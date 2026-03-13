自由電子報
評論 > 投書

自由開講》台灣「白色恐怖」之正名

2026/03/13 11:30

◎ 柯宗明

近來因電影《世紀血案》掀起台灣歷史的補課潮，「白色恐怖」成為熱門話題的關鍵詞。其中網紅陳沂說，「白色恐怖不分省籍，停止炒作歷史仇恨…」，受害者不分省籍之所以變成推卸統治者罪惡的藉口，我認為很重要原因來自「白色恐怖」這個名詞在台灣長期的誤用

陳沂於2月28日在社群平台分享自己對轉型正義的看法。（擷取自陳沂臉書）陳沂於2月28日在社群平台分享自己對轉型正義的看法。（擷取自陳沂臉書）白色恐怖這一詞雖源自法國大革命，但廣為人知是在帝俄時期，指政府白軍對布爾什維克紅軍（蘇共）的武力鎮壓。後來蔣介石進行清黨，上海左翼媒體用「白色恐怖」抨擊擊蔣介石殘酷鎮壓中共，這一詞才在中國應運而生。之後國民黨剿匪時期，中共稱國民黨控制的地區為「白區」，共產黨控制的地區為「紅區」。文革時，毛澤東還指控（其實是抹白）劉少奇、鄧小平對他進行白色恐怖。換言之，「白色恐怖」在中文的語境中，應專指國民黨對共產黨的迫害，等同是國共兩黨政治鬥爭的專用名稱

這個詞的歷史背景蘊含中國共產黨的史觀，即便美國在五〇年代濫抓共黨而導致冤案，史稱「麥卡錫主義」，而非美國白色恐怖。我們台灣人卻因不夠理解，竟致今日有〈白色恐怖景美紀念園區〉的命名。

事實上，台灣在長達三十八年戒嚴期間，諸多的政治迫害如孫立人案、柏楊案、彭敏明師生案、雷震案、泰源事件、美麗島事件、林宅血案、陳文成命案，部分被栽贓共匪罪名，其餘都與共產黨無關，而是台灣人民追求自由民主，冒犯了蔣氏獨裁政權，而被戒嚴體制施予軍法重懲

因為台灣人太習慣使用「白色恐怖」來代表國民黨的統治惡行，造成不久前國民黨主席鄭麗文去祭拜中共史觀裡真正的白色恐怖受難者吳石時，向來聲援白色恐怖、捍衛民主價值的台派人士，突然間有認知混亂之感

國民黨主席鄭麗文2025年11月出席統派活動追思共諜吳石等人。（資料照）國民黨主席鄭麗文2025年11月出席統派活動追思共諜吳石等人。（資料照）台灣人不該再泛用「白色恐怖」，對國民黨恐怖統治的歷史應發明一個新的名稱來指稱之——譬如「戒嚴恐怖」——否則對絕大多數不是共產黨員的民主前輩受難者實在不敬，也讓統派藉著歷史真相不明的縫隙，有操作「白色恐怖不分省籍」藉此一笑泯恩仇的這種荒謬輿論的空間。

（作者著有歷史小說《陳澄波密碼》）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

