自由開講》東京巨蛋的加油聲：看穿卓榮泰訪日的「準官方」戰略突破

2026/03/10 10:30

◎ 蔡榮捷

近日行政院長卓榮泰以私人名義赴日，在東京巨蛋為世界棒球經典賽（WBC）台灣隊助陣。這場看似平凡的「體育行程」，實則觸動了東亞外交最敏感的神經。自一九七二年台日斷交以來，現任行政院長踏上日本領土極為罕見，這不僅是一場運動外交，更是台日關係在「印太戰略」大框架下的實質升級。

行政院長卓榮泰於3月7日現身東京巨蛋球場觀看世界棒球經典賽（WBC），這不僅是一場運動外交，更是台日關係在「印太戰略」大框架下的實質升級。（中央社資料照）行政院長卓榮泰於3月7日現身東京巨蛋球場觀看世界棒球經典賽（WBC），這不僅是一場運動外交，更是台日關係在「印太戰略」大框架下的實質升級。（中央社資料照） 一、 突破「一九七二年體制」的政治裁量

長期以來，日本受限於「一九七二年體制（中日建交聯合公報）」，對台灣高層訪日設有極高門檻。然而，卓榮泰此次能順利入境，絕非單純的「觀光簽證」邏輯，必然經過日本政府最高層級的政治判斷。這顯示首相高市早苗領導下的內閣，正逐步鬆動過去五十年的外交限制。

高市首相過去一向主張台日關係應更具韌性，此次默許卓揆訪日，即是向外界傳遞訊號：日本在處理台灣事務時，已不再全然受制於北京的定義，而是基於「日本國家利益」與「區域穩定」行使主權裁量。這種從「非官方」向「準官方」挪動的模糊空間，正是台日外交的新常態。

日本首相高市早苗領導下的內閣，正逐步鬆動過去五十年的外交限制。（彭博檔案照）日本首相高市早苗領導下的內閣，正逐步鬆動過去五十年的外交限制。（彭博檔案照） 二、 美日台「安全三角」的軟性實質化

若從地緣政治視角觀察，卓榮泰訪日的時間點，正值美日台三方安全合作深化的關鍵期。隨著「台灣有事就是日本有事」從政治口號轉為防衛合作預算，台日間的高層互信已充分顯示於此。

體育賽事提供了一個絕佳的「灰色地帶外交」平台。當台灣行政首長與日本政要（即便以非正式形式）在同一個空間出現，象徵的是美日台三邊安全三角在「社會感性」與「政治理性」上的雙重對接。這種「不對稱外交」突破，遠比召開正式記者會更能測試北京底線，同時降低區域緊張感，展現了高超的外交手腕。

三、 中國抗議的失焦與台日韌性的顯現

面對北京的慣性抗議，日本政府此次表現出「冷處理」的自信。日方重申既有政策，卻未阻止行程，顯示其已看穿中國將「法律戰」與「輿論戰」工具化的本質。對台灣而言，卓揆在東京巨蛋的現身，是對國際社會宣告：台灣並非地緣政治的孤島，而是印太自由開放架構中不可或缺的一環。

日本官房長官木原稔表示就他所知台灣當局已說明卓榮泰訪日屬於私事，日本政府對此沒有任何評論。（法新社檔案照）日本官房長官木原稔表示就他所知台灣當局已說明卓榮泰訪日屬於私事，日本政府對此沒有任何評論。（法新社檔案照）結語

看棒球當然是外交。這場在東京巨蛋的加油聲，不僅是為運動員喝采，更是台日雙方在變動的國際局勢中，共同敲出的一記「戰略安打」。當台灣的行政首長能常態化、自然地出現在鄰國重要場合時，這本身就是對「一中框架」最強力的柔性挑戰。在未來的印太賽局中，台灣正以這種更有彈性、更有底氣的姿態，走入世界舞台。

在東京巨蛋，滿滿的台灣球迷為世界棒球經典賽（WBC）台灣隊助陣。（資料照）在東京巨蛋，滿滿的台灣球迷為世界棒球經典賽（WBC）台灣隊助陣。（資料照） （作者為大學教師；台灣基督長老教會二水教會長老）

