濟最終以現金流與帳單說話，而非以標語維持穩定。荷姆茲海峽受阻的風險，使能源供應成為經濟韌性的試紙。（路透檔案照）

三、社會心理：沉默的風險管理

官方重申原則，基層社會則計算風險：油價是否再漲，醫保是否縮水，糧食是否充足。在高度審查下，討論轉為暗語與側寫。這並非顯性對抗，而是風險管理。當制度信任下降，個體以儲蓄、囤貨與保守決策回應不確定性。恐懼不必喧嘩，它只需改變行為。社會收縮往往早於數字下滑。當人們為最壞情境預備，增長敘事便進入考驗期。

四、信用結構：雙重標準的成本

外交是信用的累積，而非情緒的宣示。當不同場域採取彼此衝突的原則，短期或能穩定內部敘事，長期卻會折損談判籌碼。信用一旦下降，所有承諾的折現率便上升。這不是道德審判，而是風險評估。國際體系對不確定性的回應，通常以距離與保留體現。

結語：結構勝於聲量

這場戰火測試的，是制度透明度、經濟韌性與社會信任。恐懼型治理的核心，不在強硬，而在資訊扭曲；不在壓制，而在真實無法上行。當誘因錯置與信任流失累積，外部衝擊只需一次，便足以揭示偏差。宣傳可以延後問題浮現，卻無法替代能力；數據可以修飾表面，卻無法改變物理與經濟的邏輯。戰場與市場的共同特性在於：它們不回應情緒，只回應結構。

（作者為自由撰稿人）

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