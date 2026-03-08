自由電子報
美台觀測站》台灣現任閣揆首度公開地出現在日本、睽違30年後的超高層級「私人行程」外交

美台觀測站

美台觀測站

2026/03/08 21:00

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站

行政院長卓榮泰從台灣坐專機到日本東京看棒球，被球迷和媒體拍到他到東京巨蛋觀賞台捷賽。

來考考大家，上一次有現任行政院長出國的行程是什麼時候？再考考大家，從1990年到現在，行政院長有多少次任內出國的紀錄？

行政院長卓榮泰到日本東京看棒球，現在攻擊行政院長「公器私用」是非常惡意而且非常反智的說法。（取自貼文）行政院長卓榮泰到日本東京看棒球，現在攻擊行政院長「公器私用」是非常惡意而且非常反智的說法。（取自貼文）這件事情的意義相當重大。我們跟日本沒有邦交，跟其他很多沒有邦交的國家都一樣，所有官員能公開在其他國家出現的這件事情，大家知道有多麼不容易嗎？

超級不容易！ 而且，即使表面上是私人行程，背後都是非常多外交工作累積才能夠獲得的成果。

台灣是一個不正常國家，所有其他國家享有的正常外交待遇通常都沒有。

更何況，當你身為行政官員或者民選代表，就根本沒有什麼私人行程這種事情了，私人行程當然就是要去工作的。

這次卓院長去日本，是1970年代日本與我國斷交到現在，第一次有現任的行政院長公開地出現在日本境內（游錫堃曾經在2004年從中美洲訪問回台時因颱風而「過境」沖繩）。

其實先前2022年副總統賴清德、2023年副行政院長鄭文燦，到去年外交部長林佳龍等人都有公開到日本的紀錄，當然全都是「私人行程」。 但先前有照片傳出來，他們見了一堆國會議員、政府官員、自民黨大老。

美台觀測站》台灣現任閣揆首度公開地出現在日本、睽違30年後的超高層級「私人行程」外交2022年，時任副總統賴清德曾以家屬親友身份，赴日參加前首相安倍晉三家祭。（法新社檔案照）

去年林佳龍部長在日本也見到了現任首相高市早苗。

這些所謂私人行程，都是我們長期下來的外交工作累積出來的。現在攻擊行政院長「公器私用」是非常惡意而且非常反智的說法。

台灣的外交處境因為中共壓迫的關係而非常困難， 許多外交工作往往沒有辦法高調宣傳，外交部與行政院往往也只能挨打。

最近的例子就是先前關稅談判，我們的行政院副院長鄭麗君去了美國華府好幾次， 還是有一堆人要說她什麼人都見不到，還酸她是人在台灣跟美國視訊，行政院過了兩三個月才能拿出合照打臉謠言。 不是行政院反應太慢，而是各國與我們從事外交工作都必須要這樣子低調。

只有在對方同意的狀況下才能拿出合照，而對方往往不需要同意這種事情，畢竟誰想要沒事去惹中國不開心呢？

行政院副院長鄭麗君代表台灣，簽署台美MOU。由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部長盧特尼克、鄭麗君、政委楊珍妮、駐美代表處俞大㵢大使。（讀者提供）行政院副院長鄭麗君代表台灣，簽署台美MOU。由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部長盧特尼克、鄭麗君、政委楊珍妮、駐美代表處俞大㵢大使。（讀者提供）所以說，這些時候操作攻擊什麼「公器私用」的人們，要不是非常天真，要不就是非常惡意。

我們要先加強自己的識讀能力啊！ 而且，大家真的會以為閣揆去日本只有看棒球嗎？

進一步來說，我們現在就是要去推動全世界各國的態度，不要再事事考量這個玻璃心大國。

我們來quote一段本站共同編輯陳方隅受媒體訪談時的報導文字：

台灣與世界各國的關係近年其實都慢慢地往正常化的方向邁進，雖然離完全正常化還有很遠，但已經讓各國慢慢理解到「台灣是台灣，中國是中國」，意即各國即使仍遵照不同版本的「一中政策」，但在處理台灣關係時，呈現與對中關係脫鉤的趨勢，近年在歐洲尤為明顯，外交部長林佳龍和國安會祕書長與副祕書長等高層官員去年在歐洲「趴趴走」，還能讓記者報導出來。這在過去是很難想像的。

美台觀測站》台灣現任閣揆首度公開地出現在日本、睽違30年後的超高層級「私人行程」外交外交部長林佳龍（左三）7月曾赴日與自民黨總裁高市早苗（右三）見面。（翻攝古屋圭司臉書）

不管日本或其他民主國家，都已經慢慢了解到「其實不用看中國臉色做事」，對台灣而言，必須要去說服各國與台灣來往是好事一樁，對各方都是有利的。end quote

最後公布答案：

根據我們查得到的公開新聞，2000年到現在只有5次行政院長任內出國的例子，前4次都是訪問友邦（張俊雄2001年；游錫堃2002年；吳敦義2010年；江宜樺2014年）。

1990年代比較多一些些，連戰出訪4次、蕭萬長出訪2次。其中，連戰出訪4次當中，有三次是「私人行程」（最後一次是1997年），但也包括會晤其他國家的元首或總理，其他幾次都是出訪友邦。

換句話說，從1997年到現在睽違將近30年間，我們再度出現了一位現任行政院長在任內以「私人行程」的方式出訪。

此時的中共肯定氣噗噗！！但他們又很難攻擊，因為這是一個「私人行程」，而且棒球對台灣與對日本來說都有非常崇高的地位，很難攻擊有官員去看棒球。既然中共無法做攻擊，但這樣子超高層級的官員出訪實在影響太大，因此現在網路上也出現大批網軍不少大量洗版的情況，這樣的脈絡其實不難理解，但很顯然都是（故意）畫錯重點。

最後讓我們quote張進逸先生所說：「斷交54年後，台灣的行政院長第一次循正規方式踏上了日本領土。這個前例一旦建立，後面的空間就打開了。台灣不可能一夕之間成為國際上平起平坐的正常國家，但每一次這樣的突破，都是朝正常化踏出的一步。方向對了，一步一步走，終究會走出一條路來。」

張進逸先貼文

本文經授權轉載自US Taiwan Watch：美國台灣觀測站臉書

