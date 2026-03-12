自由開講》從美以伊衝突 看中共對台「領事保護」的荒謬宣傳

◎ 郭索

中東戰火尚未平息，中國官方透過駐外使領館發布訊息，聲稱會保護台灣同胞在內的中國公民安全，並呼籲台灣人若需協助可以撥打「12308保護熱線」。（擷取自國台辦官網）

近日，在美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，中國官方透過駐外使領館發布訊息，聲稱無論在何處、遇到何種困難，都會採取必要措施保護「包括台灣同胞在內的中國公民安全」，並呼籲台灣人若需要協助可以聯絡中國使領館或撥打所謂的「12308保護熱線」。這類表述看似關懷僑民安全，實際上卻充滿政治操作與宣傳意味，因為北京長期以來堅稱台灣是其一部分，藉由國際事件反覆宣稱對台灣人民具有領事保護權，正是一種典型的統戰敘事與政治宣示。

然而，這種說法的荒謬之處在於，當前區域衝突的核心之一正是伊朗政權，而伊朗恰恰是中國在國際政治與戰略上的重要合作對象。伊朗的濃縮鈾計畫多年來引發國際社會對核武擴散的高度疑慮，同時德黑蘭也被指長期資助多個武裝組織，包括黎巴嫩真主黨、葉門胡塞武裝等勢力，這些力量在中東地區不斷製造衝突與安全危機。當衝突爆發後，伊朗及其代理勢力對海灣地區的飛彈與無人機攻擊更進一步加劇局勢。在這樣的背景下，北京一方面維持與伊朗的戰略合作，一方面又宣稱要保護各地台灣人安全，難免令人質疑其立場的矛盾與虛偽。

以色列官員證實，伊朗部分純度60％濃縮鈾還埋在伊斯法罕核設施下，且未被摧毀，但只要伊朗試圖取回，就會遭受新一波攻擊。（法新社）

更值得注意的是，中共過去多次試圖在海外以「領事保護」之名介入台灣人的事務。例如在第三國的法律事件或撤僑行動中，北京常刻意宣稱「台灣同胞也是中國公民」，企圖藉此削弱台灣的主權與外交空間。事實上，台灣人民在海外遇到困難時，一直是透過中華民國的駐外館處或駐外代表處尋求協助，這是國際社會長期形成的實際運作模式。中共的「保護說」更多是一種政治宣傳，而非真正可行或被廣泛接受的機制。

從戰略角度來看，北京在中東問題上的姿態也反映其一貫策略：在國際舞台上支持或默許部分威權政權，以牽制美國與西方秩序，同時又在衝突發生時以「和平倡議者」或「保護僑民」的角色出現，塑造自身負責任大國的形象。然而，當這樣的宣傳對象延伸到台灣人時，其政治目的就更加明顯，因為每一次類似的說法，本質上都是在強化「台灣屬於中國」的敘事。

因此，當北京呼籲台灣人「隨時聯絡中國領事館」時，許多台灣民眾自然只會感到諷刺。畢竟，在地緣政治上支持伊朗的正是中國，而造成區域衝突風險的重要因素之一也是伊朗政權本身。當一個長期與衝突當事方維持戰略合作的國家，卻同時自稱要保護其他地區人民的安全，這樣的說法無疑顯得格外矛盾。對台灣而言，真正可靠的安全保障從來不是來自北京的「領事保護」，而是來自自身的民主體制、國際合作與清醒的戰略判斷。

我國外交部針對中國駐以色列大使館發布的撤離通知示警風險，中國國台辦發言人張晗卻反嗆「民進黨當局一味進行政治操弄，喪失良知、泯滅人性」。（翻攝直播）

（作者為自由評論者）

