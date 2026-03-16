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自由開講》台電盈餘，不該成為政治提款機

2026/03/16 08:00

◎ 林仁斌

一則以「台電史上最賺，真相是全民付出」為題的評論，乍看揭露真相，實則容易引發情緒反應。將企業盈餘直接等同於人民被剝削，這種解讀看似直觀，卻可能簡化了因果關係。

台電去年度稅後盈餘高達729億元，寫下台電單一年度「最賺的一年」。（資料照）台電去年度稅後盈餘高達729億元，寫下台電單一年度「最賺的一年」。（資料照）

首先，台電盈餘創高，並不自動等於電價暴利。能源企業的財報高度受國際燃料價格波動影響。過去幾年，全球天然氣價格因戰爭與供需失衡飆漲，台電承擔龐大成本壓力；當燃料價格回落、毛利改善，本就是市場循環的一部分。若僅在盈餘創高時強調「全民付出」，卻未同時呈現成本高漲時的財務壓力，這樣的呈現方式難免形成選擇性敘事的印象。

其次，將盈餘與人民負擔直接劃上等號，容易形成因果簡化。電價調整牽涉政府補貼政策、產業用電結構、住宅用電級距與社會穩定考量。若政府在燃料飆漲時凍漲電價以減緩衝擊，是一種政策選擇；當燃料成本下降後未立即全面調降，則可能涉及彌補前期虧損或強化財務體質。這些政策選項值得辯論，但不能簡化為「台電賺＝人民被迫多付」。

更何況，公共電力事業的盈餘並非私人股東分紅，而是回流至電網強化、設備更新與長期投資。電力系統是高度資本密集的基礎建設，穩定供電、提升韌性、推動低碳轉型，都需要持續資金支持。若將公共事業盈餘一概視為不當，恐怕也是對公共治理機制的誤解。

自由開講》台電盈餘，不該成為政治提款機台電盈餘並非私人股東分紅，而是回流至電網強化、設備更新與長期投資。圖為高雄興達發電廠周邊高壓電塔。 （資料照）

真正應討論的，是能源結構是否合理、成本是否透明、補貼是否公平，而不是將單一財報數字轉化為政治指控。能源政策評價應包含供電穩定、價格波動風險、減碳進程與制度永續性，而非僅聚焦於單一年度盈餘。當報導以「全民付出」作為標題框架時，可能使公共討論流於情緒對立。

電價是否合理，可以辯；能源轉型方向，可以辯；補貼分配是否公平，更該辯。但若將企業盈餘全面妖魔化，把市場循環解讀為人民受害，既無助於政策改進，也模糊了真正需要改革的制度問題。

能源治理需要冷靜算帳，而不是情緒化解讀。當數字被過度渲染，而非被用來拆解結構，公共討論便容易偏離專業軌道。台電盈餘創高值得檢視，但更值得檢視的，是我們是否願意以完整事實，而不是僅憑聳動標題，來討論能源未來。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、文大副教授）

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