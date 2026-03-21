自由開講》國防建設需要共識 政治對立不應削弱安全

◎ 宗介

如何在監督與支持之間取得平衡，是成熟民主政治的重要課題。（資料照）國防政策在民主國家必然會受到政治討論與監督，但當安全威脅持續升高時，如何在監督與支持之間取得平衡，是成熟民主政治的重要課題。行政院提出的國防特別預算，經過長時間評估與規劃，其核心目標在於快速補強台灣防衛能力。然而，立法院部分政黨提出不同版本的特別條例，主張分階段編列軍購項目。表面上看似為了監督預算，但若因此拖延採購程序，可能反而影響戰力建構進度。

國防部指出，對美軍購需要依循既定程序，包括提出需求信函、簽署發價書、與承包商議約等環節。若預算無法配合時程，台灣可能錯失產線優先順序，導致交付時間延後。這些看似技術性的細節，實際上卻直接影響國軍戰力形成。

更重要的是，現代國防建設並非單一武器採購，而是整體作戰體系的建構。若政策在政治攻防中被切割成零散計畫，不僅效率下降，也可能造成戰力缺口。當外部威脅持續存在時，內部若陷入過度政治對立，最終受影響的仍是國家安全。當外部威脅持續存在時，內部若陷入過度政治對立，最終受影響的仍是國家安全；示意圖。（路透資料照）

民主制度的優勢，在於可以透過公開討論形成更好的政策，但前提是各方能以國家利益為核心。監督國防預算固然重要，但若監督變成阻礙，反而削弱防衛能力，就失去了原本的意義。面對複雜的安全環境，台灣需要的不只是武器與預算，更需要社會共識與政治成熟。唯有在確保國家安全的前提下進行理性討論，才能讓民主制度真正成為保護台灣的力量。

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（作者為研究生）

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