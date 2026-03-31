自由開講》當備援金鑰成為破口──數位主權不是口號 是治理細節

◎ 劉哲廷

韓國電商巨頭Coupang在台灣的個資外洩案，表面上是一場資安事故，實際上卻是一場關於「數位主權」與「治理能力」的壓力測試。兩千多個IP位址反覆登入，20多萬筆用戶資料被接觸，姓名、電話、地址與訂單紀錄裸露於風險之中。這些數字不只是技術報告裡的欄位，而是每一個在深夜下單、在雨天等貨的人，他們以為交易完成就等於關係結束，卻不知道自己的資料仍在全球伺服器間流轉。

韓國電商巨頭Coupang在台灣的個資外洩案，實際上卻是一場關於「數位主權」與「治理能力」的壓力測試。（路透檔案照）

更諷刺的是，企業曾對外強調台韓資料庫「區隔」，檢查卻發現備援金鑰共用，離職員工權限未刪、金鑰未定期更換。所謂區隔，只是文件上的分類；真正的風險，藏在那些沒有人願意處理的日常瑣碎管理。資安從來不是一場炫目的攻防戰，而是一種紀律。當紀律鬆動，再昂貴的防火牆都只是裝飾。

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我們常把資安想成駭客的技術競賽，卻忽略多數破口來自內部管理。數位發展部指出，許多外洩源於內部人員，這句話並不新鮮。從金融業到醫療體系，權限控管與離職程序一直是最脆弱的環節。真正的問題在於，當企業高速擴張、跨境營運、追求市場滲透率時，是否同步投資治理能力？還是把「合規」視為最低成本的必要之惡？

台灣近年積極吸引跨國平台落地，消費者享受更低價格與更快物流，但平台經濟的代價，是我們將個人資料交給一套跨境架構。資料儲存在哪裡、由誰備份、誰握有金鑰，這些問題在平日顯得抽象，一旦出事卻變得無比具體。當政府討論是否要求資料落地時，國際貿易規範與國安例外條款被端上檯面。世界貿易組織強調資料自由流通，但各國近年態度轉趨保守，美國也要求部分敏感資料回流本土。全球化的浪潮正在退去，數據主權重新被界定。

企業曾對外強調台韓資料庫「區隔」，檢查卻發現備援金鑰共用、離職員工權限未刪，金鑰未定期更換等缺失。圖為酷澎物流中心。（Coupang酷澎提供）





然而，把資料「放在台灣」就等於安全嗎？若管理鬆散，金鑰共用，即使機房在本地，風險依舊存在。資料落地是政治選擇，治理能力才是技術現實。沒有嚴謹的權限分級、稽核機制與罰則強度，落地只會成為新的象徵工程。

過去電商被抽查、被裁罰，多半止於新聞一角。若違規成本低於改善成本，企業理性上不會優先投資資安。政府一方面給壓力，一方面給協助，這是必要的雙軌策略；但更重要的是透明。讓消費者知道企業資安等級、改善進度與歷次缺失，讓市場形成懲罰機制，而不只是行政命令。

在這個案子裡，真正值得反思的不是某一家公司的失誤，而是我們對數位生活的天真。每一次點擊同意條款，我們都在用個資換取便利；每一次平台補貼，我們都在為規模擴張投票。當風險發生時，才驚覺資料不只是冷冰冰的欄位，而是足以拼湊出一個人的生活軌跡。

備援金鑰本應是防災的最後一道防線，卻成為破口。這不是技術的背叛，而是治理的鬆懈。數位主權不在口號裡，而在那些繁瑣卻關鍵的管理細節中。若我們只在事件爆發時憤怒，平日卻容忍企業以成長為名忽視風險，那麼下一把未更換的金鑰，仍會在某個角落靜靜躺著，等待被使用。

數位時代的成熟，不是擁有多少平台，而是能否要求平台為每一筆資料負責。這才是對消費者最基本的尊重，也是國家面對全球平台時，真正的底氣。

（作者為詩人，自由工作者）

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