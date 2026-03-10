名家分享～劉哲廷》不好意思的世界第一

社會上，會把「世界第一」想像成一種侵略性的姿態：你要大聲、強勢、有自信，最好還要帶一點霸氣；但台灣很奇怪，我們的世界第一往往是另一種形狀：安靜、努力、怕麻煩別人。

◎ 劉哲廷

3月8日，3組台灣運動選手紛紛在國際賽事中榮獲第一。左起為林俊易、葉宏蔚、詹又蓁與唐嘉鴻。（土銀、羽協、全運會提供，本報合成）

前天（0308）一天之內，世界同時誕生了三個世界第一。

在《全英羽球公開賽》的球場上，林俊易拿下男單冠軍；詹又蓁與葉宏蔚奪得混雙冠軍──都是台灣史上第一次。

在體操場上，唐嘉鴻也在《FIG世界盃》的單槓項目拿下金牌。

這些名字，在賽場上被唸出來的時候，背後其實有一點微妙的空白。因為他們不是以「台灣」的名義出場，而是以Chinese Taipei Olympic Committee所使用的「中華台北」身份比賽。

旗幟不是國旗，國歌不是國歌，甚至連名字都像是被折疊過的。但奇怪的是，這些折疊並沒有讓人變小。

中午我去便利商店買咖啡。排在我前面的男孩一直回頭跟我說不好意思。我一開始還以為發生什麼事，後來才發現他只是東西比較多，結帳比較慢。

那個男孩看起來像是棒球校隊的學生，肩膀寬、手臂曬得很黑。他的道歉並不是因為真的造成困擾，而是因為他預設──自己可能會造成困擾。

這是一種非常台灣式的預設。

社會上，會把「世界第一」想像成一種侵略性的姿態：你要更大聲、更強勢、更自信，最好還要帶一點霸氣；但台灣很奇怪，我們的世界第一往往是另一種形狀：安靜、努力、怕麻煩到別人。

於是你會看到一個有點可愛的畫面：國際賽場上的世界冠軍，可能就是在便利商店會先讓別人結帳的人。

這其實是一種被低估的文明形式。

長期以來，台灣在國際政治上被迫處於一種模糊的身分狀態。從International Olympic Committee制定的「中華台北模式」，到各種國際組織裡若隱若現的名字，我們總是在兩個詞之間游移──「中華民國」與「台灣」。

一直以來，台灣在國際政治上總是在兩個詞之間游移──「中華民國」與「台灣」。（取自貼文）這種游移，外人常常理解成一種困境。

但如果仔細看社會的日常運作，你會發現另一件事：台灣人的國家感，並沒有因為名字的不確定而消失。相反地，它變得更像一種生活習慣。

它存在於很多小地方。在夜市排隊會自動排成直線。在公車上看到老人會起身讓座。在便利商店結帳時，會先說「不好意思」。

政治學常常把「國家認同」當成一種宏大的敘事，好像必須透過憲法、條約或外交承認才算數。但社會學其實早就提醒過：真正穩定的國家認同，往往不是在宣言裡，而是在日常倫理裡。

台灣的特殊之處就在這裡──我們的國家感，很多時候不是透過口號，而是透過行為。

所以當運動員站上頒獎台時，很多人會流淚。那不是因為我們需要一個金牌來證明自己存在，而是因為那一刻，世界短暫地看見了我們平常的樣子。

然而，如果把鏡頭轉回國內政治，就會出現一種荒謬的反差。在立法院裡，大人們往往把國家想像成一種工具：預算可以卡、政策可以擋，只要對自己的政治命運有利就好。許多討論並不是圍繞著「這對社會好不好」，而是「這對我的政黨有沒有好處」。

於是就形成了一個奇怪的對比：在賽場上，年輕人為了國家拚到最後一球；在議場裡，政治人物卻為了權力計算每一張票。

國際賽場上，常見台灣選手為國拚到最後一刻；反觀國內政治生態，立院充滿權力計算，政治人物總在追求對自己的政治命運有利的結果。（資料照）更荒謬的是，當有人為台灣加油時，還會被指控為「台獨情緒」。

但這裡其實有一個被忽略的歷史事實。台灣第一次總統直接民選，是在1996年中華民國總統選舉──那一天其實非常重要。因為在政治學的定義裡，「人民直接選出最高領導人」，本身就是主權實踐的一種形式。換句話說，當兩千多萬人用選票決定國家領導人時，一種政治共同體就已經被實際運作出來。

國家從來不是一張證書，而是一種制度與生活的總和。

所以也許問題不在於台灣是不是一個國家，而在於我們習不習慣承認自己──已經是「獨立的國家」。

我會想起那個便利商店的男孩。

他一直說不好意思，好像自己佔用了別人的時間。但其實他不知道的是：也許未來某一天，他會站在某個球場、某個跑道、某個舞台上，讓整個世界為他鼓掌。

而那時候，他仍然可能會先說一句──不好意思。

然後才贏。

（作者為詩人，自由工作者）

本文經授權轉載自劉哲廷臉書

