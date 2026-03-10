自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享～劉哲廷》不好意思的世界第一

社會上，會把「世界第一」想像成一種侵略性的姿態：你要大聲、強勢、有自信，最好還要帶一點霸氣；但台灣很奇怪，我們的世界第一往往是另一種形狀：安靜、努力、怕麻煩別人。
名家分享

名家分享

2026/03/10 12:30

◎ 劉哲廷

3月8日，3組台灣運動選手紛紛在國際賽事中榮獲第一。左起為林俊易、葉宏蔚、詹又蓁與唐嘉鴻。（土銀、羽協、全運會提供，本報合成）3月8日，3組台灣運動選手紛紛在國際賽事中榮獲第一。左起為林俊易、葉宏蔚、詹又蓁與唐嘉鴻。（土銀、羽協、全運會提供，本報合成）

前天（0308）一天之內，世界同時誕生了三個世界第一。

在《全英羽球公開賽》的球場上，林俊易拿下男單冠軍；詹又蓁與葉宏蔚奪得混雙冠軍──都是台灣史上第一次。

在體操場上，唐嘉鴻也在《FIG世界盃》的單槓項目拿下金牌。

這些名字，在賽場上被唸出來的時候，背後其實有一點微妙的空白。因為他們不是以「台灣」的名義出場，而是以Chinese Taipei Olympic Committee所使用的「中華台北」身份比賽

旗幟不是國旗，國歌不是國歌，甚至連名字都像是被折疊過的。但奇怪的是，這些折疊並沒有讓人變小。

中午我去便利商店買咖啡。排在我前面的男孩一直回頭跟我說不好意思。我一開始還以為發生什麼事，後來才發現他只是東西比較多，結帳比較慢。

那個男孩看起來像是棒球校隊的學生，肩膀寬、手臂曬得很黑。他的道歉並不是因為真的造成困擾，而是因為他預設──自己可能會造成困擾

這是一種非常台灣式的預設

社會上，會把「世界第一」想像成一種侵略性的姿態：你要更大聲、更強勢、更自信，最好還要帶一點霸氣；但台灣很奇怪，我們的世界第一往往是另一種形狀：安靜、努力、怕麻煩到別人

於是你會看到一個有點可愛的畫面：國際賽場上的世界冠軍，可能就是在便利商店會先讓別人結帳的人。

這其實是一種被低估的文明形式

長期以來，台灣在國際政治上被迫處於一種模糊的身分狀態。從International Olympic Committee制定的「中華台北模式」，到各種國際組織裡若隱若現的名字，我們總是在兩個詞之間游移──「中華民國」與「台灣」

一直以來，台灣在國際政治上總是在兩個詞之間游移──「中華民國」與「台灣」。（取自貼文）一直以來，台灣在國際政治上總是在兩個詞之間游移──「中華民國」與「台灣」。（取自貼文）這種游移，外人常常理解成一種困境。

但如果仔細看社會的日常運作，你會發現另一件事：台灣人的國家感，並沒有因為名字的不確定而消失。相反地，它變得更像一種生活習慣。

它存在於很多小地方。在夜市排隊會自動排成直線。在公車上看到老人會起身讓座。在便利商店結帳時，會先說「不好意思」

政治學常常把「國家認同」當成一種宏大的敘事，好像必須透過憲法、條約或外交承認才算數。但社會學其實早就提醒過：真正穩定的國家認同，往往不是在宣言裡，而是在日常倫理裡

台灣的特殊之處就在這裡──我們的國家感，很多時候不是透過口號，而是透過行為。

所以當運動員站上頒獎台時，很多人會流淚。那不是因為我們需要一個金牌來證明自己存在，而是因為那一刻，世界短暫地看見了我們平常的樣子。

然而，如果把鏡頭轉回國內政治，就會出現一種荒謬的反差。在立法院裡，大人們往往把國家想像成一種工具：預算可以卡、政策可以擋，只要對自己的政治命運有利就好。許多討論並不是圍繞著「這對社會好不好」，而是「這對我的政黨有沒有好處」。

於是就形成了一個奇怪的對比：在賽場上，年輕人為了國家拚到最後一球；在議場裡，政治人物卻為了權力計算每一張票

國際賽場上，常見台灣選手為國拚到最後一刻；反觀國內政治生態，立院充滿權力計算，政治人物總在追求對自己的政治命運有利的結果。（資料照）國際賽場上，常見台灣選手為國拚到最後一刻；反觀國內政治生態，立院充滿權力計算，政治人物總在追求對自己的政治命運有利的結果。（資料照）更荒謬的是，當有人為台灣加油時，還會被指控為「台獨情緒」。

但這裡其實有一個被忽略的歷史事實。台灣第一次總統直接民選，是在1996年中華民國總統選舉──那一天其實非常重要。因為在政治學的定義裡，「人民直接選出最高領導人」，本身就是主權實踐的一種形式。換句話說，當兩千多萬人用選票決定國家領導人時，一種政治共同體就已經被實際運作出來。

國家從來不是一張證書，而是一種制度與生活的總和。

所以也許問題不在於台灣是不是一個國家，而在於我們習不習慣承認自己──已經是「獨立的國家」。

我會想起那個便利商店的男孩。

他一直說不好意思，好像自己佔用了別人的時間。但其實他不知道的是：也許未來某一天，他會站在某個球場、某個跑道、某個舞台上，讓整個世界為他鼓掌。

而那時候，他仍然可能會先說一句──不好意思。

然後才贏

（作者為詩人，自由工作者）

本文經授權轉載自劉哲廷臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書