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自由開講》從世界大賽想到花蓮：讓「動起來」成為長壽之鄉的最佳處方箋

2026/03/16 07:30

◎ 林則葹

最近的世界棒球賽事，讓全台灣不分男女老少都守在電視機前，為每一顆好球喝采。那種跨越世代的激昂，提醒我們：運動不只是競技，它能讓人的眼神發光、讓身體重新感受到活力。

但在熱血賽事落幕之後，我也忍不住思考：如果這股「運動熱」能轉化為日常生活中的「行動力」，對於正邁入高齡社會的花蓮，會帶來多大的改變？

自由開講》從世界大賽想到花蓮：讓「動起來」成為長壽之鄉的最佳處方箋棒球象徵的不只是勝負，更是一種不服輸的精神，也應該成為長輩守護健康的日常。圖為全台灣不分男女老少都守在電視機前，為每一顆好球喝采。（資料照）

花蓮是台灣棒球的重要搖籃。在我的選區——吉安、壽豐、鳳林、光復、豐濱與萬榮一帶，許多球員都在這片土地上揮出人生的第一棒。棒球象徵的不只是勝負，更是一種不服輸的精神。但這樣的精神，不應只存在於年輕人的球場上，也應該成為長輩守護健康的日常。

面對人口高齡化，長者健康早已不是個人問題，而是整個地方社會需要共同面對的課題。醫學研究顯示，預防肌少症與失智症最有效的方式，往往不是昂貴的補品，而是持續且有系統的身體活動。當長輩能維持肌力與行動能力，不僅生活品質提升，也能降低跌倒與失能帶來的風險。

事實上，花蓮在這方面並非沒有基礎。縣內各地的文健站、福氣站與社區照顧據點，早已成為長輩日常聚會的重要空間；近年也逐步設置銀髮健身俱樂部與相關健康促進活動。這些都是非常珍貴的基礎資源。

然而，下一步要思考的，是如何讓這些零散的據點與資源，逐漸串連成更完整的「社區健康促進網絡」。如果能進一步整合社政、衛生與教育等不同部門的資源，讓運動指導員進入社區，設計適合長輩的輕量化運動課程，例如彈力帶肌力訓練、平衡運動或簡單的球類活動，就能讓運動真正成為長輩日常生活的一部分。

自由開講》從世界大賽想到花蓮：讓「動起來」成為長壽之鄉的最佳處方箋各鄉鎮若能持續優化步道、健走環境與社區公共空間，讓長輩願意走出家門，也能有效促進健康與社交互動。圖為花蓮佐倉步道。（資料照）

此外，各鄉鎮若能持續優化步道、健走環境與社區公共空間，讓長輩願意走出家門、在熟悉的社區裡活動身體，也能有效促進健康與社交互動。若再結合祖孫共學或社區運動活動，例如不老棒球、樂齡門球或簡單的草地傳接球，更能讓不同世代在同一個空間中共享運動的樂趣。

運動其實就是最簡單、也最公平的健康處方。當「運動即醫療」逐漸成為社會共識，我們省下的不只是醫療成本，更重要的是長輩在晚年生活中的自信與尊嚴。

世界大賽的九局下半固然精彩，但人生的下半場，更需要體力與活力的支撐。

我不希望花蓮的長輩只是在電視前為別人揮棒。我更希望在吉安的公園裡、在鳳林的街道上、在光復的球場旁，都能看見長輩們邁開腳步、伸展身體的身影。

也許我們不能每天打出全壘打，但只要願意動起來，每一位花蓮長輩，都是自己生命賽場上的MVP。

（作者為花蓮縣議員 ）

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