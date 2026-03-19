自由開講》超音速飛彈交易與台海拒止戰的示範效應

◎ 張亞柔

近期多個國際消息指出，中國正接近與伊朗達成一項涉及出口CM-302超音速反艦飛彈的軍售協議，雙方談判已持續多年並在去年中東衝突後加速進行。這種飛彈射程約290公里，低空高速飛行難以被現有艦載防禦系統攔截，被視為能顯著提升伊朗對海上目標的打擊能力。報導同時指出，目前美國海軍在伊朗沿海地區部署大量艦艇，為可能的戰事升級做準備。

中國正與伊朗達成一項涉及出口CM-302超音速反艦飛彈的軍售協議，被視為能顯著提升伊朗對海上目標的打擊能力。（圖取自臉書「王臻明的軍事頻道」）





這起事件的關鍵，不在於單純的軍火貿易，而在於它可能改變中東局勢的軍事平衡，並對更廣泛的全球戰略環境產生連鎖效應。對於台海安全而言，這樣的軍售案具有間接但不容忽視的戰略影響。首先，如果中東局勢因這種高端武器的引入而升溫，將迫使美軍投入更多兵力，進而削弱其在印太地區的機動彈性。美軍在印太的部署長期被視為對台灣的關鍵支持力量，當其資源被牽制到遠方戰區時，對台海的即時反應能力可能受到壓縮。

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更深層的戰略影響來自於這種超音速反艦飛彈所代表的「區域拒止」戰略思維。這種拒止能力正是解放軍在台海戰略中強調的概念——在狹窄海域利用高速反艦火力阻止對方靠近。若此能力在波斯灣被視為提升本土防衛的有效手段，無疑強化中國對類似戰略在台海運用的信心，並可能促使其更大膽地將這種理念常態化。

中共海警在台海周邊的巡航行動，已日益常態化。對台灣及其伙伴而言，是一項持久且關鍵的戰略考驗。（路透檔案照）

在外圍危機升溫的同時，北京未必會急於在台海全面挑起衝突，而可能選擇一種更為微妙的策略——灰色封鎖測試。這種策略藉由法律與行政方式，例如宣布軍事演訓區、更頻繁的航路調整、加強海警執法等，看似合法、常態化，但實質上逐步壓縮台灣周邊的海空活動空間。與此同時，解放軍軍機與軍艦的常態滯留，以及針對敏感海域的短暫封控，都是在試探對方與國際社會的反應底線。這種手法的目的不在於一觸即發的軍事衝突，而是在長期中侵蝕對方的操作空間和外部支援意志。

從戰略升級的角度來看，北京可能循序推進這種壓力測試，而非一蹴而就。最初常以輿論戰與法律宣示為先，隨後是透過日益常態化的軍事存在和行政措施壓縮空間，再逐步進入短時間的功能性封控，直到形成接近實質封鎖的狀態。在這一過程中，保持矛盾的模糊性對北京而言至關重要：既能推進其戰略目標，又不至於立即觸發全面戰爭。

總結來看，中共擬售伊朗超音速反艦飛彈的新聞，看似一宗區域性軍售，實則反映了全球戰略力量再分配的複雜動態。當多個戰區同時承受壓力時，台海安全挑戰可能不再是瞬間爆發的危機，而是一種長時間卻具侵蝕性的壓縮與試探。在這樣的全球安全環境下，識別並應對這類灰色戰略操作，對台灣及其伙伴而言，是一項持久且關鍵的戰略考驗。

（作者從事自由業）

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