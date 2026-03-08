曹興誠八不居士》台灣何其幸運，有高市首相、川普總統

藍白兩黨近年來頻頻毀憲亂政、與中共裡應外合，讓台灣岌岌可危。但幸好台灣有兩個重要的夥伴，一位是在國防上提供精神支援的日本首相高市早苗；另一位是以雷霆手段剷除中共爪牙的美國總統川普，讓台灣能在動盪的國際局勢中站穩腳步。

◎ 曹興誠

高市早苗（右）及川普（左）是台灣在國際局勢中站穩腳步不可或缺的夥伴。（路透檔案照）

台灣的藍、白兩黨正與中共裡應外合，肆無忌憚地削弱國防、破壞憲政，讓台灣岌岌可危。賴總統除了對牛彈琴呼籲「團結」之外，對藍白不敢說一句重話，倒是對王定宇委員無關國情的感情私事，高調地聲討，藉機標榜自己「守身如玉」，而無視王委員多年來在國防與外交上對台灣的貢獻。

還好，日本的高市首相此時橫空出世，倡導「台灣有事就是日本有事」，繼安倍首相之後，確定了台灣與日本唇亡齒寒的關係，給台灣國防提供了精神上的強力支援。

高市首相2025年10月21日剛剛當選首相就於2026年1月進行眾院改選，為的是爭取足夠的席次支持，以推動強硬的國防政策甚至修改日本憲法，完成國家的正常化。

這是一場為了實現理想、不計算權位的政治豪賭，結果大勝，讓執政聯盟取得2/3以上的絕對多數，掃除了未來施政的一切障礙。

高市首相目標明確、立場鮮明、決策果斷；她抱持「首相可以不做，事情一定要做」的精神，展現了不畏中共威脅、「當家敢鬧事」的勇氣，可說魅力十足，因此獲得了日本首相有史以來最高的支持率。我們可以預見，在她的領導之下，日本將再度恢復成為東亞的政治和軍事強權，足以和中共國抗衡，有效遏阻中共國對台灣的侵略，這確實是台灣的一大福音。

在高市早苗的領導之下，日本將再度恢復成為東亞的政治和軍事強權，足以和中共國抗衡；示意圖。（路透檔案照）

再說川普總統，在2026年1月3日生擒委內瑞拉總統馬杜羅夫婦之後，於2月28日再和以色列聯手，斬首了伊朗最高領袖哈米尼並且大肆摧毀伊朗軍事設施，還一併殲滅了伊朗海軍。

美以聯軍以雷霆萬鈞之勢毀滅性地重擊伊朗，顯然極度震撼了中共。2月28日中共突然停止了軍機擾台，其原因尚不明朗。可能原因之一是擔心短期內石油供應緊俏，所以暫停擾台以節省油料；另一個原因，可能是看到美軍大顯神威，驚嚇之餘，對美國產生極度敬畏，所以停止擾台，以免擦槍走火，後果難以收拾。

川普總統絕非「守身如玉」憂讒畏譏型的政客，他堅持美國利益優先，無視舊習陋規、陳腐理論，還敢於公開斥罵敵對政客和媒體。很多人不能接受他的草莽氣息，但川普恰似「天降神兵」，正好可以對付像中共和伊朗這種結合專制體制和神棍邪說的政權。

多年來伊朗一直是中東的亂源；伊朗支持的武裝力量有黎巴嫩真主黨、葉門胡賽武裝、伊拉克什葉派民兵、加薩的哈瑪斯、傑哈德，和敘利亞境內的親伊朗力量等等，而伊朗背後最大的支持者就是中共。美、以聯軍這次清剿了伊朗和它的爪牙，間接也修理了中共，證明中共多年來幫伊朗建立的雷達、反飛彈系統等等，面對美軍的打擊，全無招架之力。

美以聯軍此次清剿了伊朗和它的爪牙，間接也修理了中共；圖為伊朗首都德黑蘭多處爆炸畫面。（路透檔案照）

即將來到的川習會應該是一個有趣的場景。一邊是接連清除掉中共爪牙的常勝將軍，一邊是清除掉自己身邊所有將領的光桿司令；說會議中川普可能犧牲台灣以取悅習近平，是癡人說夢吧？

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠八不居士臉書

