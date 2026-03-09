自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

汪浩時間》英國：成爲國際笑話的牆頭草

汪浩時間

汪浩時間

2026/03/09 09:00

◎ 汪浩

2026年初，美、以聯軍在「史詩怒火」行動中以雷霆手段癱瘓伊朗，不僅重塑了中東秩序，更意外撕開了英國工黨政府「戰略投機」的遮羞布。面對川普政府果斷的斬首行動，斯塔默首相的遲疑與推諉，已讓大英帝國淪為國際政治中的「三流龍套」。

川普政府斬首行動，撕開了英國工黨政府「戰略投機」的遮羞布。（取自貼文）川普政府斬首行動，撕開了英國工黨政府「戰略投機」的遮羞布。（取自貼文）

前工黨首相布萊爾直言，若視美國為安全基石，就必須在關鍵時刻「現身」。然而，英國不僅在外交上畏首畏尾，國內甚至傳出防空護衛艦因工會堅持「朝九晚五」而無法出港的荒唐鬧劇。這種在戰爭時刻大談勞權的「巨嬰心態」，正是大國衰落的喪鐘。川普那句「我們不再需要遲到的戰友」，不僅是對斯塔默的羞辱，更是對英國國際信用破產的定論。

川普政府對伊朗斬首行動，英國首相斯塔默的遲疑與推諉，已讓大英帝國淪為國際政治中的「三流龍套」。（法新社檔案照）川普政府對伊朗斬首行動，英國首相斯塔默的遲疑與推諉，已讓大英帝國淪為國際政治中的「三流龍套」。（法新社檔案照）

從昔日並肩作戰的「偉大盟友」退化為見風轉舵的「牆頭草」，英國在最需要展現意志的時刻選擇了觀望，結果非但沒能換取和平，反而失去了大國談判桌上的最後一張門票。一個連航母都派不出去、只會等戰爭贏了才來湊熱鬧的英國，已淪為地緣政治中「可有可無的笑話」。

台灣絕對不能學英國當牆頭草。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書