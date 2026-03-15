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自由開講》半套醫療，正在耗盡整套健保資源

2026/03/15 08:30

◎ 江錦輝

台灣引以為傲的全民健康保險，正面臨一個很少被正視、卻極為嚴重的結構性問題——半套醫療，正在長期耗盡整套健保資源。

根據相關統計，台灣約2350萬人口中，已有超過300萬人必須長期、每日服藥，否則身體無法正常運作。若再扣除40歲以下人口，實際情況更令人憂心：幾乎每三位中老年人，就有一位，必須像跛腳依賴拐杖一樣，依賴藥物生活。

幾乎每三位中老年人，就有一位，必須像跛腳依賴拐杖一樣，依賴藥物生活。（取自freepik）幾乎每三位中老年人，就有一位，必須像跛腳依賴拐杖一樣，依賴藥物生活。（取自freepik）這不是單一疾病的問題，而是醫療模式的問題。

必須先說清楚一件事：這不是反對西藥，也不是否定現代醫療。

現代醫療在急性處置與救命方面，成就無可取代。

問題在於——多數慢性病治療，只完成了「救急」這一半，卻未完成「復能」的後半段。

現代藥物治療的核心設計，本質上是「急性補償」。當身體某種調節物質不足或失衡時，藥物從外部介入，使血液中的數值迅速回到正常範圍，症狀自然立刻解除。這在急性期，是必要、正確、甚至是救命的。

然而，真正完整的醫療，理應在穩定之後，進一步評估身體是否有機會恢復自身功能，並有計畫地減藥、退場，讓身體重新接手。

但現實是，這一段往往缺席。

人體本身具備極為精密的回饋調節系統。當某種物質長期由外部補充，身體會自然降低甚至停止自身製造，以避免過量。久而久之，原本尚有恢復潛力的功能，因長期被取代而逐步退化，最終形成功能性依賴。

於是，短期救急，變成長期用藥；可逆的失調，變成不可逆的依賴。

這樣的醫療模式，對個人而言，是一輩子的用藥人生；對健保體系而言，則是長期、持續、難以回頭的支出壓力。

我們必須誠實面對一個問題：如果醫療永遠停留在「控制數值」，卻不處理「功能恢復」，那麼健保再怎麼撐，也終究會被慢性依賴拖垮。

真正成熟的醫療，不該只會補償，而應該有能力讓病人一步一步減少依賴。

真正成熟的醫療，不該只會補償，而應該有能力讓病人一步一步減少依賴。圖為復健治療。（資料照）真正成熟的醫療，不該只會補償，而應該有能力讓病人一步一步減少依賴。圖為復健治療。（資料照） 健保的永續，不能只靠提高保費或限縮給付，而必須回到醫療本質——

把「完整治療」補回來。

否則，半套醫療繼續運作，耗掉的，將不只是健保資源，而是整個社會的健康未來。

（作者為前行政院政務顧問）

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