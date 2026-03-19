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自由開講》超音速飛彈交易與台海拒止戰的示範效應

2026/03/19 20:00

◎ 張亞柔

近期多個國際消息指出，中國正接近與伊朗達成一項涉及出口CM-302超音速反艦飛彈的軍售協議，雙方談判已持續多年並在去年中東衝突後加速進行。這種飛彈射程約290公里，低空高速飛行難以被現有艦載防禦系統攔截，被視為能顯著提升伊朗對海上目標的打擊能力。報導同時指出，目前美國海軍在伊朗沿海地區部署大量艦艇，為可能的戰事升級做準備。

自由開講》超音速飛彈交易與台海拒止戰的示範效應中國正與伊朗達成一項涉及出口CM-302超音速反艦飛彈的軍售協議，被視為能顯著提升伊朗對海上目標的打擊能力。（圖取自臉書「王臻明的軍事頻道」）

這起事件的關鍵，不在於單純的軍火貿易，而在於它可能改變中東局勢的軍事平衡，並對更廣泛的全球戰略環境產生連鎖效應。對於台海安全而言，這樣的軍售案具有間接但不容忽視的戰略影響。首先，如果中東局勢因這種高端武器的引入而升溫，將迫使美軍投入更多兵力，進而削弱其在印太地區的機動彈性。美軍在印太的部署長期被視為對台灣的關鍵支持力量，當其資源被牽制到遠方戰區時，對台海的即時反應能力可能受到壓縮。

更深層的戰略影響來自於這種超音速反艦飛彈所代表的「區域拒止」戰略思維。這種拒止能力正是解放軍在台海戰略中強調的概念——在狹窄海域利用高速反艦火力阻止對方靠近。若此能力在波斯灣被視為提升本土防衛的有效手段，無疑強化中國對類似戰略在台海運用的信心，並可能促使其更大膽地將這種理念常態化。

中共海警在台海周邊的巡航行動，已日益常態化。對台灣及其伙伴而言，是一項持久且關鍵的戰略考驗。（路透檔案照）中共海警在台海周邊的巡航行動，已日益常態化。對台灣及其伙伴而言，是一項持久且關鍵的戰略考驗。（路透檔案照）

在外圍危機升溫的同時，北京未必會急於在台海全面挑起衝突，而可能選擇一種更為微妙的策略——灰色封鎖測試。這種策略藉由法律與行政方式，例如宣布軍事演訓區、更頻繁的航路調整、加強海警執法等，看似合法、常態化，但實質上逐步壓縮台灣周邊的海空活動空間。與此同時，解放軍軍機與軍艦的常態滯留，以及針對敏感海域的短暫封控，都是在試探對方與國際社會的反應底線。這種手法的目的不在於一觸即發的軍事衝突，而是在長期中侵蝕對方的操作空間和外部支援意志。

從戰略升級的角度來看，北京可能循序推進這種壓力測試，而非一蹴而就。最初常以輿論戰與法律宣示為先，隨後是透過日益常態化的軍事存在和行政措施壓縮空間，再逐步進入短時間的功能性封控，直到形成接近實質封鎖的狀態。在這一過程中，保持矛盾的模糊性對北京而言至關重要：既能推進其戰略目標，又不至於立即觸發全面戰爭。

總結來看，中共擬售伊朗超音速反艦飛彈的新聞，看似一宗區域性軍售，實則反映了全球戰略力量再分配的複雜動態。當多個戰區同時承受壓力時，台海安全挑戰可能不再是瞬間爆發的危機，而是一種長時間卻具侵蝕性的壓縮與試探。在這樣的全球安全環境下，識別並應對這類灰色戰略操作，對台灣及其伙伴而言，是一項持久且關鍵的戰略考驗。

（作者從事自由業）

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