自由開講》屬於我們年代的婦女節

◎ 洪金鳳

立法院院會6日邀請行政院長卓榮泰（前右）做施政方針及施政報告並備詢，適逢38婦女節，立法院長韓國瑜致贈玫瑰花；中為行政院副院長鄭麗君。（資料照）

民國54年出生的我，人生已過一甲子，我們出生的年代正處於傳統思想與現代觀念銜接時期，尤其我們生長的環境是海島鄉間，「重男輕女」、「不孝有三，無後為大」、「女子無才便是德」、「女子就是要學會女紅，賢慧顧家，將來嫁個好尪婿」、「大男人、小女人主義」是當時普遍的觀念與做法。

我的成長期，媽媽管教嚴格，想把我塑造成入得了廚房、出得了廳堂的賢慧女子，但個性大而化之、喜歡自由的我，就跟秀外慧中、聽話溫柔的形象不搭，因此常常是媽媽眼中難以管教的女兒。

等到我上了高中，認識許多來自各地的同學，分享生活見聞，見多識廣，有自己的想法時，媽媽更無法接受女兒觀念和她相左。多年後女力崛起，開始有「婦女節」這個節日，但那時候的性別平等觀念還是不普及，許多男性看到路上車子開不好的，一定直接斷言那是女生開的，或是有女性主管出現時，男性部屬也不見得會誠心誠意接受領導。

日子過去，時代進步，觀念逐日更新，在2026年的此時此刻，各行各業表現傑出的女性越來越多，不管是公務機關、民間機構，還是原本充滿陽剛之氣的軍、警行業，都有嶄露頭角的女性領導人，如部長、市長、各部會主官管、民意代表或艦長等等。

迎接三八婦女節，屏東縣警局請來專業彩妝師指導女警化妝，大家專注學習。（資料照）

新世代的每個人都不分性別，在自己的工作崗位上認真付出，不再有性別歧視，這是長久以來不斷宣導與教化的成果。

值此屬於婦女節來臨之際，個人謹以成長見聞與泰然明朗之心，祝福全國所有婦女佳節快樂，平安健康，未來都能在自己的天地過自己想過的生活。

（作者為行政人員）

