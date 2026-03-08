自由電子報
許美華頻道》台日外交突破與台菲軍事交流

3月7日，除了行政院長卓榮泰赴日幫台灣隊加油，使台日關係大突破外，還有一件事默默地浮上檯面，那就是美國正在積極部署太平洋第一島鏈的軍事基地，清楚明白的把台灣跟菲律賓拉在一起，釋出陸軍司令呂坤修在2026年2月密訪菲律賓的消息。
許美華頻道

許美華頻道

2026/03/08 11:30

◎ 許美華

大家都看到了吧！7日行政院長卓榮泰飛去日本，現身東京巨蛋幫台灣隊加油。

這當然不是單純的看球應援之行，更是台日關係的重大推進，中國外交部應該又會跳出來對高市政府抗議吧。

這是自從1972年台日斷交、54 年之後，首次有台灣現任行政院長入境日本領土。

行政院長卓榮泰7日現身東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC），幫台灣隊加油。（中央社）行政院長卓榮泰7日現身東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC），幫台灣隊加油。（中央社）

自從台日斷交之後的半個多世紀，日本官方屈從中國壓力，對台日交流的態度一直是壓低隱晦的。

過去幾十年，台灣能夠赴日的政治人物，行政部門高層都是卸任首長，現任僅止於立委層級

跟日本關係極其友好、密切的李登輝，也是在卸任後才開始訪日

雖然在2022年安倍晉三遇刺過世時，當時的副總統賴清德曾經赴日弔唁，但那次是意外事件，而且是安倍夫人出面邀請，日本政府比較沒有拒絕的理由。

相較今天，卓榮泰去日本看球當加油團，根本是可以去、可以不去的休閒娛樂行程

雖然只是一日遊，但日本政府欣然默許卓榮泰的看球加油行程，形同打破過去半世紀中日台的政治框架；行政院長層級之上，就是美琴戰貓、賴威廉了，大家可以許願期待下一個。

昨天（0307）除了台日關係大突破之外，還有一件事，默默地浮上檯面，更值得大家看過來。

那就是，美國正在積極部署太平洋第一島鏈的軍事基地，清楚明白的把台灣跟菲律賓拉在一起了，而且還非常巧妙（故意？）的讓台灣的角色曝光了。

這是今天聯合報揭露的獨家消息。

「陸軍司令呂坤修，在2026年2月密訪菲律賓！」

陸軍司令呂坤修，官階非常高，是二級上將，統管國軍所有陸軍的訓練、裝備、和作戰指揮。

「據了解，美國與協力國家強化第一島鏈防衛，呂坤修密訪菲律賓，在美軍協調串聯下，台菲軍事合作檯面下愈加白熱化，預計會持續討論台菲軍事交流、裝備援助，還有台灣協助菲律賓美軍基地升級的相關議程。」

呂坤修秘訪菲律賓的消息曝光的同時，非常有意思的是，出現了一張他與菲律賓總統小費迪南德．馬可仕同框的照片

更有意思的是，這個畫面的來源是菲律賓總統府發布的公開影片，這也使台菲軍事高層來往首度曝光。

菲律賓總統府的公開影片中，看見陸軍司令呂坤修的身影（見紅圈處）。（擷取自YT@RTVMalacanang）菲律賓總統府的公開影片中，看見陸軍司令呂坤修的身影（見紅圈處）。（擷取自YT@RTVMalacanang）

不過，事後陸軍司令部針對相關傳聞嚴正澄清，強調報導並非事實。

但這張照片也讓人不禁想到，之前2020年蔡英文視察被戲稱「樂山大佛」的樂山雷達站時，台灣國防部（軍聞社）公佈現場畫面，一位美語老師意外（？）入鏡的有趣照片。

一名美語老師現身台灣空軍雷達站（見紅圈處），與蔡英文同框，引發熱議。（擷取自BBC中文網）一名美語老師現身台灣空軍雷達站（見紅圈處），與蔡英文同框，引發熱議。（擷取自BBC中文網）

不用問，這些消息會曝光，當然是主導印太戰略同盟的美國老大哥背書的

至於，台灣陸軍司令同框菲律賓總統這個訊息，是要傳達給誰看？

這也太好猜了，當然是給一直在台灣海峽和南海海域擴權的偉大國看

就在過去十天，美國跟以色列聯手攻擊伊朗的同時，美軍在太平洋島鏈上也沒有閒著。

美日軍艦跟菲律賓，近日才在南海跟巴士海峽舉行聯合巡航軍演，而且首次逼近台灣南側，加上我們的陸軍司令才剛剛在美國串連下密訪菲律賓，美國的軍事佈局，動作真的非常多

近日，美、日、菲在巴士海峽一帶舉行代號為「利刃」的大規模演習；圖為日本海上自衛隊神盾艦「鳥海號」將搭載美製戰斧巡弋飛彈。（取自日本海上自衛隊官方X帳號）近日，美、日、菲在巴士海峽一帶舉行代號為「利刃」的大規模演習；圖為日本海上自衛隊神盾艦「鳥海號」將搭載美製戰斧巡弋飛彈。（取自日本海上自衛隊官方X帳號）

回來講台灣島內。

不知死活的台灣人選出了藍白過半的台灣國會，正在極力阻擋台灣建構包括「台灣之盾」防空系統在內的1.25兆國防特別預算。

美國人不是白癡，為什麼這時候要放出台灣陸軍司令跟菲律賓總統同框的畫面？

除了給中國看，也是要給台灣國內的搗亂勢力看吧！

現在藍白陣營阻擋台灣的國防預算，其實擋下的不只是台灣的國防佈建計畫，更是關乎美國結盟日本正在建構的太平洋島鏈防衛體系。

這事不止於台灣，已經是國際事件了。

話已經講到爛了，現在我只等美國人出大絕了。

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

