自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》建構「台灣之盾」 是防「瘋狂之盾」

2026/03/16 10:00

◎ 施文儀

近年不少國際評論認為，在美中「敢鬥不敢破」的格局下，習近平若理性評估經濟制裁、軍事勝算與政權穩定，對台動武其實「不划算」。但這種分析有一個致命盲點：它假設獨裁者永遠會做出理性決策。

台灣的危險來自中共領導人習近平個人意志中，那份難以預測的任性與冒險性。（美聯社檔案照）台灣的危險來自中共領導人習近平個人意志中，那份難以預測的任性與冒險性。（美聯社檔案照） 台灣今日同時處於「空前安全」與「空前危險」的辯證狀態。安全來自國際支持與地緣戰略地位；危險則來自習近平個人意志中，那份難以預測的任性與冒險性。

不同於民主國家存在議會、輿論與制度制衡，中共體制已演變為高度集權的一人體制。當領導人深陷「情報繭」，又面臨經濟下行與政權合法性壓力，甚至因年齡與歷史定位產生急迫感時，決策很可能脫離理性算計，轉向「死中求活」的政治豪賭。

因此，把兩岸和平的希望完全寄託在獨裁者「始終理性」的假設上，本身就是一種危險的戰略天真。

近來也有人主張中共「打不如買」，認為台灣不必投入大量軍備。但這忽略了威懾的基本邏輯。充足的防衛能力，正是要讓北京在理性評估時得出「代價過高、咬不動」的結論。若台灣防衛鬆弛，反而可能誘發其「理性攻台」的盤算。

更重要的是，軍事防衛也是對沖「非理性風險」的保險。建構「台灣之盾」，就是為了在最壞情況發生時，仍能保護人民生命與社會秩序。備戰不是為了戰爭，而是為了讓對方不敢瘋狂；即使對方瘋狂，也必須付出無法承受的代價。

空軍現役「愛國者三型」飛彈，是防空體系與「台灣之盾」的重要環節。（歐新社檔案照）空軍現役「愛國者三型」飛彈，是防空體系與「台灣之盾」的重要環節。（歐新社檔案照） 歷史反覆證明，只要威權體制不變，擴張與冒險的結構性誘因就不會消失。唯有中國真正走向自由民主，尊重他國主權與人民生命，威脅才可能根本解除。

在此之前，台灣必須清醒：防衛不是挑釁，而是在理性與瘋狂之間，為民主撐起最後一道安全屏障。

（作者為退休公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書