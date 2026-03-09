汪浩時間》英國：成爲國際笑話的牆頭草

◎ 汪浩

2026年初，美、以聯軍在「史詩怒火」行動中以雷霆手段癱瘓伊朗，不僅重塑了中東秩序，更意外撕開了英國工黨政府「戰略投機」的遮羞布。面對川普政府果斷的斬首行動，斯塔默首相的遲疑與推諉，已讓大英帝國淪為國際政治中的「三流龍套」。

川普政府斬首行動，撕開了英國工黨政府「戰略投機」的遮羞布。（取自貼文）

前工黨首相布萊爾直言，若視美國為安全基石，就必須在關鍵時刻「現身」。然而，英國不僅在外交上畏首畏尾，國內甚至傳出防空護衛艦因工會堅持「朝九晚五」而無法出港的荒唐鬧劇。這種在戰爭時刻大談勞權的「巨嬰心態」，正是大國衰落的喪鐘。川普那句「我們不再需要遲到的戰友」，不僅是對斯塔默的羞辱，更是對英國國際信用破產的定論。

川普政府對伊朗斬首行動，英國首相斯塔默的遲疑與推諉，已讓大英帝國淪為國際政治中的「三流龍套」。（法新社檔案照）

從昔日並肩作戰的「偉大盟友」退化為見風轉舵的「牆頭草」，英國在最需要展現意志的時刻選擇了觀望，結果非但沒能換取和平，反而失去了大國談判桌上的最後一張門票。一個連航母都派不出去、只會等戰爭贏了才來湊熱鬧的英國，已淪為地緣政治中「可有可無的笑話」。

台灣絕對不能學英國當牆頭草。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

