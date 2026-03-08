自由電子報
評論 > 社群

名家分享~賴寇蒂》誰在打擊台灣的外交空間？ 拆解藍白的「包機看棒球」敘事降維打擊

懂外交的人都知道，在沒有正式邦交的情況下，很多關係只能在側門發生，如文化、體育、民間交流等。行政院長卓榮泰此次現身東京巨蛋為台灣隊加油，即是從側面進行外交突破。然而在野黨卻忙著把這扇側門重新塗黑、釘死，讓台灣的外交想像力被關回「只有正式邦交才算外交」的死巷裡。
名家分享

2026/03/08 19:00

◎ 賴寇蒂

針對藍白質疑赴日是否包機動用公帑，行政院長卓榮泰回應：這是自費且私人活動，唯一的安排就是跟國人一起為台灣隊加油。（資料照）針對藍白質疑赴日是否包機動用公帑，行政院長卓榮泰回應：這是自費且私人活動，唯一的安排就是跟國人一起為台灣隊加油。（資料照）

1972年台日斷交後，在2026年3月5日的世界棒球經典賽的東京巨蛋，出現首位赴日的現任行政院長。

當行政院長卓榮泰出現在東京巨蛋，為台灣隊吶喊的那一刻，在野黨的反應很快：

前方打棒球，藍白民代打院長——兩件事幾乎同步發生。

這種速度值得玩味。可見他們非常清楚這趟行程的重量，在輿論還沒反應過來之前，就先把它壓扁、貼好標籤。搶奪定義權。

同時這次的場域是「棒球」，這是台日百年一脈的共同心跳，這段歷史，藍營和中共都不願意台灣回想連結起來。

百年一脈 台日棒球緣

棒球是日治時代進台灣的，但它後來走的路，超出了計畫的預期。

1931年，KANO嘉義農林學校的球員打進甲子園決賽。那支球隊的成員跨越了族群有漢人、原住民、日本人。那一年，台灣來的球隊與日本球隊站在同一塊紅土上，用日本人發明的遊戲，在日本最神聖的球場，讓彼此心跳同步了一次。

1931年，KANO嘉義農林學校的球員打進甲子園決賽。（取自貼文）1931年，KANO嘉義農林學校的球員打進甲子園決賽。（取自貼文）

那不是征服者與被征服者的關係，那是某種更複雜的東西：

兩群被同一場歷史攪動的人，在規則之內找到了彼此的認同、平等、尊重與驕傲

這個故事後來被拍成電影《KANO》，被兩岸三地反覆討論，這段情感時隔將近百年依然能被調用，原因只有一個：它是真實的情感歷史，不是被製造出來的國族口號

「棒球」是台日之間唯一不需要翻譯、能夠跨越殖民史與族群記憶的共同敘事，而這個淵源也仍在進行——總統賴清德在2月26日頒授王貞治一等景星勳章，明確把王貞治定義為「日本與台灣共同的驕傲」。王貞治本人也公開表示，希望台日能在這屆WBC一路前進到美國決戰。

總統賴清德於2月26日頒授王貞治一等景星勳章，明確將其定義為「日本與台灣共同的驕傲」。（取自貼文）總統賴清德於2月26日頒授王貞治一等景星勳章，明確將其定義為「日本與台灣共同的驕傲」。（取自貼文）

台日棒球的文化連結，於此刻被正式提升為政治象徵資產。

在這個背景下，卓榮泰以現任行政院長身分赴東京觀賽，藍營自然會把它放進同一條故事線裡看。

這段歷史，藍營和北京都不樂見台灣人把它接起來，因為一旦接起來，台日之間就不只是「經貿夥伴」，而是有百年情感厚度的共同體。

「只是去看球？」污名化背後是破壞外交工程的計算

在野黨挑棒球下手，是有計算的。

從2025年藍白大砍體育、文化預算，以及陳玉珍要文化界「丟掉要飯的碗」，可以發現在野黨總是高高在上認為核發預算為「施捨」

在國民黨為台灣棒球加油的社群文宣下，骨子裏，這場認知戰打得還是「行政院長看球是玩樂」。

只要講一句：「啊不就是去看球」——就能瞬間勾起民粹情緒，把一個高維度的政治訊號，推倒在口水泥沼裡。

他們不打半導體外交，因為科技業得罪不起

棒球是他們找到的最省力的切入點。

他們不跟你談台日關係的質變，因為一旦承認這是有意義的外交，他們就必須面對自己長期阻礙台灣外交空間的蒼白。

這是在試圖閹割台灣人民對國際互動的想像力，想把台灣的外交活路堵死在「正式邦交」的死胡同裡。

從2025年在野黨大砍體育、文化預算可以發現，他們總是高高在上地認為核發預算為「施捨」；圖為立法院。（資料照）從2025年在野黨大砍體育、文化預算可以發現，他們總是高高在上地認為核發預算為「施捨」；圖為立法院。（資料照）

說的是球 打的是定義權

卓榮泰此行，重點在於「斷交五十四年後，行政院長人在東京巨蛋」這個事實本身。

正式的門很窄，側門反而好進。

懂外交的人都知道，在沒有正式邦交的情況下，很多關係只能在側門發生

文化、體育、民間交流，都是這些側門

而在野陣營此刻最努力做的事情，就是把這扇側門重新塗黑、釘死，讓台灣的外交想像力重新被關回「只有正式邦交才算外交」的死巷裡。

藍營只是行使他們一貫的操作，只有他們能定義「台灣與世界互動的方式」。

更進一步，台灣社會要想想誰最無法容忍行政院長那台包機？

或許真正令人不安的不是包機，而是台日之間的關係，藉由那條跨越百年的歷史隧道，與當前的地緣戰略現實產生交會——一扇原本被認為關閉的門，可能真的開始鬆動了。

（作者為社會零售經濟觀察者）

本文經授權轉載自賴寇蒂臉書

