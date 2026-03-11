自由開講》京華城不是政治迫害 而是權力是否濫用的試金石

◎ 蔡榮捷

柯文哲涉入的京華城案將於3月26日一審宣判，民眾黨近日將整起案件定調為「世紀冤案」。（資料照）

隨著柯文哲涉入的京華城案即將在三月二十六日一審宣判，台灣民眾黨近來展開密集輿論攻勢，將整起案件定調為「世紀冤案」，並指控監察院、內政部與檢調系統是政治黑手。然而，若回到案件本身來看，這樣的說法更像政治動員，而不是對司法問題的理性討論。

首先，京華城案的起點並不是「綠營追殺」，而是台北市議員鍾小平的檢舉

鍾小平長期在市議會監督都市開發政策，對京華城容積暴增提出質疑並按鈴申告，案件因此進入監察與司法程序。若將整起案件簡化為政黨鬥爭，難道連藍營議員也在「政治迫害」柯文哲？這樣的說法顯然難以自圓其說。

其次，京華城案的核心爭議在於容積率大幅增加

京華城原本容積率約三九二％，最後卻暴增至八四○％。在都市計畫制度中，容積率直接代表土地開發利益。容積翻倍意味著巨額利益差距。司法實務上，「圖利罪」並不一定需要證明收賄，只要行政決策違反法規並造成特定利益，就可能成立。因此，社會關心的不是政治立場，而是決策是否符合制度與法規。

京華城容積率從392％暴增至840％，意味著巨額利益差距；圖為京華城都更案工地大景。（資料照）

再者，柯文哲政治體系長期存在的財務問題，也讓外界質疑難以消散

從相關基金會、政黨到競選團隊，過去多次被指出帳目錯置、收支不符與資金流向不明等問題。政治獻金制度的核心精神在於公開透明，若帳務結構混亂，自然會受到更嚴格的社會檢視。

此外，協助處理政治獻金的重要人物「橘子」目前人在海外。當案件涉及政治獻金與資金流向時，關鍵人物未能回台說明，勢必加深社會疑慮。若整起案件真如民眾黨所稱完全清白，最好的方式應是配合調查，而不是透過輿論戰轉移焦點。

柯文哲貼身秘書「橘子」許芷瑜。（取自調查局網站）

民主政治的一個基本原則是：權力越大，接受監督的標準就越高。尤其涉及都市開發、財團利益與政治獻金時，更需要嚴格檢視。京華城案之所以引發高度關注，正因為它牽涉公共利益與制度公平。

因此，京華城案真正要回答的問題其實很簡單：容積暴增是否合法？相關決策是否圖利特定利益？政治獻金與相關金流是否透明？在這些問題釐清之前，將整起案件包裝為「政治迫害」，恐怕只是政治宣傳，而不是事實本身。

京華城案不是政治迫害，而是檢驗權力是否濫用的一面鏡子。面對公共權力，社會需要的不是口號，而是清楚的制度與責任。

（作者為大學教師；台灣基督長老教會二水教會長老）

