自由開講》從中東衝突看美中戰略競爭

◎ 林愛理

這次美國攻擊伊朗其實也是一項以中國為假想敵的實戰預演 （擊沉伊朗艦艇時有邀盟國如澳洲的軍方和技術人員在場汲取經驗）。 其三大戰略：船堅炮利的武力戰，控制全球海峽的能源戰，以及友邦金融互助的洗錢和貪污官員暴露戰-鋪天蓋地同時進行。美國選擇性控制關鍵海峽-例如台灣油氣不能斷必須暢通；要印度在製造業取代中國一切好談；南韓選錯親中總統我就這邊卡那邊卡等等。

美國船堅炮利，伊朗「蘇萊曼尼級」巡邏艦遭美軍轟炸起火。（圖取自X）



顯然中國有點被震到–我們只知道自伊朗之戰以來整整8天，持續了數年的圍台軍演突然消失， 中國已經連續8天反常了！川普團隊從執政的第一天開始就步步為營，務求將來能專心對付中國。例如：

請繼續往下閱讀...

去中國化重建製造業：日本的鋼鐵業韓國的造船業台灣的晶片產業鏈，全用關稅攻防讓他們到美國設廠；廢掉中國在巴拿馬運河的優勢；北約要加強自我防衛不要成為負擔；提高中國能源輸入成本痛創其製造業；納日本為鐵桿盟國；不能讓格陵蘭先一步被俄國或中國當作飛彈基地等等。

中國的一帶一路還帶給簽約國一堆災難，圖為中寮鐵路。（圖取自微博）





川普縮減對世界的援助是為了要讓弱勢國家體認到長久以來真正幫助他們的是美國而不是那個用相對少的錢去賄賂個別主政者就騙到聯合國一票的中國。中國從來沒有從根本認真地去幫助開發中國家的人民！另外中國的一帶一路還帶給簽約國一堆災難-品質低落的建設，引進中國獨賣的勞工和材料換來還不清的貸款乃至於把鐵路，機場和港口典當給中國危及主權。這一年來委內瑞拉、宏都拉斯、伊朗等親中國家一個個被處理，中國卻袖手旁觀，以致於中國在第三世界的信用越來越差。人們會慢慢清醒的，再這麼下去如果哪一天自由世界陣營串連同一天集體承認台灣，中國該怎麼反應？

（作者為工程師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法