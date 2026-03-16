自由開講》特定媒體與名嘴「反智」宣傳的目的

◎ 徐逢桂

特定媒體與名嘴在涉及台日、台美、烏俄戰爭、美以伊戰爭等議題時，頻繁以嘲諷或否定態度評論相關局勢與談判進展。然而，即使外部情勢出現明顯變化，這些評論者仍持續強調中國官方敘事，對既有立場少有修正。此一現象，引發社會對其動機與影響的討論。

涉及戰爭等議題時，特定媒體與名嘴頻繁以嘲諷或否定態度評論相關局勢與談判進展。圖為伊朗首都德黑蘭遭到攻擊爆炸畫面。（法新社）





一般解釋多以「認知作戰」為框架，認為其效果在於影響島內群體的國家認同、威脅感知，以及對政府與盟友的信任度。換言之，相關言論在客觀效果上，可能與外部勢力希望達成的心理戰目標產生交集。

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然而，筆者認為還存在另一層值得思考的可能性。中國民眾直接收視的台灣新聞媒體只有中天和東森。某些評論長期被中國官方媒體引用，呈現為「台灣內部亦有廣泛支持中國立場」的證據，那麼這些言論的受眾，未必僅限於台灣社會。相關敘事一方面強化中國社會對「台灣內部認同分歧」的印象，另一方面在潛在衝突情境下，為「統一正當性」或「必要性」提供輿論素材。

普丁在對烏克蘭發動攻擊前，也以「保護俄語族群」與「反制壓迫傾俄人士」作為對內動員的論述。（美聯社檔案照）

類似策略並非罕見。普廷在對烏克蘭發動軍事行動前，即以「保護俄語族群」與「反制壓迫傾俄人士」作為對內動員的論述。這類敘事不僅在於對國際訴求其正當性，更在於取得本國民眾支持。

在高度對立的媒體環境中，問題或許不僅在於動機，更在於影響：當特定敘事持續削弱對盟友的信任、放大失敗主義，並反覆被外部宣傳引用，其作用便超越單純言論表達，而進入資訊安全與公共韌性的範疇。

（作者為資訊服務業者）

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