自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從國籍法意旨看李貞秀國籍問題

2026/03/12 12:30

◎ 藍伯昌　　

民眾黨不分區立委李貞秀的國籍爭議從二月初延燒至今，已逾一個月。（資料照）民眾黨不分區立委李貞秀的國籍爭議從二月初延燒至今，已逾一個月。（資料照）

民眾黨不分區立委李貞秀女士的國籍問題從二月初至今已逾一個月。近日媒體報導指出，李貞秀就職立委報到時，在立法院切結書上僅勾選「中華民國國籍」，而未勾選「雙重國籍」欄位，此舉與事實不符，恐構成《刑法》第214條使公務員登載不實罪。民眾黨主席黃國昌則回應：「要談法律的話，就依法論法。就目前中華民國憲政秩序下，我們根本不承認中華人民共和國。」

黃國昌的說法看似援引憲法，但卻忽略了國籍法對公職人員單一忠誠義務的核心要求。筆者認為，此案應回歸憲法、國籍法與《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》（簡稱兩岸條例）的完整架構，依法論法，而非以政治立場模糊法律界線。

首先，從憲法定位來看，中華民國憲法對於大陸地區人民的定義的確是憲法原則的歷史遺緒。然而，自1991年憲法增修條文施行後，第11條明確授權「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係，得以法律為特別規定」。因此，兩岸條例成為處理大陸地區人民在台權利的特別法。中配取得台灣戶籍、身分證後，成為「台灣地區人民」，享有憲法基本權利，包括參政權。但兩岸條例第21條特別規定：設籍滿10年後，方可登記參選公職。這比一般國民更嚴格，正是考量「對我國自由民主憲政秩序認知差異」，要求更長時間融入。

兩岸條例第21條特別規定，設籍滿10年後，方可登記參選公職。（擷取自全國法規資料庫網站）兩岸條例第21條特別規定，設籍滿10年後，方可登記參選公職。（擷取自全國法規資料庫網站）

李貞秀女士容或符合兩岸條例參選資格，當選後就職，亦面臨另一層法律門檻：《國籍法》第20條規定。內政部與陸委會最新實務見解明確指出，中配雖非「一般外國人」，但其仍持有中國國籍，因為註銷中國戶籍不等於喪失國籍。因此，中國國籍在國籍法適用上，等同「外國國籍」，理由在於公職涉及國家安全與忠誠義務——中共《國家情報法》第7條要求中國公民協助情報工作，此衝突不容忽視

黃國昌強調「憲政秩序不承認中華人民共和國」，這點無可厚非。但國籍法設定單一國籍原則，正是為了確保公職人員遵守「單一忠誠義務」。無論該國籍是否為中華民國承認，實務上若存在雙重效忠風險，即違反立法意旨。過去已有中配村里長因無法提供放棄證明而遭解職，李貞秀案並無例外。切結書上僅勾「中華民國國籍」，若明知仍有中國國籍，則構成登載不實。立法院作為公務機關，受理此切結書後若未查核，即可能涉及行政失職。

除李貞秀外，過去擁有中配身分的南投縣前議員史雪燕（左）、花蓮縣富里鄉學田村村長鄧萬華（右），也因未在就職前辦理放棄中華民國以外國籍被解除議員公職、解職。（資料照，本報合成）除李貞秀外，過去擁有中配身分的南投縣前議員史雪燕（左）、花蓮縣富里鄉學田村村長鄧萬華（右），也因未在就職前辦理放棄中華民國以外國籍被解除議員公職、解職。（資料照，本報合成）

「無法放棄中國國籍」並不是台灣的問題，而是中共單方面政治設計。中共不承認中華民國為國家，因此不受理「因入台灣籍而放棄中國國籍」的申請。這是當事人與中共之間的事務，不可本末倒置，要求台灣修改法律來遷就。筆者曾協助一位吉爾吉斯籍朋友取得台灣國籍。該國同樣不承認台灣為國家，朋友連續三年奔波北京、香港及第三國吉爾吉斯領事單位申請放棄國籍，雖多次不獲受理，但仍堅持努力。即使已在台居住超過20年、生兒育女，且20年來均未持吉爾吉斯護照旅行，而是使用無國籍旅行文件，最終以情節特殊獲得個案處理。李貞秀女士是否有同樣積極、並能提出正式佐證的嘗試呢？

台灣對中配已展現極大善意：結婚滿6年即可申請身分證、享有健保、工作權等福利；參選公職僅需設籍10年（外配需歸化後滿10年）。但公職是國家主權與忠誠的最後防線，若因中共不配合就特例放寬，等於獨厚中國籍人士，違反平等原則，也對其他外配不公。更嚴重的是，危害國家安全——公職人員若有雙重效忠義務，豈能安心處理國安議題？

內政部曾多次函請李貞秀提供放棄證明，卻未獲回應；行政院長卓榮泰更通令各部會暫不提供資料，直至資格確認。此舉正是維護法治的必要措施。民眾黨若堅持「兩岸條例為特別法優先」，忽略參選與就職分屬不同階段（參選依兩岸條例，就職依國籍法），則屬誤解。兩法規範不同事項，從無衝突。大法官釋字第618號已肯認兩岸條例10年限制合憲，但未處理國籍法適用；若有疑義，可循釋憲途徑解決，而非強行護航。

內政部曾多次函請李貞秀提供放棄中國國籍證明，卻未獲回應。（資料照）內政部曾多次函請李貞秀提供放棄中國國籍證明，卻未獲回應。（資料照）

李貞秀國籍爭議，不是針對個人，而是考驗台灣法治是否堅守單一忠誠原則。黃國昌既言「依法論法」，就應督促黨籍立委補正證明，而非以憲法不承認中華人民共和國為由，規避國籍法要求。否則，不僅損害公信力，更讓人質疑：台灣公職是否真能對中華民國單一效忠？在兩岸緊張情勢下，此原則不容動搖。

（作者為新北市民，現為軟體公司主管）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書