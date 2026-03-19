自由開講》國防預算的專業與信任 論1.25兆特別條例的戰略初衷

◎ 汪品陯

國防預算不只是數字 而是對防衛專業的信任

立法院近期審議國防特別條例草案，無論何種版本，初衷皆在於強化國安。然而，國防資源配置涉及複雜的「擊殺鏈（Kill Chain）」建構與國際採購實務，這不僅是預算分配，更是軍事專業與科技研發的精密整合。在嚴峻的敵情威脅下，我們應回歸專業，在預算制度上給予軍方必要的空間與彈性。

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特別條例的設計核心 在於加速戰力籌建的完整性

根據國防部說明，目前特別條例規劃係經兩年以上內部評估研究，涵蓋精準打擊、無人載具及AI輔助系統等七大領域。採取「資源集中、一次籌購」設計，是為了避免因預算審議期程冗長，影響對美軍購發價書（LOA）的簽署進度，進而錯失產線優序。快速建立高戰備能力，才是應對威脅的最具效應做法。快速建立高戰備能力，才是應對威脅的最具效應做法；我國對美採購108輛M1A2T戰車，在獲得兩批次80輛後，最後一批的28輛戰車將在3月底前，安排船班擇期運回台灣。（資料照）

國防自主與「非紅供應鏈」 是作戰持續性的保險

條例另一重點在於支持國防自主與產業發展。透過委製與商購建立「非紅供應鏈」，並提升彈藥存量與新產線能量，是防範海峽封鎖或補給中斷的關鍵。若相關項目完全依賴一般公務預算，恐因預算排擠而延後執行，造成戰力出現不必要的罅隙與缺口。

尊重國際採購實務 以彈性降低議約風險

依據美軍購程序，完成發價書（LOA）簽署後，美方始啟動議約作業以確認最終價款。目前的條例規劃設定「預算上限」而非死板定額，正是為了因應議約實況進行動態調整。這種尊重國際實務的制度設計，既能提升行政效率，也能向國際展現台灣成熟的採購能力。當立法院審議預算時，除了財政考量，更需理解戰力建構的時效與整體性；示意圖。（資料照）

結語：給予專業空間，成就韌性台灣。國防建設需要制度穩定與社會信任。當立法院審議預算時，除了財政考量，更需理解戰力建構的時效與整體性。給予適當的預算彈性，不只是支持政策，更是為未來建立更具韌性的防衛體系。國防安全的基礎，往往來自對專業的理解與信任。

（作者為大學生）

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