自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

綠學院》核能復興七部曲：錘獸二聖！8家新世代核分裂技術公司大評比

TRISO燃料號稱是當今世上最堅固、最安全的核燃料，僅有罌粟種子大小，比傳統燃料的抗中子輻射、抗腐蝕、及抗氧化更強，能承受1,600 °C以上的高溫而不熔毀，將放射性分裂產物牢牢鎖死在顆粒內部，堪稱三道伏魔金剛粟。
綠學院

綠學院

2026/03/29 15:00

◎ 王曉中

本篇將介紹第三種技術路線：TRISO燃料，以及其中的錘獸二聖Kairos Power及X-energy公司。（取自貼文）本篇將介紹第三種技術路線：TRISO燃料，以及其中的錘獸二聖Kairos Power及X-energy公司。（取自貼文）在《核能復興四部曲：8家第四代核分裂技術公司之華山論劍》的表格中，你可以輕易看出有三種新世代核分裂技術路線，分別是快中子反應爐傳統水冷、TRISO燃料。

三種新世代核分裂技術路線

快中子是U-235/U-238大小通吃，傳統水冷是不變應萬變堅持傳統穩健，我們今天介紹第三種技術路線以及其中的錘獸二聖Kairos Power及X-energy公司。

●新世代核分裂技術路線三：TRISO燃料

TRISO燃料（Tristructural Isotropic fuel）號稱是當今世上最堅固、最安全的核燃料，僅有罌粟種子大小，常說芝麻大小來形容微不足道，可芝麻還比罌粟種子大三、四倍，用粒形容嫌太大，用沙感覺較傳神。

TRISO燃料像沙，裡面的核心HALEU（註一）就像粉，即鈾碳氧（UCO），核心外包裹著四層陶瓷材質（多孔碳緩衝層、內層熱解碳、碳化矽 SiC、外層熱解碳），球形已是最強的力學結構，堅硬的陶瓷燃料加上多層超強材料，等於自帶迷你圍阻體（Confinement），比傳統燃料的抗中子輻射、抗腐蝕、及抗氧化更強，能承受1,600 °C以上的高溫而不熔毀，將放射性分裂產物牢牢鎖死在顆粒內部，堪稱三道伏魔金剛粟。核電廠最大的夢魘就是爐心熔毀，防止放射性物質逸出，得靠燃料、護套、反應爐體、圍阻體建築等聯合深度防禦。萬一這天羅地網都攔不住，洩到廠外，那至少是三哩島級的驚天頭條。而TRISO橫練三昧真火也燒不透的金鐘罩鐵布衫，完全不會爐心熔毀，核電廠的設計自然更精簡瘦身。

當然利弊相生，TRISO鎖住的還有極長半衰期的錒系同位素，可以是埋存萬年的處置，也可作再生核燃料，但這封印太強大了，要從TRISO廢燃料回收有用物質完全不划算，正因如此，TRISO廢燃料中萃取鈽也是困難重重，在防竊限核武擴散的機制上，又加了斷龍石。

八家新世代核分裂技術公司大評比

●Kairos Power：谷歌欽點黑馬

Kairos Power：谷歌欽點黑馬介紹。（取自貼文）Kairos Power：谷歌欽點黑馬介紹。（取自貼文）華山榜上，若說OKLO及TerraPower是狀元榜眼，那麼探花只能是谷歌欽點的Kairos Power。採用了科技界鍾愛的快速迭代硬體開發模式，在2024年底與谷歌Google簽署了全球首項大規模購電協議，因而聲名大噪。

談起3D列印，很多人腦海就會浮現那超萌公仔或是植牙的皓齒，而Kairos Power可不是小打小鬧玩家家，而是利用大尺度的3D列印來製造建築模板及反應爐的抗輻射屏蔽等。3D列印的碳纖維強化聚合物模板，可將傳統模板製造數週到數月的工期壓縮到幾天，大幅縮短澆置混凝土結構的施工作業，越是形狀刁鑽的模板，3D列印的一視同仁優點更能發揮得淋漓盡致。混凝土品質是七分模板，三分灌漿，模板不只是把混凝土框起來的殼，更直接決定了結構的安全性、耐久性、外觀以及造價，而土建更是傳統核電廠施工最耗時的部分。

核電廠除了巨大的土木施工外，另外最重要的就是核電心臟的核反應爐了，對於厚重的不銹鋼爐體，Kairos Power電子束焊接獨門絕技，品質與精度皆無以倫比，可將原本數天到數週的傳統電弧焊工作，縮短成幾小時，且能一次就完成深度穿透焊接，減少材料缺陷；熱變形極小，無需繁複調整。

這巧妙地結合了最強的熔鹽冷卻與最硬的燃料球兩種成熟技術，創造出全新的安全優勢。位於美國田納西州的Hermes示範爐正在緊鑼密鼓地建設中，是美國半個世紀以來，首個獲得核管會營建許可的非輕水反應爐。2024年起，谷歌便開始廠址篩選與供應鏈動員，目標是在2030年前上線為AI資料中心供電。谷歌已提供了關鍵的保證訂單，預計2026-2027年Hermes將完工並展示發電能力，便可進入大規模商業部署。

Hermes對眾女士言，可能是頂級的愛馬仕名牌，但希臘神話中其實是輕巧飛速的眾神信使，常壓熔鹽冷卻省去厚壁管路和龐大圍阻體，整體系統自然輕巧，3D列印及電子束焊接讓關鍵的建廠工程更靈活工期更壓縮，比起其他競爭對手自然飛速，天下武功唯快不破，再度見證。

儘管有谷歌加持，Kairos Power預計在2030年商轉的路上，仍有待克服技術與供應鏈障礙，冷卻鹽需要高純度的Li-7和鈹，全球Li-7 的供應向來高度依賴俄羅斯與中國大陸，美國重建的自主產能、鈹毒性的嚴格環安衛管控等，都是待考驗的重大挑戰。

雖然TRISO燃料的製造技術相對成熟，但上游原料HALEU的產能缺口仍是懸在頭上的利劍。要知道，HALEU相當於製藥產業上游的原料藥，各燃料廠商進貨後再加工製成各種劑型的核燃料，一旦HALEU缺貨，就可能是決定核能復興成敗的關鍵。以第四代核能需要的HALEU，基本上美國產能是掛零，目前美國的HALEU或是從核武用的高濃縮鈾稀釋，或由核廢燃料中回收，也僅夠這些公司初步啟動，真正大規模商轉時，商業化供應鏈一定要起來，只要美國能源部的HALEU量產計畫（註二）進度落後，將直接導致Kairos Power斷糧。

●X-energy：重工選擇

X-energy：重工選擇介紹。（取自貼文）X-energy：重工選擇介紹。（取自貼文）電商之王Amazon與化學大帝Dow共同選擇了X-energy，是目前高溫氣冷反應爐（High Temperature Gas-cooled Reactor, HTGR）的領跑者，X-energy的戰略是汽電共生，同時提供重工業高溫製程熱蒸氣與電力。X-energy的一大特點就是氦氣冷卻，不會與任何物質發生化學反應，也不會燃燒，且能在750 °C的高溫下運作，並提供565°C以上的蒸汽，傳統BWR/PWR僅約300 °C，在數兆美元的工業供熱市場中X-energy將會橫著走。

2025年是X-energy資金最充裕、落地最快的一年。繼2024年Amazon Web Services （AWS）宣布投資X-energy後，2025年雙方已鎖定首批部署計畫，在2030年代初期為AWS數據中心提供超過5 GW的電力。這解決了X-energy的長期訂單問題；X-energy與Dow合作的美國德州Seadrift 廠區項目，已完成主要工程設計，將是全球首例為石化廠提供高溫蒸汽的商用小型儲能，預計每年可減少44萬噸的碳排放。

就中子減速劑來說，Hermes也用石墨但主要靠氟鹽減速，但高溫氣冷反應爐則完全用石墨（傳統水冷式反應爐的減速劑是水）。這不是普通的鉛筆芯石墨，而是需要極高純度、能承受高中子輻射的核能級石墨，全球供應商屈指可數，隨著各國許多高溫氣冷反應爐計畫啟動，產能堪慮。石墨品質也是高溫氣冷反應爐審查的重點，任何材料認證的延遲都會拖累工程的進度。

比起Kairos Power的燃料供應外包，X-energy有自己的燃料工廠，這是北美首座商業規模的TRISO燃料廠，確保了自身的燃料供應安全。但燃料廠所需的原料HALEU，是包括Oklo、TerraPower、Kairos Power、X-energy共同的軟肋，若HALEU量產延宕，燃料廠也揭不了鍋。

下一篇，我們來整理這八家公司的武力值，並做綜合分析。

（註一）依U-235的濃化（Enrichment, （U-235）/（U-235 + U-238）%）程度，以20%為界，分為低濃縮鈾（Low Enrichment Uranium, LEU）及高濃縮鈾（High Enrichment Uranium, HEU）。高濃縮鈾主要是軍事用途，向來都是嚴格列管的國安重點，武器級的更是濃化到90%以上。民間核能發電的標準燃料用的低濃縮鈾為3~5%，而新型的核燃料高質低濃縮鈾HALEU則是5~19.75%，避開軍事用紅線。若說低濃縮鈾是啤酒，HALEU便是葡萄酒、清酒、女兒紅，高濃縮鈾是高粱、伏加特、白蘭地，而武器級高濃縮鈾則是藥用及工業酒精。

（註二）當年的限核武擴散政策，基本上廢掉了美國本土的濃化產能，而當今全球商業化生產主要是俄羅斯，因俄烏戰爭，HALEU路美國自己給斷了，所以目前能源部不惜重金補貼企業建立鈾濃化產能，務求在2030年達到HALEU的生產自主。但是濃化業者要的是長期真正的合約，而不是美國政府資助的雞血，燃料支出在核電營運上只算是零頭，濃化產能的投資龐大，而目前的買家只是新世代反應爐，資金還是每家續命的最大底氣，尚且都需要政府的大力支援，公司不可能投入遠超公司規模的燃料生產基礎建設。

作者介紹

台大土木系畢業，美西北大學環工輻射博士。縱橫產官學研四十餘年，歷任原能會客座專家、國科會（芝加哥科學組組長、環發會執行祕書）、及美國家研究院、美核能工業界核安專家等，並在台大土木及公衛、成大、中醫大、北科大、政大、淡江、雲科大等授課。業餘耕耘文字，當過數種科技刊物總編，拿下國科會首屆科普文學獎，現擔任綠學院綠色帶路人。

本文經授權轉載自【綠學院】核能復興七部曲：錘獸二聖！8家新世代核分裂技術公司大評比

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書