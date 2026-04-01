自由開講》不對稱戰力 台灣防衛戰略的關鍵核心

◎ 宗介

面對中共持續擴張的軍事力量，台灣若試圖以傳統對稱方式進行軍備競賽，既不切實際，也難以持續；圖為台海緊張情勢示意圖。（路透資料照）台海軍力失衡已是長期存在的現實。面對中共持續擴張的軍事力量，台灣若試圖以傳統對稱方式進行軍備競賽，既不切實際，也難以持續。因此，近年國防政策逐步轉向「不對稱戰力」建構，透過高效率、低成本但具高殺傷力的裝備，建立有效嚇阻能力。

行政院提出的國防特別預算，正是建立這套戰略體系的重要一環。其中包括遠程精準打擊飛彈、反裝甲與防空系統、無人載具與反無人機系統等，都是典型的不對稱戰力裝備。這些武器的目的不是與對手進行正面決戰，而是在敵軍發動攻勢時，透過分散部署與高機動能力，持續削弱對方戰力。

例如，無人載具系統可執行監偵與攻擊任務，能在戰場上快速蒐集情報並對敵軍形成壓力；遠程精準打擊飛彈則可威脅敵方重要軍事設施，增加其作戰成本；而防空與反彈道系統則是防止敵軍飛彈攻擊的最後防線。這些能力彼此串聯，形成完整的「擊殺鏈」。若戰時海峽遭封鎖，台灣能否維持作戰能力，將取決於是否具備足夠的後勤與產能；中國海警侵擾金門海域被我方海巡驅離。（海巡署提供）

值得注意的是，特別預算亦包含提升作戰持續量能，例如增加彈藥存量、建立新產線與強化補給能力。若戰時海峽遭封鎖，台灣能否維持作戰能力，將取決於是否具備足夠的後勤與產能。這些看似不起眼的項目，實際上卻是戰爭能否持續的重要關鍵。

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此外，台美合作研發與採購新興裝備，也有助於台灣快速取得最新軍事科技。在科技發展快速的時代，單純依賴既有武器已不足以應對未來戰場，必須持續更新與升級。

因此，國防特別預算的真正意義，不只是購買武器，而是打造一套完整的防衛戰略。唯有建立具韌性的防衛體系，台灣才能在不對稱的安全環境中維持自身安全與穩定。

（作者為研究生）

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