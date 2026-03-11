自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》該問卓院長的是國家外交，而非機票誰付？

2026/03/11 09:30

◎ 姚孟昌

行政院長卓榮泰10日赴立法院施政方針及施政報告並備詢。針對包機赴日觀賞經典賽引發的爭議，他高舉裝有自費單據的牛皮紙袋，向國民黨立委王鴻薇自證。（資料照）行政院長卓榮泰10日赴立法院施政方針及施政報告並備詢。針對包機赴日觀賞經典賽引發的爭議，他高舉裝有自費單據的牛皮紙袋，向國民黨立委王鴻薇自證。（資料照）

國家之間的外交活動，從來不會僅限於使節往來聘問或元首互訪訂盟。深層外交常發生在渡假場合、運動會場或君王婚喪典禮之中。例如以色列、埃及協定即簽署於美國總統渡假地大衛營；大英國協會員國最重要聚會是在四年一次的運動會；英國女王伊麗莎白二世葬禮上各國元首齊聚一堂，既是表達悼念、亦是進行外交。

史上將非正式拜會運用到能改變國運的，莫過於英國首相邱吉爾。1941年邱吉爾到美國過聖誕節，期間與羅斯福總統兩人共進了13次晚餐，在餐桌上的輕鬆氣氛下，成功說服羅斯福挺身領導民主陣營對抗納粹法西斯。邱吉爾總理的渡假行程為英、美兩國建立鋼鐵同盟，也為戰後的聯合國奠定基礎。

長久以來，中華民國因中華人民共和國的抵制而受到國際孤立。政府首長去到無邦交國家須以「私人行程」為名，這是為要避免當地政府受到中國指責而不得不為之「外交代名詞」。例如1994年6月，行政院長連戰曾在美國紐約市進行兩天的私人訪問行程。同年1月前往新加坡及馬來西亞進行度假外交。1994年廣島亞運舉行時，時任行政院副院長徐立德受命赴日參加。當年朝野政黨不僅沒有質疑批評，反而讚許這是另類的外交突破。多年來政府內雖有政黨輪替，但國家外交處境改變不大，國人因此多能體諒。

3月7日下午卓榮泰院長出現於日本東京巨蛋球場觀看台捷棒球比賽畫面一經傳出，台灣球迷頓時沸騰。卓院長說此行為「自費的私人行程」，唯日媒並不這樣認為。NHK報導：「台灣行政院長訪日，是兩國自1972年斷交後的第一次。」中國外交部副部長孫衛東對日本駐華大使的嚴厲抗議也證明卓院長此行之意義。蓋若非經得日本政府首肯，卓院長萬難成行。至於是「自費行程」或「私人行程」皆非重點，世人心知肚明。 因此，國人在意的已非「華航專機誰付錢」或「閣揆假日行程必須公開」等枝微末節。國人關切是在此險惡的國際局勢下，卓院長如何領導政府與盟國共同維護亞太區域安全，並且善盡台灣對國際社會的責任。這才是立法院應請行政院長好好說明的重點。

針對卓榮泰赴日一事，日媒稱「是兩國自1972年斷交後的第一次」。（擷取自《NHK》）針對卓榮泰赴日一事，日媒稱「是兩國自1972年斷交後的第一次」。（擷取自《NHK》）

（作者為大學教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書