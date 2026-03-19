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自由開講》黃國昌的政治荒誕劇──質詢的失速與法治的邊界

2026/03/19 21:30

◎ 劉哲廷

一段音檔，幾句對話，幾張投影片，就足以把國會殿堂變成劇場。問題不在於戲劇性，而在於誰在寫劇本，誰在演出，又有沒有觀眾被迫買單。

去年六月，黃國昌在質詢時播放所謂「示範帶」，質疑檢察官辦案手法；事後又補上一句「這不是偵訊光碟」。語言的時間差，恰恰是整齣戲的關鍵。播放前不說清楚，播放後才澄清，這不是口誤，而是一種策略：讓聽者在不確定中自行連結，把「示範」聽成「真實」，把「假設」誤認為「證據」。

政治最擅長的，從來不是說謊，而是製造足以讓人自行完成誤解的場景。

民眾黨黨主席黃國昌去年6月擔任立委質詢時播放所謂「示範帶」，質疑檢察官辦案手法，被台北地檢署傳喚應訊。（資料照）民眾黨黨主席黃國昌去年6月擔任立委質詢時播放所謂「示範帶」，質疑檢察官辦案手法，被台北地檢署傳喚應訊。（資料照） 更弔詭的是，當張啟楷脫口提到「我們把光碟聽了好幾次」，整個敘事瞬間變質。如果真是虛構示範，何來「仔細聽過」？如果確有光碟流轉，那麼來源為何？在司法程序中，偵訊錄音的接觸權限本就有限。問題已不只是政治攻防，而是程序正義的底線。

有人說，這只是監督司法的強力手段。但監督不等於操弄。質詢權的本質，在於釐清制度，而不是介入個案證據的攻防。當立委以尚在審理中的案件素材，透過剪接或模擬再現，逼問行政官員對「態度是否有問題」表態，這不叫監督，這是把國會變成預審法庭。

法治最脆弱的時刻，往往不是在暴力鎮壓之下，而是在掌權者以正義之名，合理化手段越界。

現場主持會議的吳宗憲，當時替這段示範帶背書，聲稱想不出涉及哪條法律。如今事件進入司法程序，沉默成為新的姿態。這種轉身，並不稀奇。政治同盟的邏輯向來如此：攻勢時並肩，風險時切割。

然而真正該被討論的，不是哪位政治人物失言或失算，而是這種操作若被默許，會為制度開出什麼樣的先例？是否意味著未來任何民意代表，都可以自行拼貼尚未定讞的證據，公開播放，再要求官員即席評論？是否意味著只要冠上「示範」二字，就能規避對真實性的責任？

司法程序的核心，是讓證據在法庭中接受檢驗，而不是在鎂光燈下被消費。當政治人物明知一句「態度有問題」可能被當事人拿去主張筆錄無效，卻仍設局逼答，那已經不是單純的問政技巧，而是精準的法律算計。

當時現場主持會議的國民黨立委吳宗憲，替這段示範帶背書，聲稱想不出涉及哪條法律。（資料照）當時現場主持會議的國民黨立委吳宗憲，替這段示範帶背書，聲稱想不出涉及哪條法律。（資料照） 問題於是回到更深層的層面：我們如何理解權力？是把制度當作可被靈活運用的工具，還是必須被共同維護的框架？當「揭弊」與「表演」界線模糊，當情緒動員凌駕程序審慎，社會最終付出的代價，不是某一案的勝負，而是對司法公信的持續侵蝕。

在這場風波中，沒有人真正無辜。有人設計場面，有人推波助瀾，有人選擇失憶。真正沉默的，是那套原本應該讓政治與司法各安其位的分際。

如果連身為法律專業出身的政治人物，都可以輕描淡寫地說「不理解偽造了什麼」，那麼我們更該警覺的，不是他是否翻車，而是這種對規範的輕忽，會不會成為常態。

民主不是沒有衝突，而是衝突必須在規則內進行。當規則被視為可以為戰術讓路的障礙，下一次被變造的，或許就不只是音檔，而是整個社會對真實的判準。

到那時候，我們還能分辨，什麼是示範，什麼是事實嗎？

（作者為詩人、文字工作者）

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