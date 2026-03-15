自由開講》美預告以「蔣介石」方式全力開打 國民黨還能不反共嗎？

◎ 楊聰榮

美國國務卿魯比歐在2026年3月向國會簡報美國與以色列對伊朗軍事行動時，使用一句引起國際注意的歷史隱喻。他表示在未來幾小時到幾天內，美國將「讓蔣介石出場」。這句話迅速在媒體與社群網路傳播，也讓許多台灣觀察者感到熟悉又意外。

美國國務卿魯比歐一句「讓蔣介石出場」，迅速在網路上發酵。（取自法新社、美國國務院官網，本報合成）

《紐約時報》等媒體指出，這句話並不是字面意義，而是冷戰時期留下的一種政治俚語。1950年代韓戰期間，美國保守派長期主張解除對中華民國政府的軍事限制，希望支持蔣介石反攻中國大陸。當時「讓蔣介石出場」逐漸變成一種政治口號，用來象徵解除限制、動用全部力量，甚至意味著全面升級軍事行動。魯比歐在描述對伊朗的戰略升級時借用這個歷史典故，實際含意就是精銳盡出，等同於All in。

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從政策層面來看，這句話與台海局勢沒有直接關聯，也不是華府準備在台灣議題上採取新動作的訊號。美國政府的戰略焦點仍然放在伊朗核計畫與中東安全結構。不過政治語言往往具有象徵效果。當蔣介石這個冷戰反共符號再次被提起時，歷史記憶自然被重新喚醒，也讓台灣社會重新思考政黨與反共政治之間的關係。

蔣介石在冷戰體系中代表一個非常鮮明的歷史角色。1950年代到1970年代之間，中華民國政府在美國全球戰略中扮演反共前線的重要位置。蔣介石政權被塑造成自由世界對抗共產陣營的一部分。這段歷史塑造了台灣早期的政治結構，也形成國民黨長期以來的反共正統論述。

時間進入21世紀之後，台灣政治環境出現巨大變化。民主化完成之後，各政黨開始從不同角度重新詮釋歷史。國民黨逐漸從過去的冷戰反共政黨轉型為強調兩岸交流與經濟互動的政黨。這種路線在過去10多年中形成明顯特色，也成為台灣政治辯論的重要焦點。

當美國政治人物再次提起蔣介石這個符號時，情勢產生一種微妙的對照。華府在面對威權政權與地緣政治衝突時，仍然習慣使用冷戰語言。美國政治文化中的反極權敘事仍然具有強大影響力。伊朗、俄羅斯以及中國經常被放在同一個戰略框架之中。這種語言模式提醒外界，美國外交政策仍然帶有濃厚的意識形態色彩。

當魯比歐再次提起蔣介石這個符號，代表華府在面對威權政權與地緣政治衝突時，仍然習慣使用冷戰語言。（擷取自維基百科）

這種語言在台灣產生另一層意義。蔣介石曾經是國民黨最重要的歷史象徵，也是反共政治的代表人物。當這個符號在國際政治語境中被重新提起時，台灣社會自然會問一個問題：當美國再次強調反極權與反侵略價值時，國民黨是否還能繼續淡化反共立場。

台灣政治現實當然比冷戰時代複雜許多。兩岸經濟往來規模巨大，社會交流也相當頻繁。任何政黨都必須考慮經濟利益與安全風險之間的平衡。不過國際戰略環境正在快速改變。俄烏戰爭、中東衝突以及印太安全競爭，使民主與威權的對抗再次成為全球政治的重要主題。

在這種背景下，台灣的政黨政治很難完全迴避價值選擇問題。國民黨若希望維持歷史傳統中的反共形象，政治立場就需要重新說明；若選擇繼續強調兩岸交流與合作，也需要向社會清楚解釋安全與民主價值如何兼顧。這種討論其實並不是單一政黨的問題，而是整個台灣政治必須面對的課題。

魯比歐一句帶有黑色幽默的歷史隱喻，原本只是描述中東戰局升級的政治語言。這句話卻意外觸動台灣社會的歷史記憶，也讓冷戰時代的象徵再次回到公共討論之中。歷史符號往往具有跨越時代的力量，一句政治俚語就可能引發新的政治辯論。

台灣位於印太戰略前線，國際政治語言的每一次轉變都可能在島內產生回響。當冷戰象徵再次出現在華府政治舞台時，台灣政黨如何定位自身的歷史角色與當代立場，這個問題也會被重新放大。這種討論不僅關係到政黨形象，也關係到台灣社會如何理解民主與安全之間的關係。

當美國再次強調反極權與反侵略價值時，國民黨該如何定位自身的歷史角色與當代立場？（取自國民黨臉書）

（作者為ESG碳減量聯盟理事長，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

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