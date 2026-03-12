自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》台灣應以「川普方針」解構中共統戰陷阱

2026/03/12 11:30

◎ 陳財能

2026年以來，川普敲山震虎威懾委內瑞拉、伊朗等流氓國家，改變了全球戰略局勢。（路透檔案照）2026年以來，川普敲山震虎威懾委內瑞拉、伊朗等流氓國家，改變了全球戰略局勢。（路透檔案照）

2026年初至今二個月內，「川普方針」（Trump Doctrine）敲山震虎威懾流氓國家，徹底改變全球戰略局勢。值此良機，台灣應順此方針來解構中共對台灣統戰的多重陷阱

筆者認為，中共對台灣統戰的核心戰術，可概括為「一根兩線三型態」。即以虛構的「中華民族」為政治根性，透過金錢與意識形態兩條連線，再滲透台灣的民主制度及國家認同分歧，在社會內部演化出政治代理人、地方買辦及立場模糊的「政治病毒」，建構多重交叉的陷阱，從內部癱瘓國家信賴關係與防衛意志。

面對這種結合血緣、心理戰與經濟脅迫的複合式陷阱，「川普方針」（Trump Doctrine）提供了極具參考價值的解毒劑。其核心邏輯：「實力促成和平」與「經濟脫鉤」，都能精準解開中共統戰布局的死穴。

首先，以「實力」拔除「一根」民族主義枷鎖

中共統戰的起手式，是將血緣強行掛鉤主權，試圖以「一中原則」壓縮台灣的國際存在。但在川普的現實主義視角下，地緣政治並非血緣的延伸，而是實力與利益的賽局。當台灣致力於強化國防自主、提升不對稱作戰能力時，台灣的主體地位便不再取決於北京定義的民族敘事，而是取決於其作為印太區域「關鍵安全資產」的價值

其次，以「經濟安全」切斷「兩線」利益綑綁

中共統戰的兩條實體連線：金錢誘餌意識形態滲透，長期寄生在兩岸經貿的暗黑交易中。川普推動的「投資美國」與「供應鏈重組互賴」，本質上是為了確保民主體制的經濟韌性。台灣應順此趨勢，加速將核心產業移出中國，轉向「友岸外包」及「關鍵科技互相依賴」，切斷在地代理人與北京的利益臍帶。當經濟命脈不再受制於敵對政權，所謂「兩岸一家親」的經濟誘餌，就失去了政治槓桿的效力。

台灣應加速將核心產業移出中國，切斷在地代理人與北京的利益臍帶；電子代工廠示意圖。（彭博檔案照）台灣應加速將核心產業移出中國，切斷在地代理人與北京的利益臍帶；電子代工廠示意圖。（彭博檔案照）

最後，以「交易透明化」逼出「三型態」政治宿主

最難防範的是像鄭麗文、柯文哲、傅崐萁、高金素梅、張榮味等立場模糊、遊走於紅藍白地帶的地方派系和混雜型政客。川普方針講求「繁榮互惠」與「民主價值」，這種「直球對決」的作風，無疑縮小了灰色地帶。在「印太安全經濟」的框架下，台灣必須在安全合作與技術保護上，展現明確與「美國優先」共榮互惠的決心，才能迫使潛伏在民主體制內的政治宿主現形，進而使社會在面對外部威脅時，能產生更強的認同免疫力。

總結而言，面對中共「一根兩線三型態」的統戰羅網陷阱，台灣不應再陷入血緣認同的泥沼，而應轉向理性的生存博弈。川普方針已經給了台灣一個清晰的方向：強化主體實力，切斷依附連線，清除政治病毒，增強民主體制的免疫力唯有認清實力才是和平的根本，台灣才能在全球變局中，徹底清除那些意圖瓦解台灣國家意志的政治內應及病毒

台灣要想在全球動盪局勢中站穩腳步，要防範的是那些意圖瓦解台灣國家意志的政治內應。（資料照）台灣要想在全球動盪局勢中站穩腳步，要防範的是那些意圖瓦解台灣國家意志的政治內應。（資料照）

（作者為花蓮人，台灣社監事暨東社發言人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書