自由開講》311台灣教師節 紀念台灣教育家林茂生

◎ 耕南書院

林茂生博士是台灣歷史上第一位東京帝大文學士和第一位留美博士，文化界封稱「台灣首席教育家」。（南市文化局提供）

成功大學 ê 蔣為文教授倡議，設3/11彼工做台灣教師節，beh 紀念台灣偉大 ê 教育家林茂生。

譬喻講，南非 ê 萬禮六 （Nelson Mandela） 偉大是偉大，著磨是著磨，若米國 beh 記念民權運動，定著愛記念本國 ê 慶馬珍 （Martin Luther King Jr.），袂去講著外國人萬禮六。

仝款 ê 理路，台灣人 beh 感謝先生 ê 勞苦，mā 著記念本國 ê 教育家林茂生，毋通干焦 beh 講外國人 ê 教育家。

耕南書院用林茂生 ê 字號來號名，免講 mā 積極來推捒這項事工。自按呢邀請北美逐所在 ê 台灣學校，隨人攏來頒發家己 ê 台灣教師賞，算是感謝家己 ê 員工，遮爾認真為台灣語言文化 ê 傳承咧拍拚。

下面排列咱第一屆參加 ê 單位，佮著賞 ê 先生。

San Jose ê 北加州台灣會館 beh 頒賞 hō͘ 許珮旻 siăn-sé。伊佇會館 ê 台灣學校教囝仔台語課幾若冬，教學頂真，學生佮意，家長呵咾。定定散學 了後，閣開掠外 ê 時間 kap 氣力，幫贊囝仔 ê 台語學習，值得成做咱人教師 ê 看樣。

Chicago ê Team Taiwan Foundation beh 頒賞 hō͘ Ngô͘ Gio̍k-kīn siăn-sé。伊為著設計線頂課程費盡心神，效果世界讚，請著伊做先生有影是福氣。

Walnut Creek ê 東灣台灣同鄉會 beh 頒賞 hō͘ 柯伊芳 siăn-sé。伊做意致佇海外推捒台語，上 gâu 編寫趣味閣有深度 ê 教材 hō͘ 美國出世大漢 ê 囝仔學習。伊 ùi 唸謠佮歌曲起頭，拍破語言 ê 界線，hō͘ 囝仔自然學會曉聽佮講。上蓋要緊 tō 是教囝仔會曉白話字，有基本讀寫 ê 才調，建立完整 ê 語言能力。伊毋若是教語言，閣紹介台灣 ê 傳統風俗，分拆歷史 ê 背景，hō͘ 學生了解祖先 ê 智慧。

Seattle ê 西雅圖台語協會 beh 頒賞 hō͘ 大人班 ê 李素琴 siăn-sé 佮囝仔班 ê 張維纖、蔡眉儀、郭怡婷、陳元馨、莊博宇、陳亞彤 6 位 siăn-sé。李素琴 siăn-sé 是資深教師，熱心奉獻、教學頂真，為著台語教學拍拚幾若十冬。囝仔班 ê 老師攏熱心拍拚，逐年針對囝仔年歲佮程度，安排適合 in ê 課程；閣設計會使予全部 ê 囝仔做伙參加 ê 活動課，內容心適，囝仔學了歡喜，家長 mā 直直呵咾。

西雅圖台語協會將頒獎給為台語教學打拼了幾十年的李素琴老師（左2）。（圖取自西雅圖台語協會臉書）

明年（2027）第二屆，向望毋若北美洲，全世界攏會使佇3月11日台灣教師節 chit 工，同齊 kā 傳承台灣語言文化 ê 先生說謝。

（耕南書院是加州政府立案 ê 無取趁組織，目標是傳承台灣文化佮建立族群意識）

（作者為律師）

