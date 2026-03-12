自由開講》台灣應以「川普方針」解構中共統戰陷阱

◎ 陳財能

2026年以來，川普敲山震虎威懾委內瑞拉、伊朗等流氓國家，改變了全球戰略局勢。（路透檔案照）

2026年初至今二個月內，「川普方針」（Trump Doctrine）敲山震虎威懾流氓國家，徹底改變全球戰略局勢。值此良機，台灣應順此方針來解構中共對台灣統戰的多重陷阱。

筆者認為，中共對台灣統戰的核心戰術，可概括為「一根兩線三型態」。即以虛構的「中華民族」為政治根性，透過金錢與意識形態兩條連線，再滲透台灣的民主制度及國家認同分歧，在社會內部演化出政治代理人、地方買辦及立場模糊的「政治病毒」，建構多重交叉的陷阱，從內部癱瘓國家信賴關係與防衛意志。

面對這種結合血緣、心理戰與經濟脅迫的複合式陷阱，「川普方針」（Trump Doctrine）提供了極具參考價值的解毒劑。其核心邏輯：「實力促成和平」與「經濟脫鉤」，都能精準解開中共統戰布局的死穴。

首先，以「實力」拔除「一根」民族主義枷鎖

中共統戰的起手式，是將血緣強行掛鉤主權，試圖以「一中原則」壓縮台灣的國際存在。但在川普的現實主義視角下，地緣政治並非血緣的延伸，而是實力與利益的賽局。當台灣致力於強化國防自主、提升不對稱作戰能力時，台灣的主體地位便不再取決於北京定義的民族敘事，而是取決於其作為印太區域「關鍵安全資產」的價值。

其次，以「經濟安全」切斷「兩線」利益綑綁

中共統戰的兩條實體連線：金錢誘餌與意識形態滲透，長期寄生在兩岸經貿的暗黑交易中。川普推動的「投資美國」與「供應鏈重組互賴」，本質上是為了確保民主體制的經濟韌性。台灣應順此趨勢，加速將核心產業移出中國，轉向「友岸外包」及「關鍵科技互相依賴」，切斷在地代理人與北京的利益臍帶。當經濟命脈不再受制於敵對政權，所謂「兩岸一家親」的經濟誘餌，就失去了政治槓桿的效力。

台灣應加速將核心產業移出中國，切斷在地代理人與北京的利益臍帶；電子代工廠示意圖。（彭博檔案照）

最後，以「交易透明化」逼出「三型態」政治宿主

最難防範的是像鄭麗文、柯文哲、傅崐萁、高金素梅、張榮味等立場模糊、遊走於紅藍白地帶的地方派系和混雜型政客。川普方針講求「繁榮互惠」與「民主價值」，這種「直球對決」的作風，無疑縮小了灰色地帶。在「印太安全經濟」的框架下，台灣必須在安全合作與技術保護上，展現明確與「美國優先」共榮互惠的決心，才能迫使潛伏在民主體制內的政治宿主現形，進而使社會在面對外部威脅時，能產生更強的認同免疫力。

總結而言，面對中共「一根兩線三型態」的統戰羅網陷阱，台灣不應再陷入血緣認同的泥沼，而應轉向理性的生存博弈。川普方針已經給了台灣一個清晰的方向：強化主體實力，切斷依附連線，清除政治病毒，增強民主體制的免疫力。唯有認清實力才是和平的根本，台灣才能在全球變局中，徹底清除那些意圖瓦解台灣國家意志的政治內應及病毒。

台灣要想在全球動盪局勢中站穩腳步，要防範的是那些意圖瓦解台灣國家意志的政治內應。（資料照）

（作者為花蓮人，台灣社監事暨東社發言人）

