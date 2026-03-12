自由開講》從國籍法意旨看李貞秀國籍問題

◎ 藍伯昌

民眾黨不分區立委李貞秀的國籍爭議從二月初延燒至今，已逾一個月。（資料照）

民眾黨不分區立委李貞秀女士的國籍問題從二月初至今已逾一個月。近日媒體報導指出，李貞秀就職立委報到時，在立法院切結書上僅勾選「中華民國國籍」，而未勾選「雙重國籍」欄位，此舉與事實不符，恐構成《刑法》第214條使公務員登載不實罪。民眾黨主席黃國昌則回應：「要談法律的話，就依法論法。就目前中華民國憲政秩序下，我們根本不承認中華人民共和國。」

黃國昌的說法看似援引憲法，但卻忽略了國籍法對公職人員單一忠誠義務的核心要求。筆者認為，此案應回歸憲法、國籍法與《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》（簡稱兩岸條例）的完整架構，依法論法，而非以政治立場模糊法律界線。

請繼續往下閱讀...

首先，從憲法定位來看，中華民國憲法對於大陸地區人民的定義的確是憲法原則的歷史遺緒。然而，自1991年憲法增修條文施行後，第11條明確授權「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係，得以法律為特別規定」。因此，兩岸條例成為處理大陸地區人民在台權利的特別法。中配取得台灣戶籍、身分證後，成為「台灣地區人民」，享有憲法基本權利，包括參政權。但兩岸條例第21條特別規定：設籍滿10年後，方可登記參選公職。這比一般國民更嚴格，正是考量「對我國自由民主憲政秩序認知差異」，要求更長時間融入。

兩岸條例第21條特別規定，設籍滿10年後，方可登記參選公職。（擷取自全國法規資料庫網站）

李貞秀女士容或符合兩岸條例參選資格，當選後就職，亦面臨另一層法律門檻：《國籍法》第20條規定。內政部與陸委會最新實務見解明確指出，中配雖非「一般外國人」，但其仍持有中國國籍，因為註銷中國戶籍不等於喪失國籍。因此，中國國籍在國籍法適用上，等同「外國國籍」，理由在於公職涉及國家安全與忠誠義務——中共《國家情報法》第7條要求中國公民協助情報工作，此衝突不容忽視。

黃國昌強調「憲政秩序不承認中華人民共和國」，這點無可厚非。但國籍法設定單一國籍原則，正是為了確保公職人員遵守「單一忠誠義務」。無論該國籍是否為中華民國承認，實務上若存在雙重效忠風險，即違反立法意旨。過去已有中配村里長因無法提供放棄證明而遭解職，李貞秀案並無例外。切結書上僅勾「中華民國國籍」，若明知仍有中國國籍，則構成登載不實。立法院作為公務機關，受理此切結書後若未查核，即可能涉及行政失職。

除李貞秀外，過去擁有中配身分的南投縣前議員史雪燕（左）、花蓮縣富里鄉學田村村長鄧萬華（右），也因未在就職前辦理放棄中華民國以外國籍被解除議員公職、解職。（資料照，本報合成）

「無法放棄中國國籍」並不是台灣的問題，而是中共單方面政治設計。中共不承認中華民國為國家，因此不受理「因入台灣籍而放棄中國國籍」的申請。這是當事人與中共之間的事務，不可本末倒置，要求台灣修改法律來遷就。筆者曾協助一位吉爾吉斯籍朋友取得台灣國籍。該國同樣不承認台灣為國家，朋友連續三年奔波北京、香港及第三國吉爾吉斯領事單位申請放棄國籍，雖多次不獲受理，但仍堅持努力。即使已在台居住超過20年、生兒育女，且20年來均未持吉爾吉斯護照旅行，而是使用無國籍旅行文件，最終以情節特殊獲得個案處理。李貞秀女士是否有同樣積極、並能提出正式佐證的嘗試呢？

台灣對中配已展現極大善意：結婚滿6年即可申請身分證、享有健保、工作權等福利；參選公職僅需設籍10年（外配需歸化後滿10年）。但公職是國家主權與忠誠的最後防線，若因中共不配合就特例放寬，等於獨厚中國籍人士，違反平等原則，也對其他外配不公。更嚴重的是，危害國家安全——公職人員若有雙重效忠義務，豈能安心處理國安議題？

內政部曾多次函請李貞秀提供放棄證明，卻未獲回應；行政院長卓榮泰更通令各部會暫不提供資料，直至資格確認。此舉正是維護法治的必要措施。民眾黨若堅持「兩岸條例為特別法優先」，忽略參選與就職分屬不同階段（參選依兩岸條例，就職依國籍法），則屬誤解。兩法規範不同事項，從無衝突。大法官釋字第618號已肯認兩岸條例10年限制合憲，但未處理國籍法適用；若有疑義，可循釋憲途徑解決，而非強行護航。

內政部曾多次函請李貞秀提供放棄中國國籍證明，卻未獲回應。（資料照）

李貞秀國籍爭議，不是針對個人，而是考驗台灣法治是否堅守單一忠誠原則。黃國昌既言「依法論法」，就應督促黨籍立委補正證明，而非以憲法不承認中華人民共和國為由，規避國籍法要求。否則，不僅損害公信力，更讓人質疑：台灣公職是否真能對中華民國單一效忠？在兩岸緊張情勢下，此原則不容動搖。

（作者為新北市民，現為軟體公司主管）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法