矢板明夫觀點》卓揆赴日加油 棒球外交大突破

◎ 矢板明夫

昨天（3/7），行政院長卓榮泰飛到日本現場為棒球經典賽的台灣隊加油。結果，台灣隊大勝捷克。對很多台灣球迷來說，這是一件非常令人振奮的事情。

世界棒球經典賽台灣隊7日對上捷克隊，行政院長卓榮泰（中）也被球迷目擊親赴現場看球。（中央社資料照） 然而，令人遺憾的是，院長赴日加油的消息傳出後，台灣的藍白政黨卻立刻開始攻擊，指控「公器私用」。一些人抓住「包機」問題不斷炒作，好像抓到了什麼天大的醜聞。

其實，值得關注的根本不是包機，而是這次行程的政治意義。1972年台日斷交以來，台灣高層官員能夠踏上日本土地的機會非常有限。這一次卓榮泰赴日，應該是斷交以來第一位現任行政院長進入日本本土活動。雖然表面上是看棒球，但背後象徵的，是台日關係的進一步突破。

近年來，亞洲安全局勢快速變化，日中關係正處於多年來少見的緊張狀態。在這樣的背景下，日本社會對台灣的好感度反而越來越高。日本政界、媒體和民間都更加公開地支持台灣。可以說，現在正是台日關係深化的重要時刻。

卓榮泰此行，某種程度上正是抓住了這個歷史機會。用體育交流的形式，踏上日本土地，出現在東京巨蛋。這本身就是一種非常典型的「柔性外交」。

近年來，亞洲安全局勢快速變化，日中關係正處於多年來少見的緊張狀態。（路透檔案照）北京顯然對這件事非常敏感。中國外交部立刻向日方表達了強烈抗議。中國長期以來最擅長的事情，就是打壓台灣的國際空間，只要台灣稍微向外走一步，就立刻跳出來施壓。

北京在外面打壓台灣也就算了，台灣內部居然還有人急著配合。中國最希望看到的，就是台灣人自己否定自己的外交努力。包機費用當然可以查帳。帳目清楚，本來就是民主政治的基本要求。但是，以浪費公帑為名，把一個具有外交象徵意義的行程打成醜聞，這種操作，只會讓外界看笑話，覺得匪夷所思。

卓榮泰到東京巨蛋，也許只是看一場棒球。但是很多時候，外交突破就是從文化、體育交流開始的。對於願意為台灣開拓國際空間的人，我們應該支持，而不是忙著潑冷水。

近年政府高層赴日活動表。（本報製表）（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

