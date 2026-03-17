自由開講》權力集中即是弱點：從「史詩怒火」看集權核心的崩潰風險

◎ 蕭錫惠

2026年2月28日至3月1日，美軍「史詩怒火」行動在48小時內重創伊朗決策核心。這場行動的震撼，不在火力，而在結構。它擊中的不是軍事目標，而是集權體制的重心。

克勞塞維茨所謂「重心」，是支撐整體運作的關鍵力量。在高度集權國家，這個重心往往壓縮為單一領袖與其決策圈。權力越集中，重心越清晰；重心越清晰，也越脆弱。

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衛星影像顯示，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的官邸建築群在遭美以聯合空襲後受到嚴重毀損，現場持續升起黑煙。（路透檔案照）當核心遭到斬首式打擊，問題不只是指揮中斷，而是意志失序。

軍隊失去方向，官僚停止判斷，體系開始等待新的聲音。若不存在制度化分權機制，整個國家便成為一具失去神經的身體。和平時期被視為效率優勢的集中模式，在戰時反而暴露為結構性缺陷。

集權體制為維持純潔與忠誠，往往透過反覆整肅鞏固核心權威。這種做法短期強化服從，長期卻侵蝕信任。精英層表面順從，實則彼此戒備；決策層習慣觀望，不願承擔風險。當危機降臨，體系最常出現的不是反擊，而是遲疑。

更深層的問題在於恐懼的累積。被清洗的派系與沉默的官僚未必公開反抗，但在關鍵時刻，他們也未必全力守護。集權政權的穩定，往往建立在忠誠假設之上，而非制度保障。一旦核心動搖，原本壓抑的離心力便會同時浮現。

某些體制擁有多層官僚結構，看似形成緩衝。

然而，若恐懼文化已滲透至各層級，這些緩衝並不等於韌性。

當命令失去來源，基層只能選擇等待；當責任無法分散，任何人都不願先行。緩衝層於是轉化為失序的放大器。

集權的真正悖論在此：為了確保絕對控制，權力被壓縮至最小節點；為了防止挑戰，體系不斷清洗自身。然而，當所有穩定都依附於單一肉身與單一意志，政權的存在便與那一點緊密綁定。那一點若出現裂縫，整個結構便失去支撐理由。

現代戰爭早已超越傳統消耗。它更像對結構與意志的壓力測試。外部打擊或許有限，但若內部早已充滿恐懼與遲疑，崩解便會自行發生。導彈摧毀的是物理目標，恐懼摧毀的是制度神經。

集權體制最大的敵人，往往不是外部力量，而是為鞏固權力所製造的恐懼。圖為伊朗領導階層在不明地點開會。（路透檔案照） 兩日火光留下的，不只是軍事結果，而是一個冷酷事實：權力越集中，風險越單點；忠誠越依附個人，體制越難延續。當制度無法容納分權與承擔，它終將在某一次震動中失去平衡。

集權體制最大的敵人，往往不是外部力量，而是為鞏固權力所製造的恐懼。當恐懼成為治理工具，穩定就已開始倒數。

（作者為自由撰稿人）

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