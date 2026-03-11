自由電子報
自由開講》AI時代更需要土地：從亞洲農業旅遊獎看見台灣文化農遊的可能

2026/03/11 11:30

◎ 方子維（少年阿公）

市場學校創辦人方子維（右2）獲頒「2026亞洲農業旅遊獎—卓越農業旅遊倡導者」殊榮。（作者提供）市場學校創辦人方子維（右2）獲頒「2026亞洲農業旅遊獎—卓越農業旅遊倡導者」殊榮。（作者提供）

AI時代的提問：人類與土地的關係是什麼？

當人工智慧（AI）快速改變世界的運行方式時，人類其實也正在重新思考一個根本的問題：我們與土地的關係是什麼？

2026年3月5日我在菲律賓碧瑤市舉行的亞洲農業旅遊大會（Asia Farm Tourism Conference）上，獲得「2026亞洲農業旅遊獎—卓越農業旅遊倡導者」（Outstanding Farm Tourism Advocate）。這份榮譽對我而言，不只是個人的肯定，更指引了一個趨勢：亞洲正在重新看見農業文化的價值

這場由國際永續觀光學校（International School of Sustainable Tourism）主辦的論壇，邀集亞洲多國城市市長、觀光專家、教育學者與農業創新者，共同討論農業旅遊與永續發展。在各國案例中，我深刻感受到一件事：農業不再只是生產糧食的產業，而是一種文化，也是一種教育

方子維獲獎後表示，這份榮譽對他而言不只是個人的肯定，更說明了亞洲正在重新看見農業文化的價值。（作者提供）方子維獲獎後表示，這份榮譽對他而言不只是個人的肯定，更說明了亞洲正在重新看見農業文化的價值。（作者提供）

科技之島背後，農業才是文明的基礎

台灣常被稱為「科技之島」，半導體產業讓台灣在全球科技供應鏈中占有重要地位。但如果從更長的歷史來看，農業其實才是人類文明數千年來最重要的基礎。無論科技如何進步，人類依然需要土地、食物與文化記憶。

AI可以計算得比我們更快、設計得更聰明，甚至也可以取代許多人類重複性的工作。但有一件事情是人工智慧無法取代的，那就是人類與自然、與土地、與食物文化之間的情感連結

市場學校：都市人理解農業文化的入口

也正因為如此，2021年我發起「市場學校（Market School）」行動。這項計畫的起點，是宜蘭的一座傳統市場。很多人對市場的印象，只停留在買菜的地方。但在我眼中，市場其實是一所學校。透過帶領青年與國際旅客走進市場，我們可以認識食材從哪裡來、農民如何種植、職人如何製作食物。從節氣食材、地方飲食文化到農村生活，市場其實是一個理解農業文化最直接的入口

2021年，方子維以宜蘭一座傳統市場為起點，發起「市場學校」行動。他認為市場是理解農業文化最直接的入口。（作者提供）2021年，方子維以宜蘭一座傳統市場為起點，發起「市場學校」行動。他認為市場是理解農業文化最直接的入口。（作者提供）

在這樣的學習旅程中，市場不再只是交易的空間，而是一個文化場域。人們透過味道、故事與勞動，重新理解土地與生活的關係。近年台灣也逐漸發展出多元的農業旅遊形式，從農村體驗、食農教育到文化走讀，都展現出地方創生的潛力。

台灣農遊被世界看見 亞洲各國正重新轉譯

2024年很幸運地，我成為世界首位華人獲得世界農業旅遊獎（World Agri Tourism Awards）。2026年再次獲得亞洲農業旅遊獎，也反映出台灣農業文化在國際舞台逐漸被看見。農業旅遊並不只是觀光產品，它更是一種文化敘事的方式。當一個地方能夠說好自己的土地故事，世界自然會願意走進來

在亞洲農業旅遊論壇上，我看到泰國以水牛學校推動食農教育、印尼培養青年農業接班人、巴基斯坦透過媒體節目傳播農業文化，以及菲律賓將香蕉從脆片多角化到香蕉纖維的時尚產業。每個國家都在用自己的方式，重新詮釋農業的價值。台灣其實也擁有豐富的文化農遊資源：從山海交織的農村景觀，到充滿人情味的傳統市場，再到多元的飲食文化。這些看似日常的生活，其實正是國際旅人最想理解的文化。

台灣擁有豐富的文化農遊資源；圖為仙湖休閒農場。（南市經發局提供）台灣擁有豐富的文化農遊資源；圖為仙湖休閒農場。（南市經發局提供）

讓農業與文化成為台灣另一座橋

如果說科技是台灣連結世界的一座橋，那麼農業與文化，更是另一座橋，重新連結人與人以及人與土地。未來我也希望持續透過農業旅遊的國際交流，讓更多亞洲國家從食物、土地與生活文化的角度認識台灣。當人們走進農村、走進市場、走進地方生活，他們看到的不只是風景，而是一個社會如何與土地共存的方式。在AI快速發展的時代，也許我們更需要提醒自己一件事情：

科技可以改變世界的速度，但土地決定了文明的深度。當我們願意重新理解農業與文化，台灣不只是科技之島，也可以是一座讓世界重新認識土地價值的島嶼。

（作者為市場學校 創辦人）

