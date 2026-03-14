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自由開講》當補助制度被政治化 原住民族治理不該成為戰場

2026/03/14 10:30

◎ 邱孟玲（Malas Takisdahuan）

某原住民族社團補助案進入司法程序後，引發社會討論。然而，比個案本身更值得警惕的，是輿論逐漸出現一種傾向：將所有曾協助社團向原民會申請補助的民意代表，一併納入質疑，彷彿制度本身即存在原罪。若這樣的論述成為常態，傷害的將不只是個別政治人物，而是整體原住民族政策治理的正當性。

原住民族社團補助案受質疑，傷害的將不只是個別政治人物，而是整體原住民族政策治理的正當性。（資料照）原住民族社團補助案受質疑，傷害的將不只是個別政治人物，而是整體原住民族政策治理的正當性。（資料照） 在代議民主制度下，民意代表的角色之一，本就是協助選區社團、教會與學校理解政策資訊、轉介行政窗口與說明補助流程。尤其在許多原住民族地區，部落協會與文化團體行政量能有限，而中央補助制度程序繁複，提供制度說明與行政協助，本屬正常的公共服務。

制度界線其實並不模糊。是否違法，關鍵在於是否介入審查決策、是否不當施壓圖利，或是否涉及浮報、詐領等行為。若存在不法，自應依法偵辦；但若僅止於資訊提供與行政協助，則不應被泛化為犯罪。當「協助申請」本身被污名化，寒蟬效應勢必隨之而來。

若未來民代因擔憂政治操作而對基層社團的補助諮詢保持距離，真正受影響的，將是語言復振、文化保存、青年培力與國際交流等長期政策。原住民族政策預算從來不是施捨，而是基於憲法保障與歷史修復的公共責任。語言教育延續族群記憶，文化活動維繫世代傳承，學生國際交流則建立族群的國際視野與主體對話能力。

在司法程序尚未終結之前，動輒以「政治迫害」否定法治機制，同樣值得省思。民主制度之所以能運作，正因司法可受監督、行政需透明、政治人物須負責。若將所有偵查定性為政治打壓，反而削弱社會對制度的基本信任。

司法程序尚未終結之前，動輒以「政治迫害」否定法治機制，同樣值得省思。圖為原住民立委高金素梅因涉嫌詐領補助款，被檢調搜索約談。（資料照）司法程序尚未終結之前，動輒以「政治迫害」否定法治機制，同樣值得省思。圖為原住民立委高金素梅因涉嫌詐領補助款，被檢調搜索約談。（資料照） 我們當然不能容許任何人利用補助制度牟取私利；但同樣不能容許合法公共服務被刻意污名化。當補助制度被推向政治戰場，社會更需要回到證據、程序與責任，而不是情緒與口號。真正該守住的，不是某一陣營的聲量優勢，而是原住民族治理制度的成熟與可信度。

（作者為政治學博士）

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