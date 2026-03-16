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自由開講》美國成功轟炸伊朗 讓台灣的「疑美論」不攻自破

2026/03/16 10:30

◎ 陳啟濃

國內常常有反美的「疑美論」者，製造國人對美國的懷疑，甚至挑起台灣人的反美情緒。在這次美國的成功轟炸伊朗，讓這些「疑美論」者的主張，不攻自破。

美國的成功轟炸伊朗，讓「疑美論」者的主張，不攻自破。（路透檔案照）美國的成功轟炸伊朗，讓「疑美論」者的主張，不攻自破。（路透檔案照）

美國只顧自己利益？

川普是個人道主義者，他不會討好專制政權，因為這些獨裁者在世界各處搧風點火，製造動亂。中共是伊朗獨裁政權的影舞者，最大的支持者，川普不可能放棄台灣，更不會只顧自己的利益，更何況台灣的利益，跟美國的利益息息相關。

美國來不及保護台灣？

這些「台灣國防無用論」者，除了常常散播失敗主義，把中共的國防武力吹噓到極致，卻將台灣自我防衛的力量貶損到低最低點。他們主張台灣連自我防衛幾天的力量都沒有，等到美國出動軍力保護台灣，台灣早已經淪為中共勢力範圍。

這次美國出動對伊朗的武力，證明美國軍事力量是有及時動員的實力，即使對遠在天邊的伊朗，都能夠發揮有效打擊，鋪天蓋地的轟炸力量。而美國在日本、菲律賓與韓國的軍事建置，比起對伊朗動武，中共膽敢輕易發動台海戰爭，可以料想到以美軍的準備，中共絕對是自尋死路。

美國只會利用台灣當成跟中共談條件的籌碼？

川普先前曾嘗試跟伊朗哈米尼政權好好談，但哈米尼卻妄自尊大不賣帳，導致川普認為和平無望，只好用強大的武力讓伊朗順從，以建立中東地區的安定和平。

這些「台灣國防無用論」者，把中共的國防武力吹噓到極致。但是伊朗防空網被美國、以色列突破，被中共吹捧為「隱形戰機剋星」的JY-26遠程雷達幾乎停擺。（彭博檔案照）這些「台灣國防無用論」者，把中共的國防武力吹噓到極致。但是伊朗防空網被美國、以色列突破，被中共吹捧為「隱形戰機剋星」的JY-26遠程雷達幾乎停擺。（彭博檔案照）

中共對美國來說，比起伊朗與委內瑞拉，抗爭與對立的情形都來得嚴重。美國打擊這兩個國家，「項莊舞劍意在沛公」，明的是跟中共宣示，若不想好好配合，後面就是怒吼（roaring）的對待。委內瑞拉與伊朗的下場就在眼前，川普是在跟中共示警。

所以川普不會利用台灣，而是會示警中共，千萬不要有動台灣的念頭，下場一定會很淒慘。因為台灣是美國的資產，並不是利用的工具。

（作者為政治評論員）

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