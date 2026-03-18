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照護線上》春季流感來勢洶洶，別再當成一般感冒！專家提醒，錯誤用藥觀念恐讓病情惡化

高雄醫學大學附設中和紀念醫院感染內科陳惇杰醫師說明，流感常見症狀包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、全身痠痛與疲倦，嚴重程度與當時流行的病毒型別有關。
照護線上

照護線上

2026/03/18 08:00

◎ 照護線上

高雄醫學大學附設中和紀念醫院感染內科陳惇杰醫師提醒，在忽冷忽熱的春季，流感病毒依然活躍。（取自貼文）高雄醫學大學附設中和紀念醫院感染內科陳惇杰醫師提醒，在忽冷忽熱的春季，流感病毒依然活躍。（取自貼文）

春季流感不容小覷，不少民眾以為冬季結束，流感威脅就跟著下降，事實上在忽冷忽熱的春季，病毒依然活躍。且流感往往來勢洶洶，可能上午還精神充沛，下午就高燒、全身痠痛到彷彿被一拳擊倒。而在過去流感大流行期間，不少四、五十歲且沒有慢性病史的中壯年族群突然病情惡化，甚至有孕婦因免疫力相對較低而陷入重症危機，顯示流感不分年齡，所有族群都不能掉以輕心！

若得流感發燒超過三至五天未退，或症狀好轉後又再度高燒，甚至出現呼吸困難、意識改變、食慾下降等情況，都有可能是重症警訊。（取自貼文）若得流感發燒超過三至五天未退，或症狀好轉後又再度高燒，甚至出現呼吸困難、意識改變、食慾下降等情況，都有可能是重症警訊。（取自貼文）

別把流感當小感冒　出現這些症狀恐是重症前兆

高雄醫學大學附設中和紀念醫院感染內科陳惇杰醫師說明，流感常見症狀包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、全身痠痛與疲倦，嚴重程度與當時流行的病毒型別有關。對健康成人而言，症狀通常數日內都能逐漸緩解；但對於免疫功能低下的長者，或患有心臟病、慢性阻塞性肺病、腎功能不全等慢性疾病者，流感可能引發更嚴重的併發症。

流感病毒會破壞呼吸道黏膜與纖毛功能，使痰液清除能力下降，增加續發性細菌性肺炎的風險。一旦併發肺炎或造成器官功能惡化，患者可能需要住院，甚至入住加護病房。若發燒超過三至五天未退，或症狀好轉後又再度高燒，甚至出現呼吸困難、意識改變、食慾下降等情況，都有可能是重症警訊，切勿拖延治療，應盡速就醫。

並非所有流感患者都需要抗病毒藥物，症狀輕微者經休息與支持性治療也可能自行康復；對於高風險族群或症狀較為明顯者，使用抗病毒藥物不僅可縮短病程，還能降低併發症與重症風險。（取自貼文）並非所有流感患者都需要抗病毒藥物，症狀輕微者經休息與支持性治療也可能自行康復；對於高風險族群或症狀較為明顯者，使用抗病毒藥物不僅可縮短病程，還能降低併發症與重症風險。（取自貼文）

高風險族群應及早治療　抗病毒藥可降低重症機率

在治療方面，陳惇杰醫師說明，並非所有流感患者都需要抗病毒藥物，症狀輕微者經休息與支持性治療也可能自行康復。但對於高風險族群或症狀較為明顯者，使用抗病毒藥物不僅可縮短病程，還能降低併發症與重症風險。

目前常見抗流感病毒藥物包括需連續五天服用的口服藥物，以及單次靜脈注射劑型。近來亦出現新型單次口服抗流感病毒藥物，使用更為便利，只需服用一次即可完成治療。臨床經驗顯示，此類單次口服藥物在改善與緩解流感症狀方面，效果與傳統療程相當，且可較快降低體內病毒量，有助控制傳播風險，也提供患者更多元的治療選擇。

面對難以控制的發燒與不適，不少民眾會認為應該要服用抗生素，但事實上，流感是病毒感染，抗生素只對細菌有效，對病毒毫無作用。（取自貼文）面對難以控制的發燒與不適，不少民眾會認為應該要服用抗生素，但事實上，流感是病毒感染，抗生素只對細菌有效，對病毒毫無作用。（取自貼文）

別再把流感當細菌感染，錯誤用藥恐增抗藥性

面對難以控制的發燒與不適，不少民眾會認為應該要服用抗生素，但事實上，流感是病毒感染，抗生素只對細菌有效，對病毒毫無作用。若在沒有細菌感染證據的情況下濫用抗生素，不僅無法改善症狀，還會助長抗藥性問題。「目前台灣與全球都進入了多重抗藥性超級細菌時代」，陳惇杰醫師觀察，有些民眾會私自停藥或將藥物留待下次使用，甚至要求醫師多開幾天備用，這些錯誤的觀念都可能以致於未來真正需要時反而無藥可用。

陳惇杰醫師也提醒，隨著國人出國旅遊頻率提高，病毒跨境傳播風險增加，A型與B型流感皆有增加趨勢，民眾出國期間應特別注意個人衛生與防護，以免將流感當伴手禮帶回家。春季流感看似低調，卻潛藏威脅，民眾除了留意重症警訊，也應善用疫苗預防才能降低感染與併發症風險。流感不能輕忽，早期診斷、用對藥、預防到位，才能守住健康防線！

筆記重點整理

●若出現發燒超過3–5天未退、症狀好轉後再反彈、呼吸困難、意識改變、食慾下降等症狀可能是重症警訊，應積極就醫勿錯失黃金治療期。

長者、免疫力低下者、心肺或腎功能不全患者等高風險族群，重症風險大，感染流感可能引發併發症甚至住院，不容輕忽。

目前有多種治療方式，使用抗流感病毒藥物可快速緩解症狀、降低併發症與傳播風險，單次口服療程便利且副作用低。

濫用抗生素可能助長抗藥性，未來真正需要時可能無藥可用，呼籲民眾應遵醫囑按時用藥。

本文經授權轉載自【照護線上】春季流感來勢洶洶，別再當成一般感冒！專家提醒，錯誤用藥觀念恐讓病情惡化

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