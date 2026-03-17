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自由開講》防止病毒入侵與奮力掙脫大鳥籠的民主

2026/03/17 07:30

◎ 李酉潭

剛從紐西蘭開會與參訪回來，馬上碰到溼冷的天氣，和奧克蘭剛好產生強烈的對比。在奧克蘭每天看到的就是藍天白雲，綠草如茵，晚上繁星點點，連銀河都隱約看得到，盡情享受著絕佳品質的陽光、空氣與水質，真是人間天堂啊！

不過，這樣的國家為了保護不要受到外來種的入侵，尤其是沒有獵食動物，讓他們的牛羊群可以不蓋棚舍，在機場入關時大多數人竟然需排隊兩小時才能出來，可能是自由民主陣營管制最嚴的國家。

自由開講》防止病毒入侵與奮力掙脫大鳥籠的民主紐西蘭機場入關時大多數人竟然需排隊兩小時才能出來，可能是自由民主陣營管制最嚴的國家。（美聯社檔案照）
 這就讓我聯想到，為何遠在天邊的淨土樂園，還要制定反外國干涉法？豈不就是為了防止極權專制的中共病毒天涯無弗界的侵襲？

這次在紐西蘭奧克蘭召開的國際會議，主題就是「守護民主自由、反制外國干涉」。在塔斯曼同盟成員「出錢、出力、不出頭」的策劃與籌辦之下，會議相當成功。不僅深入探討紐西蘭受到中共國干涉的情況，也聚焦於台灣面對中共極權專制從統戰到超限戰，無所不用其極打壓的艱難處境。

民主指數評比全球第二名的紐西蘭，警戒中國在印太地區野心。（路透檔案照）民主指數評比全球第二名的紐西蘭，警戒中國在印太地區野心。（路透檔案照） 會後，我突然驚覺，《經濟學人》民主指數評比全球第二名的紐西蘭是正在「防止病毒入侵的民主」，而曾經被評為全球第八名、亞洲第一名的台灣，卻是在中共分裂法罩住之下「奮力掙脫大鳥籠的民主」。

（作者為政大國發所兼任教授）

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