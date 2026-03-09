自由開講》國球凝聚國人向心力

◎ 洪金鳳

世界棒球經典賽（WBC）台灣隊。（資料照）

2026年世界棒球經典賽（WBC）3月5日起在東京巨蛋球場開打，我們的中華代表隊也上場，許多支持國球的國人，都紛紛搭機到日本，為這場賽程的中華隊隊員們加油打氣，也為我們國家加油打氣，充分展現與凝聚國人的團結力與向心力。

當東京巨蛋場內萬人唱起我們的國旗歌，拿起我們的國旗揮舞時，不管是現場的球員、觀眾，還是國內收視賽程現場轉播的民眾，都深受感動，有激勵的效果，掌聲與歡呼聲不絕於耳，雖然剛開始的比賽，中華隊落敗，但卻打擊不了所有隊員打好這場球的決心。

我相信這是一場展現團隊精神與國人團結的賽程，我也看到各大社群網站不計其數的國人都打從心底，熱血在為中華隊加油，還有數以萬計的國人在現場和球員們同在一起，希望在大家用心呼喊的加油聲中，中華隊能在每一天的賽程中獲得認真努力以赴的成果，為我們國家贏得最榮耀的喝采與掌聲。

許多台灣球迷到東京巨蛋觀賽，為台灣隊加油，在現場唱起國旗歌。（資料照）

（作者為行政人員）

