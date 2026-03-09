沈榮欽國際視野》叫費仔（Fairchild ）的 都沒肉腳～

這幾天看到Stuart Fairchild在WBC的精彩表現，都是濫觴於美國，卻在台灣大放異彩的例子，是另一個Fairchild和台灣的緣分。當周星馳從星仔到星爺，費仔的表現也堪稱費爺。希望費仔有機會和台灣隊一起前進邁阿密，和半導體一樣，從台灣打回美國，展現棒球最美好、最難以預測的一面。

◎ 沈榮欽

兩個費仔

真是不可思議，在大聯盟跌跌撞撞的費仔（Stuart Fairchild），傷病加上屢被交易，去年底加入小聯盟的克里夫蘭守護者隊，竟然在WBC表現超強，打擊可以和大聯盟神人大谷翔平平起平坐。

在大聯盟跌跌撞撞的費仔（Stuart Fairchild），傷病加上屢被交易，去年底加入小聯盟的克里夫蘭守護者隊，竟然在WBC表現超強，打擊可以和大聯盟神人大谷翔平平起平坐。（資料照）

之前我比較熟悉的「費仔」是Sherman Fairchild，他的父親創辦了IBM，他除了是IBM最大股東，還創辦了70家公司，其中最出名的是基於他對攝影和飛行的興趣，而成立的相機、攝影和飛機製造等三家公司，連NASA的登月攝影都是用他家的儀器。

當時因為發明電晶體得到諾貝爾物理獎的「半導體之父」William Shockley離開貝爾實驗室，成立肖克利半導體實驗室（Shockley Semiconductor Laboratory），但是智力天才的他卻是管理白痴，後來八叛徒出走，找到Sherman Fairchild投資，成立Fairchild Semiconductor，不過通常不翻譯為費仔半導體，而是仙童半導體。

Sherman Fairchild，他的父親創辦了IBM，他除了是IBM最大股東，還創辦了70家公司。（取自維基百科）

Fairchild成為半導體之母，什麼Intel、AMD等一大堆半導體公司，都是由此而來。

Fairchild半導體和RCA是競爭對手，當Fairchild半導體公布CMOS技術後，RCA立刻專注於CMOS的發展。一開始RCA做得不錯，不過後來漸漸跟不上市場競爭，就大方技術移轉給台灣工研院電子所的工程師，他們回台之後，成立了聯電，過幾年又成立台積電。沒想到多年之後，Fairchild半導體和RCA俱成昨日黃花，台積電卻大放異彩，成為新世界 AI拼圖中不可或缺的一塊。

Fairchild半導體和RCA俱成昨日黃花，台積電卻大放異彩，成為新世界AI拼圖中不可或缺的一塊。（資料照）

這幾天看到Stuart Fairchild在WBC的精彩表現，都是濫觴於美國，卻在台灣大放異彩的例子，是另一個Fairchild和台灣的緣分。當周星馳從星仔到星爺，費仔的表現也堪稱費爺。希望費仔有機會和台灣隊一起前進邁阿密，和半導體一樣，從台灣打回美國，展現棒球最美好、最難以預測的一面。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

