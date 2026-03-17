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自由開講》藥價停砍三年之後：打造台灣醫療韌性的關鍵時刻

2026/03/17 09:00

◎ 盧俊瑋

2月25日健保署公告今年度藥價調整金額為36.15億元，調幅1.65%創下13年來新低，且首度針對抗生素、胰島素等救命藥實施「零調降」保護。3月5日，總統賴清德更進一步在「健康台灣推動委員會」裁示，為強化國家醫療體系與藥品韌性，將研議暫停藥價調查3年。這項重大政策回應了醫界長年對「年年砍藥價」的焦慮也顯示政府正試圖從「預算節流」轉向「國家韌性」的務實布局。

自由開講》藥價停砍三年之後：打造台灣醫療韌性的關鍵時刻健保署公告今年度藥價調整金額為36.15億元，調幅1.65%創下13年來新低，且首度針對抗生素、胰島素等救命藥實施「零調降」保護。；示意圖。（取自freepik）
 過去藥價受限於《健保法》第46條的法定調查義務，陷入「不得不砍」的行政循環。總統本次裁示暫停3年，核心目標在於爭取時間，全面盤點全台1萬4000項健保藥品與1700 多項臨床常用藥的供應結構。這也印證了健保署長先前與醫界溝通的精神：在制度複雜、牽一髮動全身的現況下，善用行政權創造改革空間，才是最務實的作法。

筆者過去參加專家會議時曾多次強調，藥價調整若只針對藥商，會造成藥廠在健保與醫院利潤要求間遭受「兩面剝削」，最終導致藥廠撤台。總統本次指示將盤點各類藥品在國內的生產能力，若部分藥品完全仰賴進口，將研議與日本等友盟國家合作，降低供應鏈風險。這代表政府已意識到，藥價不只是數字遊戲，更是關乎國家安全的醫療韌性。

本次最具變革性的裁示在於：未來藥價調整所節省的經費，將優先投入支持國內學名藥的生產與發展，而非單純回歸健保總額。這與過去醫界主張的「醫藥服務價值化」邏輯一致，讓資源回歸藥品韌性，確保醫療供應鏈的安全。

總統賴清德於3月5日主持「健康台灣推動委員會」，表示從源頭產製到臨床使用，建立「關鍵藥物供應國家隊」。（取自總統府YouTube直播）總統賴清德於3月5日主持「健康台灣推動委員會」，表示從源頭產製到臨床使用，建立「關鍵藥物供應國家隊」。（取自總統府YouTube直播） 醫療環境的改善，不能僅靠情緒性的抱怨，更需要聲音被聽見後的理性支持。當政府願意以3年的時間換取制度的透明與盤點時，醫界應給予肯定的反饋，並積極參與這段時間的機制建構。保護這些願意頂住壓力、實質改革的夥伴，就是在保護我們自己「有藥可用」的未來。藥價調查的暫停不是終點，而是台灣走向藥物自主與健全醫療體系的新起點。

（作者為皮膚科助理教授）

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