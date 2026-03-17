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自由開講》史詩怒火與兩會靜默：透視北京對台「能」與「不能」的戰略矛盾

2026/03/17 20:00

◎ 馬依翔

隨著2026年中國「兩會」召開，國務院總理李強在政府工作報告中，將涉台措辭由「反對」轉向「堅決打擊」。結合正在審議的「十五五」規劃草案，北京對台施壓的制度化與工具化已成定局。然而，正當大會堂內進行各項法案審議與規劃審查時，台海上空卻出現共機連六天未侵擾的罕見靜默。此動靜對比，深刻反映北京在美伊戰爭「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）爆發後，陷入「能」與「不能」的結構性矛盾。

2026年中國「兩會」召開，國務院總理李強在政府工作報告中，將涉台措辭由「反對」轉向「堅決打擊」。（路透檔案照）2026年中國「兩會」召開，國務院總理李強在政府工作報告中，將涉台措辭由「反對」轉向「堅決打擊」。（路透檔案照） 其一，北京之「能」在於法理與行政的「內水化」侵蝕

今年報告首提「打擊」，象徵北京對台策略已跨越口頭警告，轉入實質打壓。從本次兩會審議相關法律草案來看，北京正透過法律義務的界定，試圖強化其領土完整的主張。北京「能」在不觸發熱戰下，以海警常態執法與法律清理等手段，實質推動台海「內水化」。同時，配合「十五五」規劃開局，其「能」精準吸納台灣高科技人才，試圖在美中科技戰中利用台灣技術優勢，補齊自身「科技自立」缺口。

其二，北京之「不能」源於能源命門與多線作戰的戰略恐懼

「史詩怒火行動」導致中東局勢沸騰，荷姆茲海峽封鎖風險使中國石油供應鏈面臨斷裂。身為全球最大能源進口國，北京深知一旦在台海挑起衝突，其脆弱的能源生命線將成為致命傷。在此背景下，北京「不能」也不敢在能源危機與區域大戰邊緣開啟第二戰線。共機的六天靜默，正是北京在極端不確定的國際局勢下，為保全「十五五」開局經濟指標而採取的戰略收縮。

其三，區域聯防體系形成的外部強效掣肘

儘管美國精銳力量正被吸引至中東戰場，但第一島鏈的防線在美日韓既有的合作框架下，已從分散應對轉向集體連動。北京清醒意識到，任何對台實質軍事冒險，都將面臨區域連動報復與嚴厲的連鎖制裁，這種戰略代價是其目前「不能」承受之重。

對台灣而言，北京的矛盾期即是戰略窗口。

中國「兩會」召開前後，連6天罕見地完全沒有共機擾台。圖為中共殲-10戰機。（資料照，國防部提供）中國「兩會」召開前後，連6天罕見地完全沒有共機擾台。圖為中共殲-10戰機。（資料照，國防部提供）面對北京「軟硬兩極化」施壓，台灣不應將暫時平靜誤讀為和平。韌性應建立在三根支柱：首先是能源自給與多元化，確保中東戰火延燒時維持社會正常運轉；其次是法理與科技防線，堅決反制中方對台海管轄權的非法擴張，嚴防關鍵技術流失；最後是深化與盟友的安全協作，確保台灣在印太戰略版圖中的不可替代性。

兩會尚未閉幕，博弈才剛開始。在「能」與「不能」的拉鋸中，台灣應保持戰略冷靜，在世界動盪縫隙中，加速補足國家韌性。

（作者為台灣基進秘書長）

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