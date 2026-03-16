自由開講》建構「台灣之盾」 是防「瘋狂之盾」

◎ 施文儀

近年不少國際評論認為，在美中「敢鬥不敢破」的格局下，習近平若理性評估經濟制裁、軍事勝算與政權穩定，對台動武其實「不划算」。但這種分析有一個致命盲點：它假設獨裁者永遠會做出理性決策。

台灣的危險來自中共領導人習近平個人意志中，那份難以預測的任性與冒險性。（美聯社檔案照） 台灣今日同時處於「空前安全」與「空前危險」的辯證狀態。安全來自國際支持與地緣戰略地位；危險則來自習近平個人意志中，那份難以預測的任性與冒險性。

不同於民主國家存在議會、輿論與制度制衡，中共體制已演變為高度集權的一人體制。當領導人深陷「情報繭」，又面臨經濟下行與政權合法性壓力，甚至因年齡與歷史定位產生急迫感時，決策很可能脫離理性算計，轉向「死中求活」的政治豪賭。

請繼續往下閱讀...

因此，把兩岸和平的希望完全寄託在獨裁者「始終理性」的假設上，本身就是一種危險的戰略天真。

近來也有人主張中共「打不如買」，認為台灣不必投入大量軍備。但這忽略了威懾的基本邏輯。充足的防衛能力，正是要讓北京在理性評估時得出「代價過高、咬不動」的結論。若台灣防衛鬆弛，反而可能誘發其「理性攻台」的盤算。

更重要的是，軍事防衛也是對沖「非理性風險」的保險。建構「台灣之盾」，就是為了在最壞情況發生時，仍能保護人民生命與社會秩序。備戰不是為了戰爭，而是為了讓對方不敢瘋狂；即使對方瘋狂，也必須付出無法承受的代價。

空軍現役「愛國者三型」飛彈，是防空體系與「台灣之盾」的重要環節。（歐新社檔案照） 歷史反覆證明，只要威權體制不變，擴張與冒險的結構性誘因就不會消失。唯有中國真正走向自由民主，尊重他國主權與人民生命，威脅才可能根本解除。

在此之前，台灣必須清醒：防衛不是挑釁，而是在理性與瘋狂之間，為民主撐起最後一道安全屏障。

（作者為退休公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法