自由開講》重寫秩序的代價：從「能力剝奪」到重心的不可逆轉

◎ 蕭錫惠

2月28日，美國聯合以色列對伊朗發動大規模攻擊；示意圖。（路透檔案照）

若以色列直指最高領袖官邸，而美國總統川普宣示「徹底摧毀飛彈能力」，這已不再是局部報復，而是兩條戰略絞索的交會：「意志重心的粉碎」與「物質能力的剝奪」。

在現代戰爭的秤盤上：

核設施與飛彈庫存，屬於「能力」，是技術性的工具。

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最高領袖與政權核心，屬於「意志」，是政治性的象徵。

打掉能力是技術問題，打掉意志是政治宣告。當兩者同時被推上火線，戰爭的邊界便開始鬆動，秩序的重寫也隨之啟動。

一、從有限衝突到結構改寫

《戰爭論》的核心觀點在於：戰爭的終極目標不是造成爆炸，而是迫使敵人服從我方的意志。

「摧毀飛彈」是一場系統性的能力剝奪戰。它不僅是擊落升空的威脅，更是對發射平台、指揮鏈、生產體系與補給儲存的全面清算。當一個國家的物理打擊能力被「清零」，它在談判桌上的籌碼也隨之歸零。

若同時觸碰領袖象徵，則代表在精神層面進行極限壓迫。當能力與意志同時崩解，衝突便從戰術層升級至結構層——問題不再是誰勝誰負，而是誰有權定義未來十年的區域規則。

二、不可逆的升級邏輯

克勞塞維茨提醒我們，戰爭具有自我升級的內在傾向。一旦衝突被定義為「生存戰」，妥協的空間將迅速萎縮。

若伊朗將此界定為政權存亡威脅，其回應將不再是對等比例的報復，而是不計代價的全民動員與區域破壞。這是一場重心與重心的對撞：美國打的是飛彈能力，伊朗回擊的卻可能是整個中東的能源與交通秩序。

當戰爭重心被觸碰，升級便成為不可逆的命運。

若伊朗視此次戰事為政權存亡威脅，將會不計代價的進行全民動員與區域破壞；圖為伊朗新任最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴。（路透檔案照）

三、權力的冷酷審判：結構勝於決心

戰爭的終極評判標準只有一個：你是否真正改變了對手的行為？

若飛彈被毀，但戰略意志未變，衝突只會陷入反覆修正的循環。

若官邸被襲，但政權凝聚力上升，行動將適得其反。

戰爭的價值不在於展現決心，而在於永久性地重排結構。若結構未變，決心終將在漫長的消耗戰中耗盡。真正的贏家，是那個在硝煙散去後，仍能承擔並維持新秩序的人。

四、台海的冷現實：從觀火到自保

霸權的資源與注意力從來不是無窮無盡的。

資源的排他性：若中東戰事長期化，航艦部署與彈藥補給的缺口，必然削弱印太地區的威懾力度。

戰略的示範效應：華府若展現主動剝奪飛彈能力的意志，北京固然會重新評估台海飛彈優勢的風險；但若美軍陷入泥淖，北京同樣會重新計算其戰略機遇期。

台灣不該沉溺於美國是否出手的假議題，而應正視結構變動下的實質風險。國防能力的厚度決定了我們在結構重組中是參與者，還是被交易的資產。

中東戰火延燒之際，台灣不該旁觀，應正視結構變動下的實質風險，強化國防能力才是重中之重；示意圖。（資料照）

五、最後的秩序：準備即生存

這場衝突的深層意義不在於爆炸的規模，而在於它預示了一個實力決定秩序的時代回歸。

若能力被剝奪，秩序將被強者重塑；若意志未改變，戰爭將無限反覆。在結構重排列的過程中，歷史從不原諒誤判重心的將軍，更不會憐憫準備不足的國家。

唯有具備不可取代的戰略價值與自主防禦韌性，才能在權力的冷酷審判中，守住最後的生存秩序。

（作者為自由撰稿人）

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