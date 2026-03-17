自由開講》防止病毒入侵與奮力掙脫大鳥籠的民主

◎ 李酉潭

剛從紐西蘭開會與參訪回來，馬上碰到溼冷的天氣，和奧克蘭剛好產生強烈的對比。在奧克蘭每天看到的就是藍天白雲，綠草如茵，晚上繁星點點，連銀河都隱約看得到，盡情享受著絕佳品質的陽光、空氣與水質，真是人間天堂啊！

不過，這樣的國家為了保護不要受到外來種的入侵，尤其是沒有獵食動物，讓他們的牛羊群可以不蓋棚舍，在機場入關時大多數人竟然需排隊兩小時才能出來，可能是自由民主陣營管制最嚴的國家。

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紐西蘭機場入關時大多數人竟然需排隊兩小時才能出來，可能是自由民主陣營管制最嚴的國家。（美聯社檔案照）

這就讓我聯想到，為何遠在天邊的淨土樂園，還要制定反外國干涉法？豈不就是為了防止極權專制的中共病毒天涯無弗界的侵襲？

這次在紐西蘭奧克蘭召開的國際會議，主題就是「守護民主自由、反制外國干涉」。在塔斯曼同盟成員「出錢、出力、不出頭」的策劃與籌辦之下，會議相當成功。不僅深入探討紐西蘭受到中共國干涉的情況，也聚焦於台灣面對中共極權專制從統戰到超限戰，無所不用其極打壓的艱難處境。

民主指數評比全球第二名的紐西蘭，警戒中國在印太地區野心。（路透檔案照） 會後，我突然驚覺，《經濟學人》民主指數評比全球第二名的紐西蘭是正在「防止病毒入侵的民主」，而曾經被評為全球第八名、亞洲第一名的台灣，卻是在中共分裂法罩住之下「奮力掙脫大鳥籠的民主」。

（作者為政大國發所兼任教授）

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