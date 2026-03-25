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自由開講》中共撤離通知背後的主權敘事操作

2026/03/25 18:00

◎ 宗介

中東局勢升溫背景下，中國駐以色列使館發布撤離登記通知，本質上是常見的領務應變措施。但若深入觀察其措辭與涵蓋範圍，便會發現這並非單純的安全行政，而是一場精心設計的敘事布局。

自由開講》中共撤離通知背後的主權敘事操作美國、以色列對伊朗發動攻擊，伊朗隨後對美、以基地進行報復。（路透檔案照）

關鍵不在「撤離」，而在「誰被界定為撤離對象」。當公告將持台胞證者納入，並以「港澳台同胞」統稱時，它完成了一個法律事實之外的政治動作——在國際危機場景中，透過行政語言重申主權主張。這種操作具有三個層面的意義。

第一，是文件政治化（documentary politics）。在國際事務中，正式文件與公告本身就是權力的載體。即使沒有實際執行管轄，只要在官方文件中反覆出現「涵蓋」表述，便會在國際資訊流通中留下紀錄。這種「被寫入」本身就是一種象徵性治理。長期而言，行政紀錄的累積會形成語言慣性，使特定框架看似自然存在。

第二，是危機場景的敘事優勢利用。戰事期間，國際社會優先關注安全與人道議題，對措辭的政治細節相對不敏感。北京選擇在此時嵌入台灣元素，屬於「低干擾植入」策略——在注意力分散的情境下完成敘事延伸。這與日常外交場景不同，危機降低了反駁成本的可見度，也減少了外界即時糾錯的動力。

第三，是心理層面的涵蓋感塑造。統戰並不必然追求立刻的制度改變，而是長期影響認知。當官方持續以「保護者」角色出現，即使對象未實際依賴該機制，也會在部分群體中形成「備選保障」的印象。這是一種安全敘事的競逐：誰被視為在危機中能提供保障，誰就能在心理層面建立某種合法性象徵。

自由開講》中共撤離通知背後的主權敘事操作中國駐以色列大使館最新公告，將持台胞證者納入，並以「港澳台同胞」統稱時，它透過行政語言重申主權主張。（圖取自「中國駐以色列使館」官網）

值得注意的是，這種做法具有高度成本效益。即便沒有台灣人透過該機制撤離，北京仍可對內宣稱「一視同仁保護所有中國人」。對內，它強化民族共同體敘事；對外，它在公開紀錄中留下涵蓋證據。即使遭到質疑，也可轉化為「善意協助被政治化」的宣傳素材。這是一種進可攻、退可守的話語設計。

更深層的問題在於，當人道與政治被綁定，行政技術便成為戰略工具。撤僑原本屬於安全保障機制，但在特定框架下，它被轉化為主權宣示的延伸。這種「行政包裝主權」的模式，過去在名稱標示、國際名單整併、對外統計分類等場景已多次出現。其核心並非一次性效果，而是透過重複與常態化，逐步改變外界對管轄邊界的認知。

因此，問題並非撤離通知是否提供實際幫助，而是它如何在危機時刻改寫敘事結構。當行政語言成為政治延伸工具，每一次國際事件都可能被轉化為框架競逐的場域。這種操作不張揚、低衝突、卻長期有效，其真正目標並非當下行動，而是未來認知版圖的塑形。

（作者為研究生）

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