自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》當備援金鑰成為破口──數位主權不是口號 是治理細節

2026/03/31 21:30

◎ 劉哲廷

韓國電商巨頭Coupang在台灣的個資外洩案，表面上是一場資安事故，實際上卻是一場關於「數位主權」與「治理能力」的壓力測試。兩千多個IP位址反覆登入，20多萬筆用戶資料被接觸，姓名、電話、地址與訂單紀錄裸露於風險之中。這些數字不只是技術報告裡的欄位，而是每一個在深夜下單、在雨天等貨的人，他們以為交易完成就等於關係結束，卻不知道自己的資料仍在全球伺服器間流轉。

韓國電商巨頭Coupang在台灣的個資外洩案，實際上卻是一場關於「數位主權」與「治理能力」的壓力測試。（路透檔案照）韓國電商巨頭Coupang在台灣的個資外洩案，實際上卻是一場關於「數位主權」與「治理能力」的壓力測試。（路透檔案照）

更諷刺的是，企業曾對外強調台韓資料庫「區隔」，檢查卻發現備援金鑰共用，離職員工權限未刪、金鑰未定期更換。所謂區隔，只是文件上的分類；真正的風險，藏在那些沒有人願意處理的日常瑣碎管理。資安從來不是一場炫目的攻防戰，而是一種紀律。當紀律鬆動，再昂貴的防火牆都只是裝飾。

我們常把資安想成駭客的技術競賽，卻忽略多數破口來自內部管理。數位發展部指出，許多外洩源於內部人員，這句話並不新鮮。從金融業到醫療體系，權限控管與離職程序一直是最脆弱的環節。真正的問題在於，當企業高速擴張、跨境營運、追求市場滲透率時，是否同步投資治理能力？還是把「合規」視為最低成本的必要之惡？

台灣近年積極吸引跨國平台落地，消費者享受更低價格與更快物流，但平台經濟的代價，是我們將個人資料交給一套跨境架構。資料儲存在哪裡、由誰備份、誰握有金鑰，這些問題在平日顯得抽象，一旦出事卻變得無比具體。當政府討論是否要求資料落地時，國際貿易規範與國安例外條款被端上檯面。世界貿易組織強調資料自由流通，但各國近年態度轉趨保守，美國也要求部分敏感資料回流本土。全球化的浪潮正在退去，數據主權重新被界定。

自由開講》當備援金鑰成為破口──數位主權不是口號 是治理細節企業曾對外強調台韓資料庫「區隔」，檢查卻發現備援金鑰共用、離職員工權限未刪，金鑰未定期更換等缺失。圖為酷澎物流中心。（Coupang酷澎提供）

然而，把資料「放在台灣」就等於安全嗎？若管理鬆散，金鑰共用，即使機房在本地，風險依舊存在。資料落地是政治選擇，治理能力才是技術現實。沒有嚴謹的權限分級、稽核機制與罰則強度，落地只會成為新的象徵工程。

過去電商被抽查、被裁罰，多半止於新聞一角。若違規成本低於改善成本，企業理性上不會優先投資資安。政府一方面給壓力，一方面給協助，這是必要的雙軌策略；但更重要的是透明。讓消費者知道企業資安等級、改善進度與歷次缺失，讓市場形成懲罰機制，而不只是行政命令。

在這個案子裡，真正值得反思的不是某一家公司的失誤，而是我們對數位生活的天真。每一次點擊同意條款，我們都在用個資換取便利；每一次平台補貼，我們都在為規模擴張投票。當風險發生時，才驚覺資料不只是冷冰冰的欄位，而是足以拼湊出一個人的生活軌跡。

備援金鑰本應是防災的最後一道防線，卻成為破口。這不是技術的背叛，而是治理的鬆懈。數位主權不在口號裡，而在那些繁瑣卻關鍵的管理細節中。若我們只在事件爆發時憤怒，平日卻容忍企業以成長為名忽視風險，那麼下一把未更換的金鑰，仍會在某個角落靜靜躺著，等待被使用。

數位時代的成熟，不是擁有多少平台，而是能否要求平台為每一筆資料負責。這才是對消費者最基本的尊重，也是國家面對全球平台時，真正的底氣。

（作者為詩人，自由工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書